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Российская артиллерия уничтожает подразделения ВСУ в Марьинке на узком участке вдоль улицы Каштановая

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Российская артиллерия уничтожает подразделения ВСУ в Марьинке на узком участке вдоль улицы Каштановая

Российские войска продолжают теснить противника на Донецком направлении, где тяжелая ситуация для ВСУ сложилась уже не только в Артемовске (Бахмуте), но и в районе Авдеевки, которая после освобождения Артемовска, вполне очевидно, станет главным направлением дальнейшего наступления ВС РФ.


Вопреки распространяемой в западной и украинской прессе информации, что российская армия из-за большого расходования начала испытывать снарядный голод, практически на всех направлениях наша артиллерия значительно нарастила огневое поражение позиций противника. Под ударами все ключевые укрепрайоны ВСУ Донецкого направления.

После артобстрелов наши атаковали в райне Новомихайловки, Победы, Северного и в западной части Марьинки. Массированные удары нанесены по позициям неприятеля в Георгиевке, городе Красногоровка, Карловке, Нетайлове, Первомайском, Тоненьком, Авдеевке, Степном, Керамике, Железном и Дружбе.

В самом Артемовске бойцы «Вагнера» продолжают выдавливать противника в центре и западной части города. После взятия под контроль основной железнодорожной станции Бахмут, «музыканты» атакуют второй ж/д узел Бахмут-2. Продолжаются бои на окраинах Орехово-Васильевки и Богдановки. На севере Артемовска бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись на улице Зеленая, а также закрепились возле улицы Ковальской. «Оркестранты» ведут бои у автостанции и атакуют в районе отеля «Транзит», проведена зачистка в районе Аллея роз.

Стало известно, что украинские военнослужащие начали массово сдаваться в плен в районе Авдеевки, которую российские войска постепенно берут в кольцо, отрезая пути снабжения украинского гарнизона. Таким образом, реализуется сценарий, знакомый по Соледару и Артемовску.

В Марьинке линия боевого соприкосновения проходит по Проспекту Дружбы, который пересекает улица Каштановая. Она является основным путем снабжения украинского гарнизона. Это довольно узкий участок, на котором сконцентрировано более десяти тысяч военных ВСУ. По нему активно работает наша артиллерия, что приводит к значительным потерям и не дает противнику перегруппироваться для возможных контратак. После недавнего взятия шиноремонтного завода, российские штурмовые отряды охватывают Марьинку с севера.



На Луганском направлении российские войска после артударов вновь попытались продвинуться у Белогоровки в сторону Торского и Невского. В районе Макеевки плотные встречные бои, такая же ситуация в окрестностях балки Журавка. Украинское командование стягивает дополнительные силы к участку Терны — Торское, возможно, ВСУ готовятся контратаковать на этом участке, чтобы хоть как-то улучшить положение.



На Херсонском направлении без изменений. Наши отрабатывают по позициям и складам ВСУ на правом берегу Днепра. Были поражены места скопления живой силы и техники противника в Днепровском, Никольском и Херсоне, а также нанесен удар управляемыми авиабомбами по складу боеприпасов и техники противника в Бериславе.

Эксперты называют одну из причин, по которой Зеленский упорно настаивает на удержании хотя бы части Артемовска (Бахмута), не считаясь с большими потерями. Киевская пропаганда по сути сама загнала себя в информационную ловушку, обещая своим гражданам и западным кураторам скорые успехи на фронте. Не стоит забывать, что в следующем году президентские выборы не только в США, но и на Украине. Согласно Конституции страны, они должны пройти всенародным голосованием 31 марта 2024 года. В случае дальнейших военных неудач у Зеленского практически не останется шансов их выиграть.

Причем слить (а то и устранить еще до выборов) его могут как по решению из Вашингтона, так и собственные недруги украинского президента из числа националистов или военного командования. Конечно, в условиях военного положения Зеленский может перенести сроки выборов, тем самым фактически назначив себя «диктатором». Но и для этого ему потребуется поддержка украинских военных и политических элит, а главное, одобрение западных кураторов. Такое решение будет невозможным при дальнейших неудачах ВСУ на фронте.

Это же, считают аналитики, является и одной из причин постоянного переноса так называемого контрнаступления, которое, в случае неудачи, станет для украинского президента фатальным. Очевидно, что даже после полной сдачи Артемовска, киевская пропаганда, как в случае с Соледаром, еще долго будет сообщать о «героическом сопротивлении» частей ВСУ в городе.
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Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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7 комментариев
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  1. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 11:06
    -2
    Что то я не пойму- неужели, все наше военное искусство свелось к тактике лобовых ударов и "выдавливаний"? Это что, новейшее слово в стратегии и тактике?
    1. monetam
      monetam Сегодня, 11:47
      +1
      Да, получается что так. Как год назад обожглись с "глубокими прорывами" - так сейчас дуют на воду.
  2. monetam
    monetam Сегодня, 11:07
    -1
    Эх, после взятия Бахмута хорошо бы вагнеровцев перебросить под Марьинку и все эти Торские с Журавками. Надо ВСУ откинуть от этой линии.
    1. fif21
      fif21 Сегодня, 11:14
      -1
      Цитата: monetam
      Эх, после взятия Бахмута хорошо бы вагнеровцев перебросить под Марьинку и все эти Торские с Журавками

      Музыканты заслужили перекур . Скажем так - бонус за Артемовск . hi
      1. monetam
        monetam Сегодня, 11:45
        +1
        Ну так не все музыканты же на концерте играют, кто-то и в резерве стоит. Потом поменять их местами.
  3. Konnick
    Konnick Сегодня, 11:23
    +5
    В Марьинке линия боевого соприкосновения проходит по Проспекту Дружбы, который пересекает улица Каштановая. Она является основным путем снабжения украинского гарнизона. Это довольно узкий участок, на котором сконцентрировано более десяти тысяч военных ВСУ.


    А что не миллион? Как можно поверить этому сообщению, длина всей улицы Каштановой 1600 метров , а проспекта Дружбы в самой Марьинке 2,5 км...10 тысяч??? belay
    Дивизия обычно обороняет участок фронта длиной 10 км!!!
    Сколько можно давать такие сообщения
  4. Хорон
    Хорон Сегодня, 11:34
    +1
    Вопреки распространяемой в западной и украинской прессе информации, что российская армия из-за большого расходования начала испытывать снарядный голод, практически на всех направлениях наша артиллерия значительно нарастила огневое поражение позиций противника.

    Простое наращивание расхода боеприпаса ни о чём не говорит, нужно чтобы была высокая эффективность их применения, а это уже зависит от качества наведения, уровня подготовки расчётов, а так же ттх орудий и боеприпасов. Поэтому увеличивающийся расход бп, ещё не говорит об уроне для противника, нужно всегда оценивать результат этого увеличения.