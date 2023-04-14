Российская артиллерия уничтожает подразделения ВСУ в Марьинке на узком участке вдоль улицы Каштановая

Российские войска продолжают теснить противника на Донецком направлении, где тяжелая ситуация для ВСУ сложилась уже не только в Артемовске (Бахмуте), но и в районе Авдеевки, которая после освобождения Артемовска, вполне очевидно, станет главным направлением дальнейшего наступления ВС РФ.Вопреки распространяемой в западной и украинской прессе информации, что российская армия из-за большого расходования начала испытывать снарядный голод, практически на всех направлениях наша артиллерия значительно нарастила огневое поражение позиций противника. Под ударами все ключевые укрепрайоны ВСУ Донецкого направления.После артобстрелов наши атаковали в райне Новомихайловки, Победы, Северного и в западной части Марьинки. Массированные удары нанесены по позициям неприятеля в Георгиевке, городе Красногоровка, Карловке, Нетайлове, Первомайском, Тоненьком, Авдеевке, Степном, Керамике, Железном и Дружбе.В самом Артемовске бойцы «Вагнера» продолжают выдавливать противника в центре и западной части города. После взятия под контроль основной железнодорожной станции Бахмут, «музыканты» атакуют второй ж/д узел Бахмут-2. Продолжаются бои на окраинах Орехово-Васильевки и Богдановки. На севере Артемовска бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись на улице Зеленая, а также закрепились возле улицы Ковальской. «Оркестранты» ведут бои у автостанции и атакуют в районе отеля «Транзит», проведена зачистка в районе Аллея роз.Стало известно, что украинские военнослужащие начали массово сдаваться в плен в районе Авдеевки, которую российские войска постепенно берут в кольцо, отрезая пути снабжения украинского гарнизона. Таким образом, реализуется сценарий, знакомый по Соледару и Артемовску.В Марьинке линия боевого соприкосновения проходит по Проспекту Дружбы, который пересекает улица Каштановая. Она является основным путем снабжения украинского гарнизона. Это довольно узкий участок, на котором сконцентрировано более десяти тысяч военных ВСУ. По нему активно работает наша артиллерия, что приводит к значительным потерям и не дает противнику перегруппироваться для возможных контратак. После недавнего взятия шиноремонтного завода, российские штурмовые отряды охватывают Марьинку с севера.На Луганском направлении российские войска после артударов вновь попытались продвинуться у Белогоровки в сторону Торского и Невского. В районе Макеевки плотные встречные бои, такая же ситуация в окрестностях балки Журавка. Украинское командование стягивает дополнительные силы к участку Терны — Торское, возможно, ВСУ готовятся контратаковать на этом участке, чтобы хоть как-то улучшить положение.На Херсонском направлении без изменений. Наши отрабатывают по позициям и складам ВСУ на правом берегу Днепра. Были поражены места скопления живой силы и техники противника в Днепровском, Никольском и Херсоне, а также нанесен удар управляемыми авиабомбами по складу боеприпасов и техники противника в Бериславе.Эксперты называют одну из причин, по которой Зеленский упорно настаивает на удержании хотя бы части Артемовска (Бахмута), не считаясь с большими потерями. Киевская пропаганда по сути сама загнала себя в информационную ловушку, обещая своим гражданам и западным кураторам скорые успехи на фронте. Не стоит забывать, что в следующем году президентские выборы не только в США, но и на Украине. Согласно Конституции страны, они должны пройти всенародным голосованием 31 марта 2024 года. В случае дальнейших военных неудач у Зеленского практически не останется шансов их выиграть.Причем слить (а то и устранить еще до выборов) его могут как по решению из Вашингтона, так и собственные недруги украинского президента из числа националистов или военного командования. Конечно, в условиях военного положения Зеленский может перенести сроки выборов, тем самым фактически назначив себя «диктатором». Но и для этого ему потребуется поддержка украинских военных и политических элит, а главное, одобрение западных кураторов. Такое решение будет невозможным при дальнейших неудачах ВСУ на фронте.Это же, считают аналитики, является и одной из причин постоянного переноса так называемого контрнаступления, которое, в случае неудачи, станет для украинского президента фатальным. Очевидно, что даже после полной сдачи Артемовска, киевская пропаганда, как в случае с Соледаром, еще долго будет сообщать о «героическом сопротивлении» частей ВСУ в городе.