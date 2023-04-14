В Россию готовится прибыть на переговоры министр обороны Китая

Российскую Федерацию посетит с официальным визитом министр обороны Китайской Народной Республики генерал Ли Шанфу. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны КНР полковник Тан Кефей.
В Москву Ли Шанфу приедет по приглашению министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу. Визит продлится с 16 до 19 апреля. Главы военных ведомств двух государств проведут переговоры, на которых обсудят ряд важных вопросов. Ли Шанфу также планирует посетить российские военные академии.
Визит руководителя китайского военного ведомства в Россию в текущей ситуации весьма показателен. Для Запада и Украины он явно станет еще одним поводом для беспокойства. Ведь можно предположить, что руководители военных ведомств могут обсуждать оказание Китаем определенного содействия специальной военной операции на Украине.
В последнее время связи между Россией и КНР становятся все более тесными, в том числе и в военном отношении. Хотя официально Китай и Россия не являются военными союзниками, многочисленные совместные военные учения и сотрудничество между армиями двух государств свидетельствуют, что Пекин и Москва осознают наличие общих рисков для двух государств и необходимости в случае чего противодействовать этим рискам совместными усилиями.
Ранее Москву посетил с официальным визитом председатель КНР Си Цзиньпин. Прошло совсем немного времени и вот в российскую столицу едет уже глава Минобороны КНР. Кстати, в отношении Ли Шанфу Запад ввел санкции за его тесное сотрудничество с Российской Федерацией.