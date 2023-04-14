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В Россию готовится прибыть на переговоры министр обороны Китая

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В Россию готовится прибыть на переговоры министр обороны Китая

Российскую Федерацию посетит с официальным визитом министр обороны Китайской Народной Республики генерал Ли Шанфу. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны КНР полковник Тан Кефей.


В Москву Ли Шанфу приедет по приглашению министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу. Визит продлится с 16 до 19 апреля. Главы военных ведомств двух государств проведут переговоры, на которых обсудят ряд важных вопросов. Ли Шанфу также планирует посетить российские военные академии.

Визит руководителя китайского военного ведомства в Россию в текущей ситуации весьма показателен. Для Запада и Украины он явно станет еще одним поводом для беспокойства. Ведь можно предположить, что руководители военных ведомств могут обсуждать оказание Китаем определенного содействия специальной военной операции на Украине.

В последнее время связи между Россией и КНР становятся все более тесными, в том числе и в военном отношении. Хотя официально Китай и Россия не являются военными союзниками, многочисленные совместные военные учения и сотрудничество между армиями двух государств свидетельствуют, что Пекин и Москва осознают наличие общих рисков для двух государств и необходимости в случае чего противодействовать этим рискам совместными усилиями.

Ранее Москву посетил с официальным визитом председатель КНР Си Цзиньпин. Прошло совсем немного времени и вот в российскую столицу едет уже глава Минобороны КНР. Кстати, в отношении Ли Шанфу Запад ввел санкции за его тесное сотрудничество с Российской Федерацией.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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27 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 11:10
    +4
    Желательно чтобы переговоры закончились чем то существенным для нас, а не просто участием Китая в танковом биатлоне.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 11:12
      +1
      Так не будет, по крайней мере публично. А не публично, ИМХО, будет, но не напрямую, а через некие схемы(издержки) за которые платить не китайцам уж точно.
    2. NKT
      NKT Сегодня, 11:17
      +2
      Интересно, чтобы стала писать западная пресса, если бы к ним еще министр обороны Северной Кореи присоединился?
      1. Denis812
        Denis812 Сегодня, 12:28
        +1
        Думается мне, что министр обороны Китая и за С.Корею тоже многое может решить. :)
    3. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 12:23
      +1
      Желательно чтобы переговоры закончились чем то существенным для нас, а не просто участием Китая в танковом биатлоне.

      После визита Си, министры Китая будут приезжать в Москву уже по конкретным делам. Каким ? Пусть США организуют слив если знают. Но это вряд ли.
  2. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 11:13
    0
    Китайские воины-интернационалисты, скажет кто-то…
    1. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 11:19
      -6
      Цитата: sergo1914
      Китайские воины-интернационалисты, скажет кто-то…

      А что, свои кончаются?
      Или Кац предлагает сдаться?
  3. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 11:14
    +4
    Показательным является предпоследний абзац. У России только два союзника -наша армия и флот! А вот отношения с такими странами,как Китай и Иран безусловно надо поддерживать и развивать тем более в военно-технической сфере. Но при этом надеяться только на себя!
    1. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 12:26
      0
      Цитата: Игорь_Божко
      Но при этом надеяться только на себя!

      Именно! Зачем Китаю чужая война,тем более не имеющая под собой никакой идеологической основы. А то привыкли в последнее время, правления шахматиста, всё на кого то надеяться.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:14
    +5
    В Россию собрался приехать на переговоры министр обороны Китая
    . Враг моего врага, это тоже вариант приемлемый для обсуждения и сотрудничества.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:15
    0
    Цитата: Лешак
    Желательно чтобы переговоры закончились чем то существенным для нас, а не просто участием Китая в танковом биатлоне.

    Желательно, чтобы Китай дал отмашку КНДР на отправку добровольцев для борьбы с нацистами.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 11:23
      +2
      Да, как только северокорейские добровольцы к нам приедут так сразу станет всё хорошо.
  6. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:19
    +1
    Какая важная череда событий . Си встречается с Путиным в Москве , Макрон едет после этого в Китай , Лавров встречается с главой МИД Китая и наконец Министр обороны Китая решил посетить Москву.
    1. Denis812
      Denis812 Сегодня, 12:30
      0
      Это всё мелочи. Вот Байден сгонял в Ирландию, в кабак там какой-то сходил. Вот это реально геополитическое событие. :)))
      А то, что высшие управленцы двух крупнейших в мире стран чуть не каждую неделю встречаются - это всё чепуха. :)))
  7. Умник
    Умник Сегодня, 11:22
    -4
    Лучше бы пару пехотных дивизий отправили! С артиллерийским усилением
  8. Andron78
    Andron78 Сегодня, 11:22
    +2
    Не знаю конкретно что нам нужно от китайцев, но конечно же нужно, а вот им наш опыт, накопленный за период СВО, ой как нужен, причем из первых рук. Так что будем дружить армиями и развивать военно-техническое сотрудничество.
  9. Msi
    Msi Сегодня, 11:23
    +2
    Российскую Федерацию посетит с официальным визитом министр обороны Китайской Народной Республики генерал Ли Шанфу.

    Было бы неплохо если бы с собой "захватил" несколько тысяч тонн боеприпасов.
    1. Luminman
      Luminman Сегодня, 11:30
      +2
      Цитата: Msi
      несколько тысяч тонн боеприпасов

      Думаю, микрочипы будут нужнее...
    2. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Сегодня, 11:31
      +3
      Цитата: Msi
      Было бы неплохо если бы с собой "захватил" несколько тысяч тонн боеприпасов.

      Может ему еще и яйца для руководителей захватить?
      1. lis-ik
        lis-ik Сегодня, 12:28
        0
        Цитата: Алексей Зоммер
        Может ему еще и яйца для руководителей захватить?

        Там примерно такие же.
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:26
    0
    А тут на сайте многие клавы рвали ни каких существенных договорённостей Си Цзиньпином не достигнуты ,мега контракт по Силе Сибири 2 не подписан.А оно во как вышло,не все договорённости для прессы.Кстати министр обороны КНР под санкциями США.Интересно ,какую методичку цспошники и примкнувшие к ним сейчас озвучат? lol
  11. Void
    Void Сегодня, 11:26
    +2
    Судьба тайваня похоже решена... цари договорились о том как его поделять, сейчас будут обсуждать детали.
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:26
    0
    можно предположить, что руководители военных ведомств могут обсуждать оказание Китаем определенного содействия специальной военной операции на Украине.
    А почему бы и нет? Но даже после проведения переговоров на брифинге не озвучат то, что не подлежит озвучке, а значит все будет обрисовано в общих чертах и общими словами. Но визит конечно интересен и особенно для наших противников.
  13. Kusja
    Kusja Сегодня, 11:36
    0
    Уже давно им пора в открытую поставлять и оружие, и солдат. Гегемоны в ответку зассат посылать своих демократолюбов...
  14. mysticman 1
    mysticman 1 Сегодня, 11:44
    0
    there are good reasons for getting some high tech drone technology from Chinese comrades
  15. sdivt
    sdivt Сегодня, 11:44
    0
    Перед приездом Си только совсем уж ленивые СМИ и всевозможные блоги-тг и иже с ними, не фантазировали, какую военную помощь окажет нам Китай. И боеприпасы, и танки, и ракеты, и батальоны солдат, и даже предполагали, что Си, по возвращению, шепнёт что-то заветное лидеру КНДР, и уж те - точно попрут к нам
    Странно, что сейчас как-то осторожничают, не вангуют...
    Может, наконец, дошло, что помочь нам может только мы сами?
    1. Imperor_Alive
      Imperor_Alive Сегодня, 13:01
      0
      Если Китай начнет СВО на Тайване одновременно с попыткой контрнаступления укропов,
      это уже будет нам неплохой помощью.