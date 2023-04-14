В Россию готовится прибыть на переговоры министр обороны Китая

Российскую Федерацию посетит с официальным визитом министр обороны Китайской Народной Республики генерал Ли Шанфу. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны КНР полковник Тан Кефей.В Москву Ли Шанфу приедет по приглашению министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу. Визит продлится с 16 до 19 апреля. Главы военных ведомств двух государств проведут переговоры, на которых обсудят ряд важных вопросов. Ли Шанфу также планирует посетить российские военные академии.Визит руководителя китайского военного ведомства в Россию в текущей ситуации весьма показателен. Для Запада и Украины он явно станет еще одним поводом для беспокойства. Ведь можно предположить, что руководители военных ведомств могут обсуждать оказание Китаем определенного содействия специальной военной операции на Украине.В последнее время связи между Россией и КНР становятся все более тесными, в том числе и в военном отношении. Хотя официально Китай и Россия не являются военными союзниками, многочисленные совместные военные учения и сотрудничество между армиями двух государств свидетельствуют, что Пекин и Москва осознают наличие общих рисков для двух государств и необходимости в случае чего противодействовать этим рискам совместными усилиями.Ранее Москву посетил с официальным визитом председатель КНР Си Цзиньпин. Прошло совсем немного времени и вот в российскую столицу едет уже глава Минобороны КНР. Кстати, в отношении Ли Шанфу Запад ввел санкции за его тесное сотрудничество с Российской Федерацией.