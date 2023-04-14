Военное обозрение
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Тренировка украинских военнослужащих инструктором, проходившим службу в спецназе Израиля, попала в кадр

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Тренировка украинских военнослужащих инструктором, проходившим службу в спецназе Израиля, попала в кадр

В социальных сетях появилось видео, на котором показана тренировка боевиков киевского режима из так называемой "Гвардии наступления", проводимая инструктором с позывным "Хасид", как утверждается ранее проходившим службу в спецподразделениях Израиля. Сообщается, что этот инструктор тренирует украинских боевиков начиная с первых дней вооруженного конфликта.




Ранее власти Израиля под давлением администрации президента США Джо Байдена разрешили странам НАТО поставлять Украине вооружения западного производства, которые содержат компоненты израильской разработки, а также выделили финансирование на некоторые "стратегические материалы" для украинской армии.

Американские власти пытались добиться от израильского правительства, чтобы те начали поставлять Украине зенитные батареи, однако Израиль решил ограничиться выделением нескольких миллионов долларов на поставки Киеву упомянутых (но не конкретизированных) "стратегических материалов", чтобы избежать ухудшения отношений с Москвой.

Поддержка Израилем и некоторыми его гражданами украинских неонацистов выглядит, как минимум, странно. Боевики киевского режима не скрывают своей приверженности идеалам и символике Третьего Рейха. Причем, некоторые элементы нацистской символики используются в украинской армии на государственном уровне. Например, на военную технику ВСУ наносятся белые кресты, поразительно напоминающие символику, наносившуюся на технику нацистской Германии в годы Великой Отечественной войны.
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27 комментариев
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  1. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 11:23
    +9
    Израиль это сталинская ошибка. Очень серьезная ошибка.
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 11:26
      +2
      Хитрые эти бобры, хитрые. Но сами знаете про болт с правильной резьбой.
    2. Быков.
      Быков. Сегодня, 11:29
      0
      Цитата: Игорь_Божко
      Израиль это сталинская ошибка. Очень серьезная ошибка.

      Израиль то причём? Это частная инициатива какого-то пархатого нацыка.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:37
        +3
        Если разбираться здраво,то утырков с русскими фамилиями и именами,как на Украине,так и у нас в России в свете убийства Владлена,гораздо больше,чем этих вышедших в тираж украинских спцназовцев из Израиля
      2. Neo-9947
        Neo-9947 Сегодня, 11:38
        -1
        Цитата: Быков.
        Это частная инициатива какого-то пархатого нацыка.

        Гитлера на него нет.
        wassat
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:48
      +2
      Оставьте в покое Сталина.То,о чем идет речь в этой статье имеет другую причинно-следственную связь
    4. PROXOR
      PROXOR Сегодня, 13:01
      0
      Он такой же Еврей, как я Скандинав. Видно же, что товарищ из бывшего СССР. Драпанул в Кашерию когда была возможность. Явно исконный с Украинской ССР.
  2. Быков.
    Быков. Сегодня, 11:25
    +1
    Еврей, наглоссакс, пшек, а что удивляться? В мире полно русофобских мразей всех наций и племён, а сейчас для них появилась возможность удовлетворить свою зоологическую потребность. Просто надо сделать из него кошерный редкоземельный элемент.
  3. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 11:26
    +3
    Какой ужас. Некий чорт возможно с двойным гражданством тренирует ВСУк. Срочно собрать совбез ООН и в спортлото написать!
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 11:39
      -1
      Ещё и в СБУ написать. Почему бойцы бегают с Советским калашом? Почему оружие не десоветизировали? Пусть займутся эти вопросом и всех кто пользуется оружием СССР отправить в тюрьму! Правильный украинец должен бегать только с американским оружием как самым правильным и самым демократичным! laughing wassat wink
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 11:49
        0
        Не, калаш это по-фэншую, эмки же бросают и подбирают православный.
    2. Эд1970
      Эд1970 Сегодня, 12:06
      0
      Если Россия дорожит жизнями своих воинов то для неё мелочей не будет. Если это поможет спасти хотя бы одного нашего воина, то разве не стоит и в спортлото написать?? По идее, у этого евроинструктора, если он гражданин Израиля должны начаться проблемы. Наемничество запрещено многими странами. От нашей страны только требуется среагировать на эти кадры по международным каналам.
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:29
    +6
    Поддержка Израилем и некоторыми его гражданами украинских неонацистов выглядит, как минимум, странно.

    ничего странного, показательно- как быстро забываются уроки истории.........
    1. Gomunkul
      Gomunkul Сегодня, 12:59
      0
      ничего странного, показательно- как быстро забываются уроки истории.......
      Если Вас не затруднит, поясните пожалуйста, о каком уроке истории они подзабыли?
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:31
    +1
    Поддержка Израилем и некоторыми его гражданами украинских неонацистов выглядит, как минимум, странно.
    Только странно и ни как более? А не говорит ли это и о том, что еврей помогающий националистам-бандеровцам придерживается тех же политических взглядов, что и они, т.е. фашистских? То же относится и к отдельным политикам в Израиле.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:34
    0
    Биби ,как посредник в переговорах по Украине мимо кассы.Желательно всю эту нечисть из Израиля воющую на стороне ,еврея не фашиста, под Солнцепёки.Чтоб они почствовали в последние секунды жизни ,что чувствовали их предки сжигаемые в фашист ких крематориях. Не всегда сжигали мёртвые тела ,есть факты что их жгли живьём.
  7. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 11:45
    +1
    Странно выглядит и поддержка гражданами Израиля и, удивляет, поддержка Азербайджана (гражданами)...404 страны и режима.
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:48
    +2
    Если поймают, то мо можно в Израиль через Иран выслать, чтобы самим не мараться.
  9. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 11:56
    0
    Ничего удивительного! Достаточно вспомнить кто у нас оппозиционеры и разные активисты от культурки смывшиеся в Израиль и от всей широкой еврейской души желающих счастья россиянам и всё становится ясно и понятно.
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:01
    +1
    Мне вчера шутка Шнура понравилась.Ни куда я не делся .У меня российский паспорт и я сруссеим народом,а ксения собчак сделала свой выбор ,получив израильский паспорт.
  11. JustMe
    JustMe Сегодня, 12:14
    +2
    Правильно ли мы понимаем всю хитроумность игры в 30-е годы
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:00
      +2
      Цитата: JustMe
      Правильно ли мы понимаем всю хитроумность игры в 30-е годы

      По Вашим минусам вижу, что Вы правы.
  12. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:15
    +1
    Ситуация разворачивается в сторону того что Израиль принимает участие в конфликте. Не на нашей стороне естественно . Я бы передал нашим израильским партнерам ,что мы снимаем с себя все обязанности тоже .Если у кого то в арабском мире, что то появится из серьезного вооружения ....................
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:12
      0
      Цитата: APASUS
      Ситуация разворачивается в сторону того что Израиль принимает участие в конфликте. Не на нашей стороне естественно .

      17 мая 1947 года, только СССР поддержал Израиль, когда выступление Громыко стало самым заметным событием специальной сессии ГА ООН. Председатель правления СО, будущий глава первого израильского кабинета Бен-Гурион так прокомментировал выступление Громыко: «Уже давно мы не слышали из уст представителя великой державы таких потрясающих и верных слов о страданиях еврейского народа,о мучениях и безвыходности положения сотен тысяч европейских евреев, тщетно ищущих пристанища после катастрофы». Бен-Гурион особо подчеркнул политическое значение заявления Громыко: «впервые мир услышал подтверждение от представителя Советского Союза: еврейский народ полон решимости создать собственное государство».
      А ведь это было, в ведь мы потеряли миллионы народа от фашистов, как и еврейский народ. Жаль, что правящая верхушка Израиля этого не помнит, и некоторые отщепенцы из ихнего народа.
  13. Баберметис
    Баберметис Сегодня, 12:37
    0
    Горько смотреть на говнюка с таким позывным. Но зато когда Русская армия перемолет ВСУ можно будет смело сказать - победили самых лучших со всех концов света.
    1. Dym71
      Dym71 Сегодня, 13:09
      0
      Цитата: Баберметис
      Горько смотреть на говнюка с таким позывным.

      Будет Вам сокрушаться, там больше половины ВСУ - русские, вот где беда.
  14. carpenter
    carpenter Сегодня, 12:59
    0

    Поддержка Израилем и некоторыми его гражданами украинских неонацистов выглядит, как минимум, странно.

    Странного ничего нет, во времена ВОВ сколькое евреев служило Гитлеру, и если не ошибаюсь, только более 4000 военнослужащих Вермахта еврейской национальности сидели в советских лагерях для военнопленных. Так и сейчас одни евреи делают добро, другие служат фашистам, даже президент одной из стран фашист, хотя его дед бивал фашистов.
    Продолжение сериала во втором сезоне....«Слуга американского народа».