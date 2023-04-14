В социальных сетях появилось видео, на котором показана тренировка боевиков киевского режима из так называемой "Гвардии наступления", проводимая инструктором с позывным "Хасид", как утверждается ранее проходившим службу в спецподразделениях Израиля. Сообщается, что этот инструктор тренирует украинских боевиков начиная с первых дней вооруженного конфликта.Ранее власти Израиля под давлением администрации президента США Джо Байдена разрешили странам НАТО поставлять Украине вооружения западного производства, которые содержат компоненты израильской разработки, а также выделили финансирование на некоторые "стратегические материалы" для украинской армии.Американские власти пытались добиться от израильского правительства, чтобы те начали поставлять Украине зенитные батареи, однако Израиль решил ограничиться выделением нескольких миллионов долларов на поставки Киеву упомянутых (но не конкретизированных) "стратегических материалов", чтобы избежать ухудшения отношений с Москвой.Поддержка Израилем и некоторыми его гражданами украинских неонацистов выглядит, как минимум, странно. Боевики киевского режима не скрывают своей приверженности идеалам и символике Третьего Рейха. Причем, некоторые элементы нацистской символики используются в украинской армии на государственном уровне. Например, на военную технику ВСУ наносятся белые кресты, поразительно напоминающие символику, наносившуюся на технику нацистской Германии в годы Великой Отечественной войны.