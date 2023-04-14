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Российская компания начала работу над полностью электрическим авиационным двигателем

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Российская компания начала работу над полностью электрическим авиационным двигателем

В Российской Федерации началось создание полностью электрического авиационного двигателя. Об этом рассказал председатель научно-технического совета компании «Эколибри» Алексей Рогозин.


Как отметил Рогозин, прототип ЕМ-01 можно будет использовать для тяжелых беспилотных летательных аппаратов и даже для пассажирских самолетов. В компании допускают, что в будущем подобные двигатели могут быть востребованы не только в авиастроении, но и в судостроительной и автомобильной промышленности.

Когда двигатель будет готов, он пройдет процедуру сертификации в Росавиации. Главной особенностью двигателя Рогозин назвал электропривод с безредукторной передачей.

При разработке двигателя внедряется дублирование и резервирование всех узлов и общей схемы двигателя, а также обеспечивается практически полная импортонезависимость комплектующих

- подчеркнул РИА Новости представитель «Эколибри».

Конструкторы рассчитывают, что мощность двигателей составит от 10 до 200 киловатт. Реализация этого замысла обеспечит совершенно новые возможности для дальнейшего развития отечественного авиастроения.

Оснащенные таким двигателем самолеты смогут комфортно и безопасно перевозить грузы и пассажиров. Отдельным вопросом станет применение таких двигателей в беспилотной авиации, уверенное развитие которой имеет стратегическое значение и для военной сферы нашей страны.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Anna Zvereva
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48 комментариев
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  1. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 11:33
    +5
    Об этом рассказал председатель научно-технического совета компании «Эколибри» Алексей Рогозин.

    Кажется "яблоко от яблони не далеко падает" в народе не зря сказано
    1. agond
      agond Сегодня, 11:45
      +7
      Конструкторы рассчитывают, что мощность двигателей составит от 10 до 200 киловатт., .... а откуда на самолете брать энергию для электродвигателей?
      1. Alien From
        Alien From Сегодня, 11:47
        +3
        Энергию от солнца будут брать....опять новую лесопилку открывают.
        1. Мой адрес
          Мой адрес Сегодня, 12:20
          0
          Мощность движка АН-2 около 1000 л.с., или примерно 750 квт. Так на какой тяжелый аэроплан расчитано изобретение младшего Рогозина сотоварищи мощностью не более 200 квт? Да-а, яблочко и в правду недалеко откатилось от папаши... negative
      2. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 11:49
        +6
        а откуда на самолете брать энергию для электродвигателей?


        каждому пассажиру по паре педалей. чего просто так сидеть во время полета? будут крутить, разминаться заодно и вырабатывать электроэнергию для электродвигателей.
        1. Кузнец 55
          Кузнец 55 Сегодня, 11:56
          +1
          Nexcom , вы почти по Райкину . Если знаете кто это .
          Каждой балерине по динамо , пусть крутится не зря .
          Каждому футболисту по мячу . Чего они все за одним гоняться ?
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 11:58
            +4
            Я знаю кто такой Райкин. Мне 52.
            ________________________________________
        2. Alien From
          Alien From Сегодня, 12:19
          0
          ""каждому пассажиру по паре педалей. чего просто так сидеть во время полета? будут крутить, разминаться заодно и вырабатывать электроэнергию для электродвигателей."" Золотые слова, а стимул вообще палладиевый! good
        3. lis-ik
          lis-ik Сегодня, 12:31
          +1
          Цитата: Nexcom
          каждому пассажиру по паре педалей. чего просто так сидеть во время полета? будут крутить, разминаться заодно и вырабатывать электроэнергию для электродвигателей.

          С нынешними расстояниями между сидениями не очень то и покрутишь,хотя в плане разминки идея здравая, в свете обходных маршрутов и крюков в обход европы.
      3. PROXOR
        PROXOR Сегодня, 12:08
        +2
        Ядерный реактор поставят))))
        Извините, я не достаточное умён, чтобы написать нормальный комментарий
        1. Практик23354df
          Практик23354df Сегодня, 12:46
          0
          Ядерный реактор ещё создать нужно.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 12:02
      +6
      Цитата: НДР-791
      Об этом рассказал председатель научно-технического совета компании «Эколибри» Алексей Рогозин.

      Кажется "яблоко от яблони не далеко падает" в народе не зря сказано

      "Так вот, вернемся к отпрыску Дмитрия Олеговича. Зовут сына Алексей, фамилию носит по отцу - Рогозин. Таланта этот человек судя по всему необыкновенного - в 2005 году окончил (естественно с отличием) МГИМО, в 2008 году аспирантуру МИД, а затем сразу ринулся на производственную стезю. Первую должность, которую в 2009 году занял свежеиспеченный специалист, стала должность заместителя генерального директора московского оружейного завода "Промтехнологии". Судя по всему на заводе годами ждали такого специалиста. Тогда завод планировал вооружить российский спецназ пистолетами Glock своей собственной сборки. Однако вышла небольшая заминка - военных экспертов сильно удивила стоимость пистолетов. Цена была завышена практически в 4 раза.

      Пробыв на должности зама "Промтехнологии" около 3-х лет, Алексей оставляет это производство и в 2012 назначается генеральным директором химкомбината в Тульской области. Видимо разница между выпуском оружейной и химической продукции оказалось незначительной. Но будем справедливы и отметим тот факт, что Рогозину младшему удалось в какой-то мере улучшить экономическую ситуацию на предприятии, правда только за счет госзаказов. А вот решить экологические проблемы он так и не смог.

      "В 170 км от Москвы находится настоящая бомба с тысячами тонн взрывоопасных отходов. В атмосферу каждый день выбрасываются ядовитые пары азотной и серной кислот",
      – били тогда во все колокола СМИ и общественники.

      В итоге проблему как-то всё-таки надо было решать, и Алексея Дмитриевича в 2016 году тихо сменили на Алексея Дюмина, которому химкомбинат достался в очень плачевном состоянии.

      Но не беда, молодое дарование уже торопилось занять новый пост - пост замдиректора Департамента имущественных отношений Минобороны, где Алексей стал курировать подведомственные Рогозину-старшему предприятия. Однако жажда деятельности и желание покорять новые вершины, не дало себя в полной мере проявить на столь ответственном посту, и уже в апреле 2017-го, он покинул его."

      Да есть причины подозревать, что "успешный опыт" работы папы в Роскосмосе передался с генами сыну, ведь об успехах сына в области двигателестроения мы пока что не слышали.
      1. astepanov
        astepanov Сегодня, 12:18
        +2
        Цитата: кредо
        Таланта этот человек судя по всему необыкновенного

        Одно время я с удовольствием наблюдал, как это "дарование" штамповало статьи по химии. В соавторстве у него были, кажется, ребята из МГУ. Вероятно, копил материал для диссертации - папочка тоже доктор технических наук, даром что никогда паяльника в руках не держал и про закон Ома полагает, что сей закон принят в Государственной думе.
      2. NKT
        NKT Сегодня, 12:25
        +2
        Сейчас ОНО еще чуть приобретет опыта и двинет в Газпром или Роснефть.
      3. Болторез
        Болторез Сегодня, 12:40
        0
        https://www.gunmarketeu.lv/ieroci/params/category/89885/item/370534/

        Цена была завышена практически в 4 раза.
        В Латвии в магазине( с учетом всех налогов) глок стоит 730 евро (в США- 600 баксов вроде). Это ж за сколько его Рогозин хотел впарить?
  2. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 11:39
    +8
    Сделать электродвигатель для самолёта - не проблема. Проблема - накопитель энергии. Лёгкий и ёмкий, как бензобак. И вот с этим - беда. Химическое топливо, на котором летают самолёты, состоит из двух компонентов: горючее и окислитель. Горючее - это керосин или бензин в баках. А окислитель - это кислород прямо из воздуха. И на каждый килограмм бензина этого кислорода надо три килограмма. Получается, что три четверти всей массы вещества, в котором запасена химическая энергия, самолёт берёт из окружающего воздуха. А как быть с электрической энергией? Ведь электрические аккумуляторы вынуждены весь запас веществ содержать в себе. То есть даже в идеальном случае электрохимический аккумулятор с запасом энергии, эквивалентным бензобаку самолёта, будет в четыре раза тяжелее. В действительности конечно соотношение будет ещё хуже - в десятки раз. Для автомобиля это ещё терпимо: масса полного бензобака составляет единицы процентов от массы автомобиля. Ну будет бак весить не 50, а 500 кг, не страшно. А вот для самолёта это уже существенно. Правда, существуют топливные электрохимические элементы, которые получают электроэнергию от окисления горючего кислородом воздуха. Но их конструкция пока также очень сложная и тяжёлая. Так что в большой авиации у ДВС и ГТД нет конкурентов. Любые другие двигатели требуют очень тяжёлого энергонакопителя.
    1. NG inform
      NG inform Сегодня, 11:54
      0
      Теоретически возможны литий-воздушные аккумуляторы. Изначально везёшь только литий, который окисляется воздухом (масса и объём растут в несколько раз). У этого всего довольно тяжёлая обёртка, но думаю, что выше КПД (но недостаточно высокий, чтобы оправдать это всё). На практике - таких аккумуляторов нет. И сейчас нужно скорее множество двигателей разных классов, от граммовых, до килограммовых, но не больше.
      Лучше бы запретили строить человекйники и бензиновые машины в городах...
      1. Bad_gr
        Bad_gr Сегодня, 13:10
        0
        Электродвигатели в авиации могут пригодится при создании, к примеру, больших квадрокоптеров. Двигатель внутреннего сгорания с генератором для питания электродвигателей уже и сейчас делают на квадрокоптерах с большим радиусом действия. В пилотируемом же квадрокоптере, скорей всего применят газовую турбину с генератором (у современных электродвигателей и генераторов КПД уже довольно высок)
    2. Sancheas
      Sancheas Сегодня, 12:02
      +2
      Согласен, пока нет емких (на порядок или два лучше по емкости чем сейчас) аккумуляторов, это все недолгоиграющие игрушки с узким спектром применения. А так, КПД у электродвигателя горадо лучше, чем у ДВС. Да и сам электродвигатель проще по конструкции, то есть, надежнее.
      1. astepanov
        astepanov Сегодня, 12:22
        0
        Цитата: Sancheas
        пока нет емких (на порядок или два лучше по емкости чем сейчас) аккумуляторов

        И не будет никогда. Природу не обманешь.
        Pavel73 всё написал выше очень грамотно и точно.
      2. NG inform
        NG inform Сегодня, 12:30
        +1
        Вы в курсе, что порядок - это в 10 раз? Вы предлагаете улучшить в 100 раз? То что и так уже давно на пределе? С такими желаниями нужно быть смелее - допустим можно прилепить крылышки к рукам и летать без всяких двигателей. Можно даже не на порядок повысить силу человека :)
        Аккумуляторы это химоза, там всё чётенько. Сжигается литий (у него у чистого энерговыделение, примерно, как у керосина), а потом восстанавливается. Окислитель либо с собой, либо из воздуха.
        Но в любом случае это в разы менее эффективное решение, чем на керосине. Для самолётов это критично, так как для них тоже работает формула Циолковского.
  3. U-58
    U-58 Сегодня, 11:43
    +2
    Летайте сами на своем электричестве.
    А я воздержусь.
    Любой коротыш, молния, ливень и.... "имущество, конечно, конфисковали" ©
    "В твоём доме будет играть музыка, но её не услышишь* ©
    1. PROXOR
      PROXOR Сегодня, 12:11
      +1
      Сударь. Если молния хорошо попадет в самолет вы и стандартный реактивный двигатель хрен запустите. Так как ВСУ не сможете запустить.
      1. U-58
        U-58 Сегодня, 12:23
        -1
        Так двигателей на самолёте (среднем или тяжелом) по крайней мере два. Причем, работающих достаточно независимо. А вот электроцепь электросамоката , ой, блин, электросамолета, едина.
        Ну и считайте коэффициент надежности.
  4. К-50
    К-50 Сегодня, 11:43
    +2
    Создать электродвигатель, учитывая сколько времени они уже используются не так уж и сложно, ИМХО.
    Гораздо сложнее чем они питаться будут. Ядерные генераторы/реакторы не предлагать.
    1. PROXOR
      PROXOR Сегодня, 12:12
      +1
      Почему? В конце бытности СССР для дальних регионов делали портативные реакторы на цезии. С тех пор технологии далеко шагнули.
      1. Sadok
        Sadok Сегодня, 12:31
        -1
        Проша, вы в курсе сколько РИТЭГ стОит? даже СССР крайне неохотно, только "брат, очень надо", их делал
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:44
    +2
    А электролёты не тупиковый проект?У норгов был проект бизнесджета на электродвигателях ,даже летал полноразмерный экземпляр .Что с ним ,надо посмотреть.Линейка электродвигателей от " Экоколибри впечатляет для БПЛА над полем боя они очень нужны.
    1. NG inform
      NG inform Сегодня, 11:57
      -4
      Норвегия, будучи отсталым террористическим государством, врядли может предложить миру что-то хорошее.
      1. NG inform
        NG inform Сегодня, 12:59
        0
        Судя по минусам тут много свидомых :)
  6. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 11:50
    +2
    Нужно восстанавливать утерянные компетенции. Хотя фамилия, конечно, настораживает. Хороший повод улучшить репутацию.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:56
      +3
      Посмотрел его трудовую биографию ,по крайней мере ни чего не разрушил ,кроме Ила .Но там решение было принято без него.
      1. astepanov
        astepanov Сегодня, 12:27
        0
        Цитата: tralflot1832
        ни чего не разрушил ,кроме Ила
        Да уж, комплиментец. Если бы ИЛ разрушили вы или я, то укатали бы нас сами знаете куда. А ЭТО всё время неудержимо всплывает наверх - прямо как известная субстанция.
  7. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:56
    +1
    Если не аккумуляторы, а водородные топливные ячейки - может быть что-то реальное и получится, но сначала нужно сделать такие подлодки. У японцев уже есть.
  8. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 12:09
    0
    Алексей Рогозин.

    С юмором все нормально у админов.
    Только вот смеяться не хочется.
  9. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 12:11
    +1
    100-200 киловатт это не о чём, даже АН-2 не хватит. А вот от 1000-2000 квт и выше уже можно что то делать.
    Пока аккумуляторов приемлемого веса и мощности для серьёзных самолётов нет. Один из выходов это ставить в фюзеляже двс генератор. soldier
    1. Sadok
      Sadok Сегодня, 12:28
      +1
      чуть ниже очень хороший вопрос про аккумуляторы, вес и керосин.
    2. solar
      solar Сегодня, 12:33
      -1
      ставить в фюзеляже двс генератор

      Смысла не имеет. Проще сразу на винт энергию отдавать.
    3. solar
      solar Сегодня, 12:48
      0
      Это для сверхлегкой авиации, для 1-2 человек или БПЛА. Например, распространенный авиадвигатель Rotax503- 50 лс (37кВт), Rotax912- 80- 100 лс.
  10. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 12:15
    +2
    Полностью электрический двигатель для самолёта - имеется в виду коммерческий самолёт, который возит грузы и пассажиров, а не поделка из кружка очумелых моделистов - ЭТО БРЕД! Я бы даже сказал, что это бред авантюрный, от людей которые не учили в школе ни химию, ни физику, зато точно знают как пилить и рубить бабло. Итак... Сначала я слегка по противоречу сам себе - 1. на сегодняшний день уже есть аккумуляторы с удельной энергоёмкостью равной удельной энергоёмкости жидкого топлива, 2. на сегодняшний день существуют электродвигатели по КПД сравнимым с турбореактивным двигателем и главное - работающие без применения эффекта сверхпроводимости. Казалось бы - бери ЭТИ аккумуляторы и ЭТИ движки, насаживай на ось ротора многолопастной вентилятор или импеллер, а лучше и то и другое и лети... А вот хренушки. Во-первых - самолёт взлетающий с двадцатью тоннами керосина в баках при посадке весит почти на 20 тонн легче, что существенно облегчает процесс посадки, а 20 тонн аккумуляторов никуда не денутся, существенно увеличив посадочную скорость и пробег по полосе. Была чудесная идея перед посадкой сбрасывать большую часть аккумуляторов на парашюте на специально выделенные поля рядом с аэродромом - это даже обсуждать не хочется. Во-вторых - аккумуляторы надо ЗАРЯЖАТЬ! Возле каждого аэропорта будет стоять по АЭС? В-третьих - самолёт на зарядке будет сутками стоять или будет обменный фонд аккумуляторов? И то, и другое решение имеет НЕКОТОРЫЕ плюсы и ОГРОМНЫЕ минусы. Ну и в-четвёртых - вишенка на торте - управление оборотами двигателя без изменения мощности возможно только изменением частоты, то есть пассажиры, электроника самолёта, пилоты, грузы будут находиться в условиях постоянного воздействия высокочастотных электромагнитных полей, которые входя в резонанс могут и электронику с электрикой выжечь нахрен, и пассажирам устроить микроволновой солярий. Так что весь этот проект, изначально ничего не имеющий с реальностью, рассчитан только на распил бюджетных денег. Увы.
    1. solar
      solar Сегодня, 12:29
      0
      возможно только изменением частоты, то есть пассажиры, электроника самолёта, пилоты, грузы будут находиться в условиях постоянного воздействия высокочастотных электромагнитных полей

      Частота преобразователя- 15-50 кГц. Не очень высокая частота. Как у работающей электросварки. Применяются в трамваях, троллейбусах, поездах, электричках и автомобилях- гибридных или электро.
  11. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 12:22
    0
    А, Алексей Рогозин ,тогда все понятно....

    Полностью электрический готовый (или почти) авиационный готовый двигатель аннонсировали года 2-3 назад ,с фотками и ТТХ, поменится прям и на этом сайте.
    Писали о разработке двигателя на сверх-проводниках.
    писали о "Партизане" с доп. электр. двигателями.

    И вот опять. Попил , распил, развал?
  12. solar
    solar Сегодня, 12:25
    -1
    мощность двигателей составит от 10 до 200 киловатт.

    что в переводе 14-280 л.с.
    Мощность двигателя небольшого самолета, к примеру, Як-18, около 110 кВт (160 л.с.)
    А вот насчет аккумуляторов- большой вопрос....
  13. Sadok
    Sadok Сегодня, 12:25
    -1
    всем понятно, куда он идет с военно-морскими песнями в закат? двигатель он захотел. а батарейки к нему папа будет на проводе по земле таскать?
  14. Ua3qhp
    Ua3qhp Сегодня, 12:29
    -1
    В Российской Федерации началось создание полностью электрического авиационного двигателя.

    А до этого создавались не полностью электрические двигатели, так полуэлектрические, четверть электрические? wink
    1. solar
      solar Сегодня, 12:54
      0
      Полуэлектрический:))

      https://topwar.ru/193794-gibridnaja-silovaja-ustanovka-dlja-bpla-ot-mai.html
  15. Сергей Дроздов
    Сергей Дроздов Сегодня, 12:46
    0
    Ну если сам Рогозин взялся за дело – победа, точно, – будет за нами...
  16. Nross
    Nross Сегодня, 13:12
    0
    Опять охламонов не туда понесло.
    Наверное снова куда-то в МИТ съездили на семинары..
    Гибридный ТРВД, а еще интереснее - Венто-вентиляторный гибридный, развитие того закапотированного же НК-93. Там и там - на разные валы разные приводы. Даже вояки, из НИОКР, уже давно про это говорят.