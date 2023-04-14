Российская компания начала работу над полностью электрическим авиационным двигателем

В Российской Федерации началось создание полностью электрического авиационного двигателя. Об этом рассказал председатель научно-технического совета компании «Эколибри» Алексей Рогозин.
Как отметил Рогозин, прототип ЕМ-01 можно будет использовать для тяжелых беспилотных летательных аппаратов и даже для пассажирских самолетов. В компании допускают, что в будущем подобные двигатели могут быть востребованы не только в авиастроении, но и в судостроительной и автомобильной промышленности.
Когда двигатель будет готов, он пройдет процедуру сертификации в Росавиации. Главной особенностью двигателя Рогозин назвал электропривод с безредукторной передачей.
При разработке двигателя внедряется дублирование и резервирование всех узлов и общей схемы двигателя, а также обеспечивается практически полная импортонезависимость комплектующих
- подчеркнул РИА Новости представитель «Эколибри».
Конструкторы рассчитывают, что мощность двигателей составит от 10 до 200 киловатт. Реализация этого замысла обеспечит совершенно новые возможности для дальнейшего развития отечественного авиастроения.
Оснащенные таким двигателем самолеты смогут комфортно и безопасно перевозить грузы и пассажиров. Отдельным вопросом станет применение таких двигателей в беспилотной авиации, уверенное развитие которой имеет стратегическое значение и для военной сферы нашей страны.