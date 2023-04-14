В России подняли по тревоге Тихоокеанский флот ВМФ РФ в полном составе

Тихоокеанский флот ВМФ России в полном составе поднят по боевой тревоге. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Как отметил глава военного ведомства страны, флот приведен в высшую степень боевой готовности в рамках внезапной проверки.Целью внезапной проверки ТОФ названо наращивание способностей российских вооруженных сил по отражению агрессии вероятного противника с морских направлений. Вероятность такой агрессии значительно возросла в последнее время на фоне продолжающегося ухудшения отношений с США и их сателлитами.Интересно, что решение привести флот в полную боевую готовность принято на фоне предстоящего визита в Россию министра обороны Китая генерала Ли Шанфу. Руководитель военного ведомства КНР приедет в Москву послезавтра, 16 апреля, и пробудет в нашей стране три дня. Он планирует провести переговоры с Сергеем Шойгу, а также посетить ряд российских военных академий. Цель переговоров с Шойгу не разглашается, вероятно они будут посвящены наращиванию темпов военного сотрудничества двух государств.Напомним, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе в последнее время также наблюдается напряженная ситуация. Китай регулярно проводит военные учения, в том числе с участием ВМС НОАК и ВВС НОАК, в районе Тайваньского пролива.Ранее председатель КНР Си Цзиньпин предупреждал командный состав НОАК о необходимости быть готовыми к крупномасштабным боевым действиям в любое время. Речь идет о вероятном столкновении с Тайванем и, не исключено, с покровительствующими острову США.