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В России подняли по тревоге Тихоокеанский флот ВМФ РФ в полном составе

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В России подняли по тревоге Тихоокеанский флот ВМФ РФ в полном составе

Тихоокеанский флот ВМФ России в полном составе поднят по боевой тревоге. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Как отметил глава военного ведомства страны, флот приведен в высшую степень боевой готовности в рамках внезапной проверки.


Целью внезапной проверки ТОФ названо наращивание способностей российских вооруженных сил по отражению агрессии вероятного противника с морских направлений. Вероятность такой агрессии значительно возросла в последнее время на фоне продолжающегося ухудшения отношений с США и их сателлитами.

Интересно, что решение привести флот в полную боевую готовность принято на фоне предстоящего визита в Россию министра обороны Китая генерала Ли Шанфу. Руководитель военного ведомства КНР приедет в Москву послезавтра, 16 апреля, и пробудет в нашей стране три дня. Он планирует провести переговоры с Сергеем Шойгу, а также посетить ряд российских военных академий. Цель переговоров с Шойгу не разглашается, вероятно они будут посвящены наращиванию темпов военного сотрудничества двух государств.

Напомним, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе в последнее время также наблюдается напряженная ситуация. Китай регулярно проводит военные учения, в том числе с участием ВМС НОАК и ВВС НОАК, в районе Тайваньского пролива.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин предупреждал командный состав НОАК о необходимости быть готовыми к крупномасштабным боевым действиям в любое время. Речь идет о вероятном столкновении с Тайванем и, не исключено, с покровительствующими острову США.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Devon Dow, U.S. Navy.
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26 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:39
    +4
    Проверка-это хорошо.Только при чем тут визит китайского министра?Хотят провести показ возможностей наших?Из телеги ВО-Герасимов приказал уделить особое внимание на стратегические подводные лодки и готовность их к применению ядерного оружия
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 11:45
      +5
      Ну типа показать что есть ещё порох и в случае вооруженного конфликта Россия поддержит Китай! Вообще интересно что будет если Китай начнёт свою СВО? Штаты сразу переключатся на Китай и забьют на окраину? Там ведь будет идти борьба за четверть трафика мировых перевозок которые потенциально может контролировать Китай! Не зря Китай насыпал острова расширяя свои территории.
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 12:06
        +3
        если Китай начнёт свою СВО? Штаты сразу переключатся на Китай и забьют на окраину?

        Нет, но все издержки они повесят на своих евровассалов, для этого они и набрали в нато кучу стран. Более того, есть вероятность уже сцепиться на прямую с евровассалами, так как сил у укропов может уже не хватить перетащить всё внимание россии на западный фронт. recourse
        1. Imperor_Alive
          Imperor_Alive Сегодня, 12:52
          +1
          Все ли в ЕС являются безвольными вассалами? Не думаю.
          Попытки США спровоцировать смену власти во Франции могут означать,
          что не все безобрачно для США в ЕС.

          Теневые правители ЕС, скорее всего, конкуренты теневых правителей США.
          Им был бы выгоден развал России. Но если это невозможно,
          то продолжение бессмысленной войны им не выгодно.
    2. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 11:47
      +3
      А проведение после этого совместных военно-морских учений не предполагаете?
      флот приведен в высшую степень боевой готовности в рамках внезапной проверки.
      Проведение учений с боевой стрельбой так и напрашивается.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:53
        0
        Не напрашивается,а точно будет.Три этапа.Почитайте в телеге ВО.В принципе такое надо провести по другим флотам
    3. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 12:28
      +2
      В 8: 45 в море вышли три корвета ,больше информации нет.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:45
    +4
    Следуют к Тайваню? Это хорошо, янки должны бояться.
    1. Быков.
      Быков. Сегодня, 12:15
      +1
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Следуют к Тайваню? Это хорошо, янки должны бояться.

      А на днях в Москву приедет, для встречи со своим российским коллегой, министр обороны КНР.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:22
      -2
      При чем"янки бояться и Тайвань?",они же не к Гаваям следуют..Тайвань для заштатников такой же расходный материал,как и хохлостан.Тот же Китай и без Тайване янкесам вполне в состоянии навешать люлей
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:46
    0
    Вероятность такой агрессии значительно возросла в последнее время на фоне продолжающегося ухудшения отношений с США

    отсель грозить мы будем штатам.........
  4. Alien From
    Alien From Сегодня, 11:51
    0
    Флот я уважаю hi но с темпами строительства , это китайцев только рассмешит.
    1. Тикси-3
      Тикси-3 Сегодня, 11:57
      +3
      Цитата: Alien From
      Флот я уважаю

      drinks вот только нужны фрегаты а-ля Горшков с хорошим ПВО.....и в нормальном количестве , по 10 штук на Север и ТОФ и по 6 в ЧФ и Балтику
    2. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 12:20
      0
      Нет, они политкорректно промолчат, но про себя порадуются.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:51
    +2
    Такие проверки на пустом месте не проводятся.Такое видел на СФ в 1986 г.Когда американцы бомбили Триполи с Каддафи.Тащили от причалов даже неходячих за ноздрю ,Электродизиль генераторы в работе - значит может ограниченно выполнять свою боевую задачу.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:26
      -1
      Это когда они в 1986 бомбили Триполи с Каддафи?Это было в следующем десятилетии.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 12:32
        +1
        Когда флот выходит весь и вдруг ,такая дата запоминается на всю жизнь.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 13:15
          0
          Да,выскочило это из памяти.У меня другое событие отложилось.Февраль 1984..Боеготовность 1,со всем прилагающимся.Через несколько часов узнали-умер Андропов Ю.В. hi
  6. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 11:59
    -3
    Поделили по ходу. Им - Тайвань, нам - Япония. Японская народная республика.
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 12:13
      +1
      Цитата: sergo1914
      Поделили по ходу. Им - Тайвань, нам - Япония. Японская народная республика.

      Японцы наш тихоокеанский флот копытами затопчут своим флотом. А если рассуждать о применении яо, то тогда японскую республику придётся организовывать где нибудь на дальнем востоке из тех кому повезёт спастись. Курилы не подойдут, с ними тоже могут быть проблемы, только материк. request
  7. Русский ватник
    Русский ватник Сегодня, 12:03
    +5
    Помнится, был в управлении погранвойск во Владике в 1987 году. В подвале здания был центр саязи. И вот, начался аврал. Весь полк связи красил, белил, скреб в течении месяца, что был перед типа внезапной проверкой, назначенной командующим войск округа. А делов то было со второго или третьего этажа, точно не помню, спуститься в цоколь. И дата им же была назначена. laughing
  8. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:05
    +1
    Поднять по тревоге полк стратегов, которые не на дежурстве (например, Ту-22) - норматив (точно не помню) 8...12 часов. ЛПС говорит, если тревога - нужно бежать выспаться перед полётом.)))
    А сколько нужно времени чтобы поднять по тревоге флот?)))
  9. Seamaster
    Seamaster Сегодня, 12:25
    -2
    Путин подписался отвоевать Тайвань для китайцев.
    Однозначно.
    Китай санкций боится - кому тогда он будет свои кроссовки впаривать?
    А Путину - семь бед, один ответ.
    Кстати, а после отвоевания Тайваня еще можно и подумать: а самим нам он не пригодится ли?
  10. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 12:40
    0
    Да, конечно, это для поднятия духа китайских товарищей, мол мы вам сочувствуем! Дерзайте! Но, вряд ли. Менталитет не тот.
  11. Silver99
    Silver99 Сегодня, 12:42
    -1
    Проверка совпала с визитом МО КНР и это не случайно, не просто демонстрация отношений союзников, а непреклонная воля, возможно отработка совместного блокирования Тайваня, ну не про биатлон же он едет поговорить.
  12. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 12:53
    0
    Тихоокеанский флот постоянно проводит совместные учения с Китайским флотом. Отрабатывают взаимодействия по- совместному отражению атак противника. Последний раз их проводили в декабре 2022г., как анонсировали что эту учения укрепляют военно- морское сотрудничество двух стран.
    А, внезапная проверка ТОФа, не первая и не последняя.