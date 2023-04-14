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«Вахтенный офицер предотвратил столкновение»: Пентагон расследовал манёвры эсминца и десантного корабля ВМС США

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«Вахтенный офицер предотвратил столкновение»: Пентагон расследовал манёвры эсминца и десантного корабля ВМС США

29 ноября 2022 года произошёл инцидент, в результате которого могли пострадать эсминец УРО USS Momsen (DDG-92) и десантный корабль USS Harpers Ferry (LSD-49). Как показало расследование, проведённое Пентагоном, лишь слаженные действия отдельных офицеров позволили избежать столкновения двух кораблей американского флота.


Столкновение было предотвращено благодаря сообразительности двух младших офицеров на борту десантного корабля: штурмана и вахтенного офицера Harpers Ferry, который, в момент нерешительности руководства приказал развернуть 17000-тонный корабль с пути меньшего и более маневренного эсминца

- отмечается документах расследования, которые оказались в распоряжении издания USNI News.

Инцидент произошёл в самой узкой части гавани Сан-Диего с изгибами, причалами, отмелями и другими опасностями по обе стороны. Harpers Ferry выходил с базы, в то время как Momsen возвращался на неё. На мостике десантного корабля возникла неразбериха, так как было непонятно, где находится эсминец. Было решено, что Momsen пошёл к заправочному пирсу, однако эсминец отклонился от намеченного курса, так как не смог повернуть на правый борт с прикрепленным к нему буксиром.

В итоге, когда корабли встретились, возникла угроза столкновения. Когда Momsen начал запоздалый поворот на правый борт, у Harpers Ferry уже оставалось мало места для маневра. Командир десантного вымпела приказал снизить скорость, а затем остановиться, чтобы выиграть время, но это уменьшило маневренность корабля. На протяжении минуты капитан не мог принять решение. При этом корабли сближались со скоростью 300 м в минуту.

В это время на мостике Harpers Ferry воцарились разногласия и неразбериха. Вахтенный офицер и штурман отдавали противоречивые приказы, что смутило командира и он не мог эффективно выполнять свои обязанности

- отмечается в расследовании.

В этих условиях вахтенный офицер взял на себя функции командира [это предусмотрено регламентом] и приказал десантному кораблю сделать крутой поворот. Тем временем командир эсминца и наряд на мостике поняли, что они не смогут разойтись с Harpers Ferry по левому борту, в связи с чем было отдано указание сделать резкий поворот.

Оба корабля одновременно повернули влево, синхронизируя движения руля, что помогло избежать столкновения и продолжить свой путь.

По результатам расследования были подчёркнуты решительные действия вахтенного офицера и штурмана Harpers Ferry и установлены ошибки в лоцманской рубке обоих кораблей, но административные меры было решено не предпринимать.

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6 комментариев
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  1. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 12:42
    +2
    Жаль что не столкнулись. Я бы порадовался.
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 12:47
      0
      Чего это вдруг вспомнили? Что-то мне кажется, что на ВО уже было обсуждение этого случая..... Может ошибаюсь.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:46
    +2
    фигли.... оба исключительные- ходют, где хочут.... wassat
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:51
    +1
    Не смешите ,когда на мосту командир все выполняют только его приказы,даже тупые.Явно субординация и знания в ВМС хромают на обе ноги.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:55
    +2
    на мостике Harpers Ferry воцарились разногласия и неразбериха. Вахтенный офицер и штурман отдавали противоречивые приказы, что смутило командира и он не мог эффективно выполнять свои обязанности
    Полный разброд и шатание при неумении быстро реагировать в критической ситуации, которую сами и создали.
  5. Napayz
    Napayz Сегодня, 12:56
    +3
    Баянистый баян:
    (Пишут, что правда )
    РАДИОПЕРЕГОВОРЫ АМЕРИКАНСКОГО АВИАНОСЦА
    16 Октября 1997 г.

    «Испанцы: ... говорит А-853, пожалуйста, поверните на 15 градусов на юг, во избежание столкновения с нами. Вы движетесь прямо на нас, расстояние 25 морских миль.
    Американцы: ... советуем вам повернуть на 15 градусов на север, чтобы избежать столкновения с нами.
    Испанцы: Ответ отрицательный. Повторяем, поверните на 15 градусов на юг во избежание столкновения.
    Американцы (другой голос): С вами говорит капитан корабля Соединенных Штатов Америки. Поверните на 15 градусов на север во избежание столкновения.
    Испанцы: Мы не считаем ваше предложение ни возможным, ни адекватным, советуем вам повернуть на 15 градусов на юг, чтобы не врезаться в нас.
    Американцы (на повышенных тонах): С ВАМИ ГОВОРИТ КАПИТАН РИЧАРД ДЖЕЙМС ХОВАРД, КОМАНДУЮЩИЙ АВИАНОСЦЕМ USS LINCOLN, ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, ВТОРЫМ ПО ВЕЛИЧИЕ ВОЕННЫМ КОРАБЛЕМ АМЕРИКАНСКОГО ФЛОТА. НАС СОПРОВОЖДАЮТ 2 КРЕЙСЕРА, 6 ИСТРЕБИТЕЛЕЙ, 4 ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ И МНОГОЧИСЛЕННЫЕ КОРАБЛИ ПОДДЕРЖКИ. Я ВАМ НЕ СОВЕТУЮ - Я ПРИКАЗЫВАЮ ИЗМЕНИТЬ ВАШ КУРС НА 15 ГРАДУСОВ НА СЕВЕР. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ МЫ БУДЕМ ВЫНУЖДЕНЫ ПРИНЯТЬ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАШЕГО КОРАБЛЯ. НЕМЕДЛЕННО УБИРАЙТЕСЬ С НАШЕГО КУРСА!!!!
    Испанцы: С вами говорит Хуан Мануэль Салас Алкантара. Нас двое человек. Нас сопровождают пёс, ужин, 2 бутылки пива и канарейка, которая сейчас спит. Нас поддерживает радиостанция «Канал 106 - Экстремальные Ситуации На Море». Мы не собираемся никуда сворачивать, учитывая, что мы находимся на суше и являемся маяком А-853 на мысе Финистерре Галисийского побережья Испании. Мы не имеем ни малейшего понятия о том, какое место по величине мы занимаем среди испанских маяков. Можете принять все ё...ные меры, какие вы считаете необходимыми и сделать все что угодно для обеспечения безопасности вашего ё...го корабля, который разобьется вдребезги об эти ё...ные скалы. Поэтому еще раз настоятельно рекомендуем вам сделать наиболее осмысленную вещь: изменить ваш курс на 15 градусов на юг во избежания столкновения.
    Американцы: OК, принято, спасибо. Конец связи».