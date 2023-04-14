«Вахтенный офицер предотвратил столкновение»: Пентагон расследовал манёвры эсминца и десантного корабля ВМС США

Столкновение было предотвращено благодаря сообразительности двух младших офицеров на борту десантного корабля: штурмана и вахтенного офицера Harpers Ferry, который, в момент нерешительности руководства приказал развернуть 17000-тонный корабль с пути меньшего и более маневренного эсминца

В это время на мостике Harpers Ferry воцарились разногласия и неразбериха. Вахтенный офицер и штурман отдавали противоречивые приказы, что смутило командира и он не мог эффективно выполнять свои обязанности

Оба корабля одновременно повернули влево, синхронизируя движения руля, что помогло избежать столкновения и продолжить свой путь.