«Вахтенный офицер предотвратил столкновение»: Пентагон расследовал манёвры эсминца и десантного корабля ВМС США

29 ноября 2022 года произошёл инцидент, в результате которого могли пострадать эсминец УРО USS Momsen (DDG-92) и десантный корабль USS Harpers Ferry (LSD-49). Как показало расследование, проведённое Пентагоном, лишь слаженные действия отдельных офицеров позволили избежать столкновения двух кораблей американского флота.
Столкновение было предотвращено благодаря сообразительности двух младших офицеров на борту десантного корабля: штурмана и вахтенного офицера Harpers Ferry, который, в момент нерешительности руководства приказал развернуть 17000-тонный корабль с пути меньшего и более маневренного эсминца
- отмечается документах расследования, которые оказались в распоряжении издания USNI News.
Инцидент произошёл в самой узкой части гавани Сан-Диего с изгибами, причалами, отмелями и другими опасностями по обе стороны. Harpers Ferry выходил с базы, в то время как Momsen возвращался на неё. На мостике десантного корабля возникла неразбериха, так как было непонятно, где находится эсминец. Было решено, что Momsen пошёл к заправочному пирсу, однако эсминец отклонился от намеченного курса, так как не смог повернуть на правый борт с прикрепленным к нему буксиром.
В итоге, когда корабли встретились, возникла угроза столкновения. Когда Momsen начал запоздалый поворот на правый борт, у Harpers Ferry уже оставалось мало места для маневра. Командир десантного вымпела приказал снизить скорость, а затем остановиться, чтобы выиграть время, но это уменьшило маневренность корабля. На протяжении минуты капитан не мог принять решение. При этом корабли сближались со скоростью 300 м в минуту.
В это время на мостике Harpers Ferry воцарились разногласия и неразбериха. Вахтенный офицер и штурман отдавали противоречивые приказы, что смутило командира и он не мог эффективно выполнять свои обязанности
- отмечается в расследовании.
В этих условиях вахтенный офицер взял на себя функции командира [это предусмотрено регламентом] и приказал десантному кораблю сделать крутой поворот. Тем временем командир эсминца и наряд на мостике поняли, что они не смогут разойтись с Harpers Ferry по левому борту, в связи с чем было отдано указание сделать резкий поворот.
Оба корабля одновременно повернули влево, синхронизируя движения руля, что помогло избежать столкновения и продолжить свой путь.
По результатам расследования были подчёркнуты решительные действия вахтенного офицера и штурмана Harpers Ferry и установлены ошибки в лоцманской рубке обоих кораблей, но административные меры было решено не предпринимать.