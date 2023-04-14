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Подполковник ЛНР в отставке: Артиллерия ВСУ сменила тактику обстрелов в Луганской Народной Республике

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Подполковник ЛНР в отставке: Артиллерия ВСУ сменила тактику обстрелов в Луганской Народной Республике

Украинские артиллеристы сменили тактику обстрелов в Луганской Народной Республике. Это касается, как целей, по которым наносятся удары, так и интенсивности атак.


Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в ходе интервью РИА Новости заявил, что артиллеристы ВСУ в последние сутки резко снизили интенсивность ударов по позициям, находящимся в зоне ответственности 2-го армейского корпуса ВС РФ (до 31 декабря 2022 года – НМ ЛНР). В то же время, возросло количество обстрелов мирных прифронтовых населенных пунктов республики.

По мнению военного, подобные изменения могут быть связаны с недостаточным количеством снарядов, что вынуждает украинских артиллеристов экономить боеприпасы. Кроме того, на тактику ВСУ, со слов Марочко, могли повлиять и погодные условия. В ЛНР в последние дни наблюдается густая облачность, идут дожди.

Впрочем, в данном случае не ясно, для чего украинская артиллерия увеличила интенсивность ударов по мирным городам и поселкам. Едва ли это может быть связано с погодными условиями или «снарядным голодом».

Вероятно, имеет место быть имитация подготовки контрнаступления на данном направлении (работа по тылам), чтобы отвлечь внимание от основного удара. Не исключен также и террор местного населения, к которому ВСУ регулярно прибегают, начиная с 2014 года.
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6 комментариев
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  1. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 12:03
    0
    Да уже несколько дней пишут про эту "смену тактики".
    Пишут , что таким образом копят БК для более массированного удара при контрнаступе.
    Так что булки не расслабляем.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:13
      -1
      По мнению военного, подобные изменения могут быть связаны с недостаточным количеством снарядов, что вынуждает украинских артиллеристов экономить боеприпасы. Кроме того, на тактику ВСУ, со слов Марочко, могли повлиять и погодные условия. В ЛНР в последние дни наблюдается густая облачность, идут дожди.

      Впрочем, в данном случае не ясно, для чего украинская артиллерия увеличила интенсивность ударов по мирным городам и поселкам. Едва ли это может быть связано с погодными условиями или «снарядным голодом».

      Вероятно, имеет место быть имитация подготовки контрнаступления на данном направлении (работа по тылам), чтобы отвлечь внимание от основного удара. Не исключен также и террор местного населения, к которому ВСУ регулярно прибегают, начиная с 2014 года.


      Как иногда высказываются некоторые отечественные "эксперты" упорство и ожесточённость ВСУ в Донбассе связано с тем, что они защищают свой дом.
      Ну вот видимо обстрелами по мирняку они как раз это и делают "славные герои Украины и ярые сторонники Бандеры".
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:10
    +1
    Странно: по военным целям всушники значит стали экономить боеприпасы - снизили интенсивность и количество обстрелов, а по гражданским целям боеприпасы не экономят - обстреливают вовсю....
    Очень странно....
  3. Konnick
    Konnick Сегодня, 12:22
    +3
    Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко

    С образованием зоотехника...
    Впрочем..

    Вероятно

    По мнению военного, подобные изменения могут быть связаны

    Вероятно, имеет место быть имитация

    Почти все возможные варианты перечислил, кроме одного, что идет накопление боеприпасов для наступления.
    Ну и зачем это здесь публиковать?
  4. PetrovBasharov
    PetrovBasharov Сегодня, 12:29
    +1
    Контрбатарейной борьбы избегают. Мирняк же проще стрелять. Фашисты.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:40
    +1
    Не исключен также и террор местного населения, к которому ВСУ регулярно прибегают, начиная с 2014 года.
    Террор и превращение в руины всего, что уже не смогут вернуть. Сволочная тактика отыгрываться на тех кто слабее и лично не может дать отпор.