Украинские артиллеристы сменили тактику обстрелов в Луганской Народной Республике. Это касается, как целей, по которым наносятся удары, так и интенсивности атак.
Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в ходе интервью РИА Новости заявил, что артиллеристы ВСУ в последние сутки резко снизили интенсивность ударов по позициям, находящимся в зоне ответственности 2-го армейского корпуса ВС РФ (до 31 декабря 2022 года – НМ ЛНР). В то же время, возросло количество обстрелов мирных прифронтовых населенных пунктов республики.
По мнению военного, подобные изменения могут быть связаны с недостаточным количеством снарядов, что вынуждает украинских артиллеристов экономить боеприпасы. Кроме того, на тактику ВСУ, со слов Марочко, могли повлиять и погодные условия. В ЛНР в последние дни наблюдается густая облачность, идут дожди.
Впрочем, в данном случае не ясно, для чего украинская артиллерия увеличила интенсивность ударов по мирным городам и поселкам. Едва ли это может быть связано с погодными условиями или «снарядным голодом».
Вероятно, имеет место быть имитация подготовки контрнаступления на данном направлении (работа по тылам), чтобы отвлечь внимание от основного удара. Не исключен также и террор местного населения, к которому ВСУ регулярно прибегают, начиная с 2014 года.