Украина не должна рисковать самоуничтожением в погоне за недостижимыми целями

Соединенным Штатам и их союзникам все сложнее становится найти приемлемый выход из тупиковой ситуации, в которую они себя все больше загоняют, продолжая поддерживать Украину в военном противостоянии с Россией. В сложившихся обстоятельствах, считает автор статьи в американском журнале Foreign Affairs, Западу следует выработать новую стратегию в отношении украинского конфликта и дальнейшей поддержки Киева.По его мнению, в украинской военной кампании сейчас сложилась патовая ситуация, когда ни одна из сторон военного противостояния не способна добиться значительных успехов на фронте. Такое положение дел автор почему-то считает успехом Киева, подчеркивая, что Украина сумела сохранить 85% своей территории и, более того, остается «суверенным государством».При этом ни Москва, ни Киев не готовы к прекращению конфликта, продолжая наращивать силы для дальнейшего противостояния и усиления конфронтации на поле боя. По этой причине Западу стоит перестать верить в безоговорочную победу Украины, стремление к которой может обернуться еще более кровавой развязкой, и даже ее достижение станет «Пирровой победой».Российское руководство не оставляет намерений освобождения Донбасса, при том что киевские власти настаивают на полном «возврате» под контроль всех своих территорий до границ 1991 года, включая Крым. В такой ситуации, считает автор, Западу «нужен подход, который признает эти реалии, не жертвуя своими принципами».Продолжаемая с подачи Вашингтона политика безоговорочной поддержки киевского режима оборачивается для стран Запада все большими политическими проблемами и экономическими потерями, вступая в противоречие с другими интересами. Затраты на военные поставки Украине постоянно растут, что вызывает недовольство у все большего количества стран, входящих в блок союзников Киева.На самой Украине ситуация ухудшается как в экономическом, так общенациональном плане. Автор обращает внимание, что потери ВСУ в ходе военного конфликта уже превысили 100 000 человек, ВВП сократился на 30%, уровень бедности в стране «зашкаливает». Все это приводит к тому, что страну уже покинули миллионы беженцев, и их количество может только вырасти.— делает вывод американский эксперт.По его мнению, Западу стоит отказаться даже от косвенной поддержки режима Зеленского в части возврата Донбасса и других перешедших под контроль Москвы территорий, в особенности Крыма. По крайней мере, в ближайшем будущем.Соединенным Штатам и их европейским союзникам необходимо уже сейчас искать дипломатический выход из сложившейся ситуации, начав консультации по этой теме и с Киевом. И запустить процесс мирного урегулирование украинского конфликта следует до конца этого года, призывает автор статьи в Foreign Affairs.