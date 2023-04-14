Военное обозрение
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Американский журнал: Западу нужна новая стратегия в отношении украинского конфликта и поддержки Киева

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Американский журнал: Западу нужна новая стратегия в отношении украинского конфликта и поддержки Киева

Соединенным Штатам и их союзникам все сложнее становится найти приемлемый выход из тупиковой ситуации, в которую они себя все больше загоняют, продолжая поддерживать Украину в военном противостоянии с Россией. В сложившихся обстоятельствах, считает автор статьи в американском журнале Foreign Affairs, Западу следует выработать новую стратегию в отношении украинского конфликта и дальнейшей поддержки Киева.


По его мнению, в украинской военной кампании сейчас сложилась патовая ситуация, когда ни одна из сторон военного противостояния не способна добиться значительных успехов на фронте. Такое положение дел автор почему-то считает успехом Киева, подчеркивая, что Украина сумела сохранить 85% своей территории и, более того, остается «суверенным государством».

При этом ни Москва, ни Киев не готовы к прекращению конфликта, продолжая наращивать силы для дальнейшего противостояния и усиления конфронтации на поле боя. По этой причине Западу стоит перестать верить в безоговорочную победу Украины, стремление к которой может обернуться еще более кровавой развязкой, и даже ее достижение станет «Пирровой победой».

Российское руководство не оставляет намерений освобождения Донбасса, при том что киевские власти настаивают на полном «возврате» под контроль всех своих территорий до границ 1991 года, включая Крым. В такой ситуации, считает автор, Западу «нужен подход, который признает эти реалии, не жертвуя своими принципами».

Продолжаемая с подачи Вашингтона политика безоговорочной поддержки киевского режима оборачивается для стран Запада все большими политическими проблемами и экономическими потерями, вступая в противоречие с другими интересами. Затраты на военные поставки Украине постоянно растут, что вызывает недовольство у все большего количества стран, входящих в блок союзников Киева.

На самой Украине ситуация ухудшается как в экономическом, так общенациональном плане. Автор обращает внимание, что потери ВСУ в ходе военного конфликта уже превысили 100 000 человек, ВВП сократился на 30%, уровень бедности в стране «зашкаливает». Все это приводит к тому, что страну уже покинули миллионы беженцев, и их количество может только вырасти.

Украина не должна рисковать самоуничтожением в погоне за недостижимыми целями

— делает вывод американский эксперт.

По его мнению, Западу стоит отказаться даже от косвенной поддержки режима Зеленского в части возврата Донбасса и других перешедших под контроль Москвы территорий, в особенности Крыма. По крайней мере, в ближайшем будущем.

Соединенным Штатам и их европейским союзникам необходимо уже сейчас искать дипломатический выход из сложившейся ситуации, начав консультации по этой теме и с Киевом. И запустить процесс мирного урегулирование украинского конфликта следует до конца этого года, призывает автор статьи в Foreign Affairs.
Использованы фотографии:
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13 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 12:46
    0
    Нужно отвлечь США от Украины, воздух пропитан столкновением с Тайванем, два конфликта они не понянут.
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 12:53
      0
      На фотке Зеля - ну прям щирый украинец, козак с берегов Иордана! yes
    2. кредо
      кредо Сегодня, 13:13
      0
      Цитата: Silver99
      Нужно отвлечь США от Украины, воздух пропитан столкновением с Тайванем, два конфликта они не понянут.

      Это ошибочное мнение, что два конфликта янки не потянут. Они и сейчас то не шибко напрягаются, переложив бремя трат на ЕС и НАТО, а сами при этом стригут прибыль.
      Вот в случае с Тайванем они стравят Японию, Ю.Корею, Австралию и часть государств ЮВА, а сами будут подкидывать в огонь войны дровишки и выражать озабоченность с умным видом.

      Нет, для США экономика, ВПК и банковский бизнес основа их безбедного существования, поэтому нужно бить по этим направлениям, бить сильно, но аккуратно, чтобы не задеть себя.
  2. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 12:50
    0
    Украина не должна рисковать самоуничтожением в погоне за недостижимыми целями
    404 уже рискнула сама собой..и в прежнем состоянии ее не будет. А то как туда в кредит, вбухивают деньги (которые ни кто не отдаст, при любых вариантах) подсказывает нам, что отдельной страны 404 не планируется.
  3. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 12:51
    0
    Украина не должна рисковать самоуничтожением в погоне за недостижимыми целями
    Хм... А что тогда мы с 14го года наблюдаем?
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:51
    0
    Такое положение дел автор почему-то считает успехом Киева, подчеркивая, что Украина сумела сохранить 85% своей территории и, более того, остается «суверенным государством».
    Западный посыл понятен - об Украине только хорошо. По поводу "суверенного государства" это конечно "мощно" сказано даже для американца, который отлично понимает, что весь "суверенитет" этой страны находится в Вашингтоне и частично в Лондоне. А по поводу территорий, так еще не вечер.
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:51
    +1
    Запад не может признать свою ошибку изначально.Все попытки изменить положение касается только тактики .Глобального изменения политики в отношении страны не предвидится.Теперь отлавливать украинцев будут еще и в Польше
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:51
    0
    Окарина в границах западных областей - решение проблемы, при этом без армии, только полиция на бронированных авто по типу инкассаторских машин и все!
  7. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:53
    +1
    Американский эксперт пусть хотя бы прочитает условия России для переговоров (озвучены МИД России) , а потом уже разглагольствует о "дипломатическом решении". О том , что американо -европейская помощь скоро схлопнется , говорит сумма кредитов ,набранная недогосударством Украина.
  8. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:54
    0
    что-то я не пойму.... кто кому план гонит.... what wassat
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:57
    +1
    Американский журнал: Западу нужна новая стратегия в отношении украинского конфликта и поддержки Киева
    А просто о валить в сторону и заняться своими внутренними делами не, не пробовали?
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 13:09
      0
      Приветствую Виктор hi
      Цитата: rocket757
      .... нужна новая стратегия
      А просто о валить в сторону и заняться своими внутренними ....

      Вот именно,!есть у них стратегия ----- не видеть, не замечать, забывать, если выгодно! Пора применить теперь ко всей укрии
  10. NG inform
    NG inform Сегодня, 13:03
    +1
    Не устаю удивляться этой дате - 91 год. Это когда Украина и Россия - одно государство, а Крым - автономная республика. Он был дооккупирован Украиной только в 1996ом.