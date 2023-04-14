Зампред Совбеза РФ: Как только закончится западное финансирование, закончится сама Украина



Венгерский премьер Виктор Орбан сказал, что Украина в финансовом плане несуществующая страна. Как только закончится финансирование со стороны США и Европы, закончится война. Молодец, смело и точно для европейского политика

Зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что как только закончится западное финансирование киевского режима, закончится сама Украина, потому что это государство никому не нужно.Соответствующей публикацией в своем Telegram-канале Медведев прокомментировал заявление главы венгерского правительства Виктора Орбана, подчеркнувшего, что в настоящее время Евросоюз оказывает Украине многомиллиардное финансирование, однако это не может продолжаться вечно. Орбан также добавил, что Венгрия принимает участие в финансировании Украины, где постоянно ухудшается положение этнических венгров, компактно проживающих в Закарпатье.- написал Медведев.Ранее Медведев опубликовал пост, в котором заявил, что украинское государство никому не нужно, поэтому оно в обозримом будущем полностью исчезнет с политической карты мира.В ответ на публикацию зампреда Совбеза России некоторые украинские пользователи западной соцсети обратились к ее владельцу Илону Маску с требованием удалить этот пост и не допускать российских политиков на американскую платформу. Маск в ответ на это подчеркнул, что пользователи могут самостоятельно принимать решения, читать им публикации определённого человека или не читать.