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Зампред Совбеза РФ: Как только закончится западное финансирование, закончится сама Украина

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Зампред Совбеза РФ: Как только закончится западное финансирование, закончится сама Украина

Зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что как только закончится западное финансирование киевского режима, закончится сама Украина, потому что это государство никому не нужно.


Соответствующей публикацией в своем Telegram-канале Медведев прокомментировал заявление главы венгерского правительства Виктора Орбана, подчеркнувшего, что в настоящее время Евросоюз оказывает Украине многомиллиардное финансирование, однако это не может продолжаться вечно. Орбан также добавил, что Венгрия принимает участие в финансировании Украины, где постоянно ухудшается положение этнических венгров, компактно проживающих в Закарпатье.

Венгерский премьер Виктор Орбан сказал, что Украина в финансовом плане несуществующая страна. Как только закончится финансирование со стороны США и Европы, закончится война. Молодец, смело и точно для европейского политика

- написал Медведев.

Ранее Медведев опубликовал пост, в котором заявил, что украинское государство никому не нужно, поэтому оно в обозримом будущем полностью исчезнет с политической карты мира.

В ответ на публикацию зампреда Совбеза России некоторые украинские пользователи западной соцсети обратились к ее владельцу Илону Маску с требованием удалить этот пост и не допускать российских политиков на американскую платформу. Маск в ответ на это подчеркнул, что пользователи могут самостоятельно принимать решения, читать им публикации определённого человека или не читать.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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12 комментариев
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  1. кредо
    кредо Сегодня, 12:41
    +2
    Мне больше всего понравился ответ Илона. Искустно от отшил назойливых рагулей.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 12:46
      +2
      Телеграмм уже Маску принадлежит? Авторы , вы так быстро не пишите .Читайте свои заметки.
  2. dump22
    dump22 Сегодня, 12:48
    +2
    Мне только одно любопытно.
    Айфончика тут рекламируют бесплатно? Или все-таки есть какой-то профит с этого?
    Простите, но трудно поверить, что есть люди, которые все еще реально интересуются его мнением и жаждут его узнать.
  3. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 12:49
    -1
    Ну это очевидно. Без внешнего вливания Украина нежизнеспособна.
    Недогосударство на капельнице.
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 13:11
      0
      Цитата: Ulan.1812
      Ну это очевидно. Без внешнего вливания Украина нежизнеспособна.
      Недогосударство на капельнице.

      Лохлы, сколько угодно минусов ставьте, но вас уже слили. Ваше позорное нацистское недогосударство и вас безмозглых и криворуких, неспособных создать нормальное государство. Вы позорные лохи, одичавшие bыdlo.
    2. Лаврентия_НаВасНет
      Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 13:16
      0
      Цитата: Ulan.1812
      Ну это очевидно.

      а что если финансирование Украины не закончится?
      Цитата: Ulan.1812
      Без внешнего вливания Украина нежизнеспособна.

      без внешнего вливания нежизнеспособна любая страна запада... дело в том, что вливаем в них мы!!!
  4. ian
    ian Сегодня, 12:50
    +2
    Анатолич как обычно в последнее время жжет. Ощущение, что в него молодой Жириновский вселился. Мир его праху. Мне одному непонятно, как Маск должен командовать телеграммом?
  5. Silver99
    Silver99 Сегодня, 12:50
    0
    Украины нет не только в финансовом, но и политическом плане. Если раньше сомневался, то теперь убежден ее нельзя оставлять как государственное образование, только полный демонтаж всей системы может обеспечить относительно длительный период спокойствия на западной границе России.
  6. Тихий Дон
    Тихий Дон Сегодня, 12:52
    0
    Хреново у тебя с логикой , зам председателя Совбеза , если Украина никому не нужна , то зачем её финансируют ?
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 13:14
      0
      Цитата: Тихий Дон
      Хреново у тебя с логикой , зам председателя Совбеза , если Украина никому не нужна , то зачем её финансируют ?

      Что тут не понятно? Не нужна как нормальное, процветающее государство.
      Только как нацистское образование против России.
  7. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 12:56
    +1
    Ну, да тоже мне бином Ньютона. Надо еще было добавить, что пока финансирование будет, будет и украина. А, то мы сами не смекнем.
  8. Alien From
    Alien From Сегодня, 13:03
    0
    Такие выражения называются "превед медвед"