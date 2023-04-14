Глава парламента Крыма: вслед за азовским побережьем Украина должна лишиться и черноморского

Вслед за азовским побережьем Украина должна лишиться и черноморского. У нее не должно остаться выхода к Черному морю.
Такую идею высказал журналистам агентства РИА Новости глава парламента Крыма Владимир Константинов, комментируя заявление Дмитрия Кулебы, возглавляющего МИД Украины, о «море НАТО».
Безусловно, весь Юго-Восток бывшей Украины – это Россия
- заявил крымский парламентарий.
А стало быть, развивает он свою мысль, и все черноморское побережье Незалежной должно войти в состав РФ, так как это исконные российские земли. И то, что они случайно оказались в другом государстве, является недоразумением, которое следует исправить. Тем более, что нахождение Северного Причерноморья в составе Украины не пошло на пользу ни ей, ни местному населению. А ведь у этих земель, утверждает Константинов, есть законный хозяин, которому их следует возвратить.
Политик прогнозирует, что будущие границы новой Украины станут предметом большого торга между крупными державами. Но, считает Константинов, их расположение будет в значительной степени зависеть от результатов российской спецоперации.
Ранее высокопоставленный чиновник из Незалежной Дмитрий Кулеба предложил превратить Черноморский бассейн во внутренний водоем Североатлантического альянса, наподобие того, каким фактически может стать Балтика после вступления в НАТО Финляндии и Швеции.
У НАТО много других морей, пусть там плавают. А в Черном море они плавать не могут, только тонуть
- заочно ответил ему на это заявление глава крымского парламента.