Военное обозрение
Войти Регистрация

Глава парламента Крыма: вслед за азовским побережьем Украина должна лишиться и черноморского

19
Глава парламента Крыма: вслед за азовским побережьем Украина должна лишиться и черноморского

Вслед за азовским побережьем Украина должна лишиться и черноморского. У нее не должно остаться выхода к Черному морю.

Такую идею высказал журналистам агентства РИА Новости глава парламента Крыма Владимир Константинов, комментируя заявление Дмитрия Кулебы, возглавляющего МИД Украины, о «море НАТО».

Безусловно, весь Юго-Восток бывшей Украины – это Россия

- заявил крымский парламентарий.

А стало быть, развивает он свою мысль, и все черноморское побережье Незалежной должно войти в состав РФ, так как это исконные российские земли. И то, что они случайно оказались в другом государстве, является недоразумением, которое следует исправить. Тем более, что нахождение Северного Причерноморья в составе Украины не пошло на пользу ни ей, ни местному населению. А ведь у этих земель, утверждает Константинов, есть законный хозяин, которому их следует возвратить.

Политик прогнозирует, что будущие границы новой Украины станут предметом большого торга между крупными державами. Но, считает Константинов, их расположение будет в значительной степени зависеть от результатов российской спецоперации.

Ранее высокопоставленный чиновник из Незалежной Дмитрий Кулеба предложил превратить Черноморский бассейн во внутренний водоем Североатлантического альянса, наподобие того, каким фактически может стать Балтика после вступления в НАТО Финляндии и Швеции.

У НАТО много других морей, пусть там плавают. А в Черном море они плавать не могут, только тонуть

- заочно ответил ему на это заявление глава крымского парламента.
Использованы фотографии:
https://vk.com/va.konstantinov
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
19 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:27
    -4
    При всем уважении к Константинову,но это надо сначала сделать,а потом озвучить
    1. Aken
      Aken Сегодня, 12:32
      +7
      Это сначала надо запланировать. На самом высшем уровне. Чтобы не было соблазна сказать - мы всё что хотели сделали, давайте прекращать во имя гуманности.
      1. ASAD
        ASAD Сегодня, 12:40
        -8
        А данный чиновник в курсе что кроме краины есть Турция, Грузия, Болгария , Румыния? Или всех уже победили , и осталась только краина?
        1. Владимир Дмитриевич Бурцев
          Владимир Дмитриевич Бурцев Сегодня, 13:09
          +3
          Захистник незалежной подал голос. Ясно. Отвечаю. Все оккупированные бандеровцами регионы Причерноморья в большинстве своём хотят вернуться в Россию. А все страны Причерноморья несут огромный ущерб от так называемой "помощи" Украине, уровень жизни населения этих стран падает в связи с огромными расходами на содержание Украины. Все страны Причерноморья с лёгкой душой кинут бандеровскую Украину, но сделать это им не даёт шантаж США.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 12:37
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      При всем уважении к Константинову,но это надо сначала сделать,а потом озвучить

      А я бы добавил, что стране для этого нужно ещё и сконцентрироваться, расставляя приоритеты и задвигая в дальний угол ненужные траты, как например, цифровизация паспортов, водительских удостоверений, карты болельщика и прочих неактуальных аксессуаров повседневной жизни.
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 13:18
        0
        Цитата: кредо
        ....задвигая в дальний угол ненужные траты, .....цифровизация паспортов, водительских удостоверений, карты болельщика и прочих неактуальных ......

        Вот именно! Исключение ненужных трат, как падающий памятник Блоку и всякие дикие памятники, или , например, если у нас в лесопарке 30 лет не было дорожек из плитки, то зачем начинать именно сейчас?
        Это и многое другое должно включаться в понятие мобилизация всей страны.
    3. barclay
      barclay Сегодня, 13:03
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      При всем уважении к Константинову,но это надо сначала сделать,а потом озвучить

      Озвучивание конкретных целей должно делаться обязательно, и почаще и погромче. А то народ уже начинает недопонимать конкретные цели и задачи.
      С Константиновым полностью согласен
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:29
    +5
    А в Черном море они плавать не могут, только тонуть

    а мне нравится этот тезис... и к этому надо стремится... yes
  3. Silver99
    Silver99 Сегодня, 12:33
    +2
    Это просто напрашивается, и является промежуточной программой минимумом СВО вместе с освобождением Донбасса, надо лишить привлекательность Украины новыми потенциальными черноморскими базами НАТО непосредственно у берегов России.
  4. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 12:37
    +3
    вслед за азовским побережьем Украина должна лишиться и черноморского

    Однозначно!
  5. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 12:41
    +1
    Он прав. Если лишить Украину всего черноморского побережья, то запад потеряет "интерес" к Украине и перестанет снабжать ее финансами и вооружением.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:45
    +1
    То, что в последующем просто необходимо лишить Украину выхода в Черное море наверное даже и не оспаривается. И уверен, что со временем будет сделано.
  7. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 12:46
    0
    Абсолютно прав Константинов. Я тоже неоднократно это говоил.
    Думаю, если Одессе дать статус порто-франко, одесситы с удовольствием войдут в состав России.
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 12:57
      +1
      Одесситы могут что то одобрить и решить, если Киев физически даст им это сделать. А он это даст сделать только при физическом занятии территории Одесской области (и Николаевской) ВС РФ.....А если такое произойдет, то смысла такое предлагать нет. Зачем?
  8. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 12:52
    +1
    Я бы даже сказал, что с этого нужно было и начинать
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:54
    +1
    От Кинбурна до Измаила: Чёрное море должно стать Русским
  10. Shkodnik65
    Shkodnik65 Сегодня, 12:55
    0
    все черноморское побережье Незалежной должно войти в состав РФ, так как это исконные российские земли.
    Ну, если честно, то я думал, изначально, что это и есть программа - минимум СВО. Ну ведь просится же тема, на поверхности лежит. Правда озвучить и сделать, как оказалось это не одно и тоже. Будем посмотреть. feel
  11. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 13:00
    0
    Какие-то очевидные вещи говорят; всё это было ясно уже год назад. Я не вижу предмета разговора -_-
  12. obodrit
    obodrit Сегодня, 13:01
    -1
    И теперь осталось только связать слова с делами. А то говорят-то правильные вещи уже больше года, но на словах всё и заканчивается.