Представитель гринго начал угрожать нашей стране, пообещав ввести санкции против Венесуэлы, если она будет отказываться и в дальнейшем от проведения диалога с коррумпированным и бандитским сектором Унитарной платформы. По этой причине мой ответ их представителю: «Убирайтесь вон!»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро жёстко отреагировал на угрозы со стороны Вашингтона по поводу ужесточения санкций в отношении Каракаса, послав к чёрту представителя Госдепартамента США. Об этом сообщает Venezuela News.Руководство Соединённых Штатов намерено усилить санкционное давление на Венесуэлу, если президент республики и в дальнейшем будет отказываться от диалога с оппозицией и проводить свою репрессивную политику.Вот что глава государства высказал по этому поводу, выступая на марше, организованном против борьбы с коррупцией:Венесуэльский лидер подчеркнул, что к его стране должны относится с уважением и никто в стране не потерпит угроз со стороны американского правительства. Более того, Мадуро высоко оценил мужество и патриотизм венесуэльского народа, который, по его словам, всегда привержен национальным интересам своей страны.Напомним, что дипломатические отношения между Вашингтоном и Каракасом были разорваны по инициативе Штатов ещё при администрации экс-президента страны Дональда Трампа. После закрытия своего посольства в латиноамериканской республике, они наложили на неё санкции, а Мадуро предъявили обвинения в том, что именно он стоит за подтасовкой выборов. Венесуэлу тогда охватила волна протестов, в ходе которых Вашингтон выразил поддержку лидеру оппозиции Хуану Гуаидо, которого даже объявил «временным президентом республики». Правда, в 2022 году американские представители зачастили в Каракас, пытаясь продавить поддержку антироссийских санкций и рост объёмов добычи нефти. Мадуро дал жёсткий и вполне однозначный ответ.