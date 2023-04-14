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Президент Венесуэлы предложил угрожающему стране санкциями американскому представителю «убираться вон»

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Президент Венесуэлы предложил угрожающему стране санкциями американскому представителю «убираться вон»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро жёстко отреагировал на угрозы со стороны Вашингтона по поводу ужесточения санкций в отношении Каракаса, послав к чёрту представителя Госдепартамента США. Об этом сообщает Venezuela News.


Руководство Соединённых Штатов намерено усилить санкционное давление на Венесуэлу, если президент республики и в дальнейшем будет отказываться от диалога с оппозицией и проводить свою репрессивную политику.

Вот что глава государства высказал по этому поводу, выступая на марше, организованном против борьбы с коррупцией:

Представитель гринго начал угрожать нашей стране, пообещав ввести санкции против Венесуэлы, если она будет отказываться и в дальнейшем от проведения диалога с коррумпированным и бандитским сектором Унитарной платформы. По этой причине мой ответ их представителю: «Убирайтесь вон!»

Венесуэльский лидер подчеркнул, что к его стране должны относится с уважением и никто в стране не потерпит угроз со стороны американского правительства. Более того, Мадуро высоко оценил мужество и патриотизм венесуэльского народа, который, по его словам, всегда привержен национальным интересам своей страны.

Напомним, что дипломатические отношения между Вашингтоном и Каракасом были разорваны по инициативе Штатов ещё при администрации экс-президента страны Дональда Трампа. После закрытия своего посольства в латиноамериканской республике, они наложили на неё санкции, а Мадуро предъявили обвинения в том, что именно он стоит за подтасовкой выборов. Венесуэлу тогда охватила волна протестов, в ходе которых Вашингтон выразил поддержку лидеру оппозиции Хуану Гуаидо, которого даже объявил «временным президентом республики». Правда, в 2022 году американские представители зачастили в Каракас, пытаясь продавить поддержку антироссийских санкций и рост объёмов добычи нефти. Мадуро дал жёсткий и вполне однозначный ответ.
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21 комментарий
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  1. fif21
    fif21 Сегодня, 14:02
    +4
    Дожили матрасники , приходит конец одно полярного мира . Пока только посылают в далекое эротическое плавание А что будет дальше ? hi
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:06
      +5
      С таким президентом как самоходный дед Джо - вовсе неудивительно. Но надо чтобы не только посылали словестно, но и действиями.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 14:58
        +3
        Цитата: Nexcom
        С таким президентом как самоходный дед Джо

        Не удивлюсь, если дед Джо на полном серьёзе переспросит помощников, куда ему идти? belay
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 16:23
      +1
      Цитата: fif21
      Пока только посылают в далекое эротическое плавание А что будет дальше ?

      И ведь главное-то - Россия только "озабоченность выражает", Китай традиционно молчит "себе на уме с горошком"...
      А вот Венесуэла - ПОСЫЛАЕТ, НА СТЕСНЯЯСЬ. Ын ракетой грозит.

      От кого "гегемону" терпеть приходится? Обидно...
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:10
    +2
    Улыбнуло, про подтасовку голосов на выборах, трампушка из этой лоханки сам выкушал, когда срок пришел... А так, что сказать, двери ОДКБ открыты для всех стран.... Может стоит сегодня повторить полет "Белых лебедей" в гости на борту с "гостинцами"....... Визгу и писку будет......, в т.ч. и от ЕС.
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 14:24
    +6
    Тенденция, штаты посылать, вырисовывается однако....... winked
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 14:59
      +3
      Цитата: Mouse
      Тенденция, штаты посылать, вырисовывается однако....... winked

      Набелело, однако am

      Приветствую hi
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 15:04
        +1
        Геннадий, hi
        Да оскомина уже от них... выплюнуть хочется... yes
  4. Валерий_Эриксон
    Валерий_Эриксон Сегодня, 14:33
    +2
    марш, организованный против борьбы с коррупцией... Ничё себе
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 14:50
      +1
      Вот что глава государства высказал по этому поводу, выступая на марше, организованном против борьбы с коррупцией:

      Хреново, когда пишущий не удосуживается проверить, что же он написал.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 15:04
        +2
        Цитата: Валерий_Эриксон
        марш, организованный против борьбы с коррупцией... Ничё себе

        Цитата: ДымОк_в_дЫмке
        Вот что глава государства высказал по этому поводу, выступая на марше, организованном против борьбы с коррупцией:

        Хреново, когда пишущий не удосуживается проверить, что же он написал.

        Первоначальная версия вообще звучала так:
        заявил в четверг Мадуро на многотысячном митинге, состоявшемся в центре Каракаса и посвященном провалу попытки государственного переворота 2002 года.
  5. mitlantecutli_zen
    mitlantecutli_zen Сегодня, 14:42
    0
    Un párrafo de este artículo dice: "La dirigencia de Estados Unidos pretende aumentar la presión de las sanciones a Venezuela si el presidente de la república continúa negándose a dialogar con la oposición y prosigue con su política represiva".
    Están diciendo que Maduro es un represor, están juzgando y, eso está muy mal.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:53
      +2
      Мнения сша никто не спрашивает. Скоро их мнением перестанет интересоваться весь мир. Россия приложит для этого все усилия. Слишком много сша приложили усилий для поддержки мирового терроризма и удовлетворения своих амбиций
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 16:31
        -1
        Цитата: igorbrsv
        Мнения сша никто не спрашивает. Скоро их мнением перестанет интересоваться весь мир. Россия приложит для этого все усилия.

        Тут уже только ленивый не прошёлся по теме, что "ждём-ждём краха США, а он всё никак".

        А не всё сразу.
        В 1980-м никто в ЦРУ в самых влажных мечтах не мог представить себе, что не будет СССР и Россию можно будет разваливать, покупая за копейки Президента вместе со всей его шайкой.
        В 1900-м никто и представить не мог, что через 100 лет "империя, над которой никогда не заходит солнце" через 100 лет будет дряхлой карлицей с выпавшими зубами, тоскующей по былому величию.

        Не знаю, увидит ли это наше поколение, но хоть одним глазом бы глянуть на большого и бестолкового "бывшего гегемона" после его краха...
  6. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 14:44
    +4
    President Venezuely Maduro koná velmi správně, nikdo nemá právo se vměšovat do vnitřních záležitostí Venezuely, zvláště né fašistické USA, které mají nejvíce problémů na světě!!
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 14:45
      +5
      Президент Венесуэлы Мадуро очень правильно поступает, никто не имеет права вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы, тем более фашистские США, у которых больше всего проблем в мире!!
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:55
    +3
    Правда, в 2022 году американские представители зачастили в Каракас, пытаясь продавить поддержку антироссийских санкций и рост объёмов добычи нефти. Мадуро дал жёсткий и вполне однозначный ответ.
    Выбор сделан, теперь идти по выбранному пути, рядом с теми, кто идёт в том же направлении.
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 16:03
      +1
      можно и экспортные ПКР Циркон поставить Венесуэле для БПРК Бастион
      - это подхлестнёт спрос БПРК и на сами ПКР Цирконы: у Ирана, Сирии, Вьетнама и Кубы
  8. конструктор_сидоров
    конструктор_сидоров Сегодня, 15:05
    +1
    ЦИТАТА из киноклассики СССР:
    "И пусть канает отсюда, а то я ему рога поотшибаю, пасть порву, моргалы выколю! ... Сарделька, сосиска, редиска"
  9. BASHAR ASAD
    BASHAR ASAD Сегодня, 15:25
    0
    Мужик


    Извините, я не достаточное умён, чтобы написать нормальный комментарий
  10. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 15:35
    +1
    Дело Чавеса - в хороших руках. Важно, чтобы они были еще надежные. А для этого им надо помогать.