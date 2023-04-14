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Украинский телемарафон «Единые новости» начал резко терять популярность на интернет-площадках

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Украинский телемарафон «Единые новости» начал резко терять популярность на интернет-площадках

Украинская пропаганда столкнулась с непредвиденными трудностями. Телемарафон «Единые новости», запущенный 24 февраля прошлого года и предназначенный для информирования граждан нашей «западной соседки» о происходящем в стране с откровенно пропагандистским налётом, начал резко терять популярность в YouTube.


Со слов главы украинского Минкульта Александра Ткаченко, проблемы с падением просмотров в YouTube касаются не только вышеупомянутого телемарафона, но и других новостных каналов. Более того, как выразился чиновник, определенные вопросы возникли и по работе соцсети Facebook (принадлежит Meta – запрещенной в России экстремистской организации).

Ткаченко отметил, что его ведомство уже обратилось в службу поддержки видеохостинга. Сервис якобы уже принял в обработку жалобу и проводит проверку касательно причин резкого падения популярности телемарафона «Единые новости» и прочих украинских новостных ресурсов.

Между тем стоит отметить, что причина происходящего может быть банальной – снижение доверия простых украинцев к местным СМИ. Всё дело в том, что киевская пропаганда с самого начала СВО рассказывает о регулярных победах ВСУ над «российским агрессором».

В то же время, колоссальные потери украинской армии уже невозможно скрывать. Практически у каждого украинца есть погибший родственник, друг или знакомый. К тому же, в последнее время о серьезных проблемах в ВСУ начали регулярно писать и в западных СМИ, что, опять же, идет вразрез с официальной киевской пропагандой.

Добавим сюда усталость людей от войны и серьезные бытовые трудности, связанные с усугубляющимися экономическими проблемами. В итоге, получаем вполне естественную потерю интереса к бравурным заявлениям о «головокружительных» успехах украинской армии. Если телевизор ещё делает своё дело, то в Интернете достаточно ресурсов, где украинцы могут познакомиться со вполне объективной информацией.
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19 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:53
    +1
    Оно и понятно, фантастикой не все увлекаются, кто-то любит про любовь, кто-то детективы, кто-то историю.......
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:59
    0
    Люди устают от войны.Когда нет успехов трудно пихать лапшу на уши людям.
  3. iran
    iran Сегодня, 13:59
    +1
    Youtube, если понадобится, нарисует хоть миллиарды просмотров, как он всегда делает в отношении каналов российских оппозиционеров. А что касается украинской пропаганды, то она становится ненужной миллионам эмигрировавших с Украины в другие страны. Там у них другие заботы, нужно втягиваться в местную жизнь.
  4. Мирагор В
    Мирагор В Сегодня, 14:25
    +3
    И что? У нас тоже самое произошло с Соловьевым : рейтинг его
    резко скатился
    Мне кажется от двух причин:
    1. Усталость народа от войны, от её неопределённости и вранья
    2, Хамское , за гранью приличия поведение Соловьева
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 14:43
      +2
      3. Абсолютная бестолковость этой говорильни.
      1. Aken
        Aken Сегодня, 14:57
        +1
        4. Все его крики оказались пустой пропагандой и ничем не подкреплённым обещанием грандиозных побед.
        Действительность оказалась куда как печальней.
    2. Ил-18
      Ил-18 Сегодня, 14:50
      -3
      По Соловьёву ссылочки, если есть, выкладывайте. Странный этот Соловьев! Никто не смотрит, рейтинги падают, аудитория специфическая...
      Но его ВСЕ знают. Постоянно цитируют, периодически возмущаются чем-то в его поведении. А оказывается:
      Цитата: Мирагор В
      И что? У нас тоже самое произошло с Соловьевым : рейтинг его
      резко скатился
      Мне кажется от двух причин:
      1. Усталость народа от войны, от её неопределённости и вранья
      2, Хамское , за гранью приличия поведение Соловьева

      А не приплачивает ли Вам Соловьев за рекламу?
      1. Aken
        Aken Сегодня, 14:55
        0
        Сколько платит? Я просто так интересуюсь, не подумайте чего.
      2. Incvizitor
        Incvizitor Сегодня, 15:48
        0
        Он у хвостов в методичках рядом с киселем вот о нем все время строчат.
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 14:31
    0
    Кушали, перекушали... обожрались.... bully
  6. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 14:36
    0
    Просто « партЫотов» и дураков стало гораздо меньше. Утилизированы.
  7. Анатолий Проскурин
    Анатолий Проскурин Сегодня, 14:36
    +1
    Население бывшей УССР я называю Мазепией. Население сей страны весьма экзальтированои гнидно до чванливости.Такие пОляки, только с хуторянским менталитетом.Население с комплексом ущемленного Недовеличия и обиды на Бога, решило еще больше Его(Бога) удивить самым смертным из всех грехов-Гордыней. Гы гы гы--извините за сарказм, еще и в надежде на помощь сатанистов, по сути(по многим признакам), из-за рубежа!!! ....Вы на что расчитывали мазепчане при ЭТОМ? На помощь от Бога? Ха ха ха ха!!! Ну-ну!!!...
  8. Aken
    Aken Сегодня, 14:53
    0
    Ткаченко отметил, что его ведомство уже обратилось в службу поддержки видеохостинга. Сервис якобы уже принял в обработку жалобу и проводит проверку касательно причин резкого падения популярности телемарафона «Единые новости» и прочих украинских новостных ресурсов.

    Что потом? Будут подключать пользователей принудительно? Три часа в день не посмотрел - сепар?
  9. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:04
    0
    Народ стал подозревать ,что информационный фон дутый . А зря ,читать забавно иногда . Там разгромили 328 конно-десантную дивизию , уже 32 раз .Водолазно-космические войска лишили авиации по 3 разу .Народ сражается за Краснодар по разу в неделю
  10. Фразах
    Фразах Сегодня, 15:04
    +1
    Чего-чего, а вранья навалом со всех сторон. Чем больше шухера, тем больше дичи. Под шухер очень удобно тащить, что не приколочено, выдумывать всякую хрень типа крайне необходимых (для заинтересованных и очень небедных лиц) законов.
  11. Мирагор В
    Мирагор В Сегодня, 15:40
    0
    Цитата: Ил-18
    По Соловьёву ссылочки, если есть, выкладывайте. Странный этот Соловьев! Никто не смотрит, рейтинги падают, аудитория специфическая...
    Но его ВСЕ знают. Постоянно цитируют, периодически возмущаются чем-то в его поведении. А оказывается:
    Цитата: Мирагор В
    И что? У нас тоже самое произошло с Соловьевым : рейтинг его
    резко скатился
    Мне кажется от двух причин:
    1. Усталость народа от войны, от её неопределённости и вранья
    2, Хамское , за гранью приличия поведение Соловьева

    А не приплачивает ли Вам Соловьев за рекламу?

    Странная у вас логика
    Да, я его смотрел несколько лет подряд взахлёб
    Считал умным чрезвычайно, а потом что то у Соловьева пошло не так
    Он будто с катушки сорвался.
    Третьяков у него - мальчик для битья. Не даёт ему сформулировать
    мысль . Цепляется к словам, перебивает
    Делягин - цель номер два.
    Я заметил, что у Соловьева есть неприкасаемые, причём они не государственно образующей национальности: евреи и армяне
    Ну как то Кедми я ещё воспринимаю, но зачем в передаче постоянно трясёт
    титьками дура Маргарита.?
    Я слушаю у Соловьева только Евстфьева и Сидоров, а потом тв выключаю.
    Вообще удивительно: в России на федеральном канале у Соловьева
    засилье евреев и армян .- это моё оценочное мнение.
    Ещё Соловьев с цепи срывается и начинает всех костерить якобы по немецки
    В последнее время он ездит на фронт и начинается :,, ребята,, ,,наши ребята,,
    Тьфу на него!
    Сравните как интеллигентно и умно ведёт передачи Никонов
    1. Фразах
      Фразах Сегодня, 16:29
      0
      Цитата: Мирагор В
      у Соловьева есть неприкасаемые, причём они не государственно образующей национальности: евреи и армяне

      Первые как раз самой, что ни на есть государственно образующей национальности во всех государствах, несмотря на пропаганду, которую они сами по большей части и выдумывают, а вторые производное первых. Трогать своих не по заповедям моисеевым. Хотя, бывает, и этим не брезгуют, если того требует гешефт.
  12. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 16:11
    0
    Везде раздувают. В какой стране, федеральные СМИ не являются информ помойкой? Да везде практически. laughing
    Вот выше упомянули Соловьёва. Тоже самое, только с другой стороны баррикад. А если бы по украински вещал, так разница бы стёрлась наверное.
  13. bycharashkO
    bycharashkO Сегодня, 16:42
    0
    Что потом? Будут подключать пользователей принудительно? ...

    А youtube и так принудительно пихает "окраиные" каналы. Что ни смотри, следующим влезает какой-нибудь ролик типа "новости окраины"