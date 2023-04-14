Украинский телемарафон «Единые новости» начал резко терять популярность на интернет-площадках

Украинская пропаганда столкнулась с непредвиденными трудностями. Телемарафон «Единые новости», запущенный 24 февраля прошлого года и предназначенный для информирования граждан нашей «западной соседки» о происходящем в стране с откровенно пропагандистским налётом, начал резко терять популярность в YouTube.
Со слов главы украинского Минкульта Александра Ткаченко, проблемы с падением просмотров в YouTube касаются не только вышеупомянутого телемарафона, но и других новостных каналов. Более того, как выразился чиновник, определенные вопросы возникли и по работе соцсети Facebook (принадлежит Meta – запрещенной в России экстремистской организации).
Ткаченко отметил, что его ведомство уже обратилось в службу поддержки видеохостинга. Сервис якобы уже принял в обработку жалобу и проводит проверку касательно причин резкого падения популярности телемарафона «Единые новости» и прочих украинских новостных ресурсов.
Между тем стоит отметить, что причина происходящего может быть банальной – снижение доверия простых украинцев к местным СМИ. Всё дело в том, что киевская пропаганда с самого начала СВО рассказывает о регулярных победах ВСУ над «российским агрессором».
В то же время, колоссальные потери украинской армии уже невозможно скрывать. Практически у каждого украинца есть погибший родственник, друг или знакомый. К тому же, в последнее время о серьезных проблемах в ВСУ начали регулярно писать и в западных СМИ, что, опять же, идет вразрез с официальной киевской пропагандой.
Добавим сюда усталость людей от войны и серьезные бытовые трудности, связанные с усугубляющимися экономическими проблемами. В итоге, получаем вполне естественную потерю интереса к бравурным заявлениям о «головокружительных» успехах украинской армии. Если телевизор ещё делает своё дело, то в Интернете достаточно ресурсов, где украинцы могут познакомиться со вполне объективной информацией.