Военное обозрение
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Российские военные научились сбивать с курса американские «умные бомбы» JDAM

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Российские военные научились сбивать с курса американские «умные бомбы» JDAM

Первое упоминание о том, что США предоставили Киеву комплекты JDAM (Joint Direct Attack Munition), которые делают обычную авиационную бомбу высокоточным снарядом дальнего поражения, появилось еще в феврале этого года. Тогда высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что «умные бомбы», способные поражать цели на расстоянии до 70 километров, станут серьезной проблемой для российской армии. Американский офицер особо отметил, что перехватывать планирующие боеприпасы с комплексом JDAM очень сложно, а GPS-навигация якобы способна эффективно работать даже в условиях подавления сигнала.


На деле оказалось, что высокопоставленный сотрудник Минобороны США заблуждается как в безупречности американской системы, так в неспособности российской ПВО перехватывать планирующие авиабомбы с JDAM.

Из «секретных файлов» Пентагона, уже не один день будоражащих мировое информационное пространство, стало известно, что российские военные научились сбивать с курса американские «умные бомбы». Как пишет американское медиаиздание Politico, ВС России успешно применяют средства РЭБ для защиты от корректируемых боеприпасов JDAM. Российские бойцы научились подавлять сигнал GPS-датчика, установленного на модернизированный боеприпас, что сбивает с курса бомбу и она просто-напросто летит мимо цели.

Хуже того, в новом «сверхоружии», предоставленном ВСУ заокеанскими союзниками, обнаружился конструкторский дефект. Касается он некорректной работы взрывателя, что приводит к частому преждевременному подрыву боеприпаса, либо бомба вовсе не детонирует даже в случае достижения цели. Издание пишет, что украинским военным приходится самостоятельно устранять эту недоработку.

За разъяснением по поводу заводского дефекта редакция Politico обратилась в офис компании Boeing, производящей системы JDAM различных модификаций. В пресс-службе концерна журналистов перенаправили в Пентагон. Где, в свою очередь, наотрез отказались комментировать любую информацию, связанную с утечкой секретных документов военного ведомства США.



Примечательно, что буквально через некоторое время после того, как представитель Пентагона сообщил о наличии у ВСУ систем JDAM, о массовом применении ВС РФ собственных «умных бомб» заговорили в Воздушных силах Украины. При этом спикер ВС ВСУ и командующий Воздушных сил хором жалуются, что наличествующими средствами ПВО украинские военные сбивать российские планирующие боеприпасы не могут.
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Использованы фотографии:
Викимедиа; Сайт Boeing
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27 комментариев
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  1. yanus
    yanus Сегодня, 13:43
    +6
    Из «секретных файлов» Пентагона, уже не один день будоражащих мировое информационное пространство, стало известно, что российские военные научились сбивать с курса американские «умные бомбы». Как пишет американское медиаиздание Politico, ВС России успешно применяют средства РЭБ для защиты от корректируемых боеприпасов JDAM. Российские бойцы научились подавлять сигнал GPS-датчика, установленного на модернизированный боеприпас, что сбивает с курса бомбу и она просто-напросто летит мимо цели.

    Если глушат GPS для наведения JDAM, то почему не глушат все-тот же GPS для наведения ракет HIMARS? Вопрос риторический, чисто для визуализации вброса документов.
    1. Denis812
      Denis812 Сегодня, 14:04
      +5
      Наверное потому, что на Хаймарсе помимо GPS есть ещё инерциальная система наведения.
    2. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 14:38
      +1
      Himars это баллистическая ракета,она не планирует. Это примерно тоже самое что воздействовать помехами на летящий камень.
    3. Хорон
      Хорон Сегодня, 15:14
      +1
      Возможно сказывается траектория подхода к цели. Хаймерсы летят по баллистической, крутой траектории, падая сверху под большими углами. Ждам планируют и заходят на цель под острым углом. Уровень помех и полезного сигнала слишком чувствителен к высоте, в итоге чем позже произойдёт воздействие помех, тем меньше отклонение. Ждам имеющий более пологую траекторию почувствует влияние рэб значительно раньше, соответственно начнёт раньше перестраивать траекторию, плюс разница в скоростях. Хаймерсы попадут под влияние позже и имея бОльшую скорость, проведут коррекцию траектории слишком позже, в итоге отклонения будут не существенными. Имхо.
      1. Гнусный скептик
        Гнусный скептик Сегодня, 15:42
        +1
        Ждам планируют и заходят на цель под острым углом.

        JDAM не планируют (в общепризнанном смысле - когда высокий glide ratio), планирует JDAM-ER. Но это и не суть - в цель влетаю все модификации почти отвесно (так выше надежность срабатывания и разрушительное действие). С 1:20 сами можете убедиться

        P.S. Острый угол - угол менее 90 градусов. Поэтому все боеприпасы падают под острым углом. )))
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:43
    +3
    Каа относится к подобным сообщениям-дезе,вбросу,правде?Вообще,если наши спецы сумели это сделать-огромное спасибо.Но такие вещи держатся в секрете
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:48
      +6
      what А исказить сигнал так, чтобы боеприпас развернулся и полетел к шароварным - никак нельзя? Ну типа там переобозначить цель?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 13:56
        +3
        Это к анекдоту Ю.Никулина..Но тут придется не искажать сигнал,а напоить в хлам саму ракету.. wassat
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 14:02
          +2
          Бомбу и ракету напоить затруднительно.
          А вот оператора упоить в дупель - это реально.
      2. Хорон
        Хорон Сегодня, 15:16
        0
        Цитата: Nexcom
        what А исказить сигнал так, чтобы боеприпас развернулся и полетел к шароварным - никак нельзя? Ну типа там переобозначить цель?

        Для этого надо создать поле помех на большую глубину, да и инерциалка не даст настолько исказить траекторию. request
  3. Алексей G
    Алексей G Сегодня, 13:44
    +3
    Российские военные научились сбивать с курса американские «умные бомбы» JDAM
    Можно только за нас порадоваться! Сами бомбим себя не дадим! laughing
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:47
    +2
    Авиабомбы с JDAM не применяются с кукурузников ,а о модернизации авиации под применение подобного вооружения я не слышал . Так каким образом их применяет ВСУ ?
    1. Denis812
      Denis812 Сегодня, 14:01
      0
      У ВСУ есть переданные Западом Миги, они давно уже под JDAM заточены. Еще до СВО.
      Вряд ли они уже успели переделать украинские миги.
    2. Woroshilow
      Woroshilow Сегодня, 15:06
      +1
      В качестве носителя применяются ракеты РСЗО MLRS/HIMARS M30/M31/ C ракеты снимается штатная Б/Ч, и ставится планирующий модуль с бомбой JDAM
  5. Napayz
    Napayz Сегодня, 13:49
    +7
    ...бомба вовсе не детонирует даже в случае достижения цели... украинским военным приходится самостоятельно устранять эту недоработку.

    Прибывают на место падения и бьют молотком по взрывателю?
    1. NzN
      NzN Сегодня, 14:05
      0
      laughing Коммент претендует на оформление в качестве анекдота
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 14:12
        0
        Да, зачотный коммент. wassat Плюсанул.
        --------------------------
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 14:42
      +2
      Может;Пока бонба летит к цели ,мы меняем вручную ландшафт?И ей башню сносит ,куда это я прилетела?Кстати лет шесть назад ,в Сары Шагане ,изменение реальной цифровой карты местности отрабатывали.По крайней мере на словах и вроде не 1 апреля было.
  6. svp67
    svp67 Сегодня, 13:56
    +4
    «умные бомбы»
    Настоящая "умная бомба" никогда так самолет не покинет...)))
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:59
    +1
    Походу, "парочка" упала без взрыва - затрофеили...., а дальше дело "техники", а то что херои сами чинят эти супервафли напомнил анекдот, как боец гранату ножом ковырял...., типа у меня еще есть.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:14
      0
      да нехай ковыряют - может до выбуха и доковыряются.... laughing
  8. Cartograf
    Cartograf Сегодня, 14:16
    -2
    А почему позволяют подниматься самолёты украинцев на высоту сброса этих ракет?? Где наши с-300??
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 14:20
      +1
      Они их из химарсов запускают, поэтому такая дальность полета, с самолета дальше ..... на советских летаках подвеска не той системы.
  9. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 14:31
    0
    Конечно не смогут сбивать, если сказал спикер ВСУ... Хором ещё...
    А что они ещё скажут. Что им опять фуфшло втюхали...?))
  10. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 14:34
    0
    При этом спикер ВС ВСУ и командующий Воздушных сил хором жалуются, что наличествующими средствами ПВО украинские военные сбивать российские планирующие боеприпасы не могут.

    Ясен пень что не могут. Для этого локатор должен работать непрерывно.
  11. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 14:39
    0
    Хорошо если правда. И надо свои налаживать планирующие бомбы.
  12. Гнусный скептик
    Гнусный скептик Сегодня, 14:41
    +2
    Хуже того, в новом «сверхоружии», предоставленном ВСУ заокеанскими союзниками, обнаружился конструкторский дефект.

    20 лет не обнаруживался и тут бац.
    научились подавлять сигнал GPS-датчика, установленного на модернизированный боеприпас, что сбивает с курса бомбу и она просто-напросто летит мимо цели.

    Инерциалку тоже подавлять научились, молодцы, что сказать
    P.S. Ну а то, что в новости о JDAM использовали фото SDB довершает образ современных новостей.