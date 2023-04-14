Российские военные научились сбивать с курса американские «умные бомбы» JDAM

Первое упоминание о том, что США предоставили Киеву комплекты JDAM (Joint Direct Attack Munition), которые делают обычную авиационную бомбу высокоточным снарядом дальнего поражения, появилось еще в феврале этого года. Тогда высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что «умные бомбы», способные поражать цели на расстоянии до 70 километров, станут серьезной проблемой для российской армии. Американский офицер особо отметил, что перехватывать планирующие боеприпасы с комплексом JDAM очень сложно, а GPS-навигация якобы способна эффективно работать даже в условиях подавления сигнала.
На деле оказалось, что высокопоставленный сотрудник Минобороны США заблуждается как в безупречности американской системы, так в неспособности российской ПВО перехватывать планирующие авиабомбы с JDAM.
Из «секретных файлов» Пентагона, уже не один день будоражащих мировое информационное пространство, стало известно, что российские военные научились сбивать с курса американские «умные бомбы». Как пишет американское медиаиздание Politico, ВС России успешно применяют средства РЭБ для защиты от корректируемых боеприпасов JDAM. Российские бойцы научились подавлять сигнал GPS-датчика, установленного на модернизированный боеприпас, что сбивает с курса бомбу и она просто-напросто летит мимо цели.
Хуже того, в новом «сверхоружии», предоставленном ВСУ заокеанскими союзниками, обнаружился конструкторский дефект. Касается он некорректной работы взрывателя, что приводит к частому преждевременному подрыву боеприпаса, либо бомба вовсе не детонирует даже в случае достижения цели. Издание пишет, что украинским военным приходится самостоятельно устранять эту недоработку.
За разъяснением по поводу заводского дефекта редакция Politico обратилась в офис компании Boeing, производящей системы JDAM различных модификаций. В пресс-службе концерна журналистов перенаправили в Пентагон. Где, в свою очередь, наотрез отказались комментировать любую информацию, связанную с утечкой секретных документов военного ведомства США.
Примечательно, что буквально через некоторое время после того, как представитель Пентагона сообщил о наличии у ВСУ систем JDAM, о массовом применении ВС РФ собственных «умных бомб» заговорили в Воздушных силах Украины. При этом спикер ВС ВСУ и командующий Воздушных сил хором жалуются, что наличествующими средствами ПВО украинские военные сбивать российские планирующие боеприпасы не могут.