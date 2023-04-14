В Xiaomi возмущены решением НАПК внести китайскую компанию в перечень «спонсоров войны»

Руководство китайского «техногиганта» Xiaomi раскритиковало решение НАПК Украины внести компанию в так называемый список «международных спонсоров войны».Напомним, что 13 апреля украинское национальное агентство по предотвращению коррупции совместно с Минюстом приняли решение о внесении китайской корпорации в вышеупомянутый список. В ведомствах считают, что продолжение работы Xiaomi на российском рынке после начала СВО свидетельствует о поддержке компанией ВС РФ в текущем конфликте.В свою очередь, руководство корпорации в своем заявлении возмутилось решением украинской стороны и подчеркнуло, что Xiaomi выступает за мир во всем мире и никогда не поддерживала войну.Стоит отметить, что китайская компания является одним из самых популярных в России брендов мобильной и другой электроники, а также бытовой техники. С февраля 2022 года Xiaomi не только не покинула российский рынок, аналогично многим другим зарубежным фирмам, но и продолжила наращивать свое присутствие. Так, ранее сообщалось, что в следующем году «техногигант» планирует наладить в нашей стране производство электромобилей.Касательно решения НАПК Украины, оно носит чисто рекомендательный характер. Нахождение компании в списке «Война и санкции» не влечет за собой каких-то экономических и других ограничений.Между тем, в ходе принятия решения о вводе очередных санкций, СНБО Украины может принять во внимание информацию, опубликованную в вышеупомянутом перечне.