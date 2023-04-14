Военное обозрение
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В Xiaomi возмущены решением НАПК внести китайскую компанию в перечень «спонсоров войны»

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В Xiaomi возмущены решением НАПК внести китайскую компанию в перечень «спонсоров войны»

Руководство китайского «техногиганта» Xiaomi раскритиковало решение НАПК Украины внести компанию в так называемый список «международных спонсоров войны».


Напомним, что 13 апреля украинское национальное агентство по предотвращению коррупции совместно с Минюстом приняли решение о внесении китайской корпорации в вышеупомянутый список. В ведомствах считают, что продолжение работы Xiaomi на российском рынке после начала СВО свидетельствует о поддержке компанией ВС РФ в текущем конфликте.

В свою очередь, руководство корпорации в своем заявлении возмутилось решением украинской стороны и подчеркнуло, что Xiaomi выступает за мир во всем мире и никогда не поддерживала войну.

Стоит отметить, что китайская компания является одним из самых популярных в России брендов мобильной и другой электроники, а также бытовой техники. С февраля 2022 года Xiaomi не только не покинула российский рынок, аналогично многим другим зарубежным фирмам, но и продолжила наращивать свое присутствие. Так, ранее сообщалось, что в следующем году «техногигант» планирует наладить в нашей стране производство электромобилей.

Касательно решения НАПК Украины, оно носит чисто рекомендательный характер. Нахождение компании в списке «Война и санкции» не влечет за собой каких-то экономических и других ограничений.

Между тем, в ходе принятия решения о вводе очередных санкций, СНБО Украины может принять во внимание информацию, опубликованную в вышеупомянутом перечне.
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7 комментариев
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  1. fif21
    fif21 Сегодня, 18:34
    +2
    Пусть Украина огласит список своих " спонсоров войны " . Зачем обращать внимание на визги Украинской бандеровской свиньи . Чем громче визжит , тем ближе конец. hi
    1. Nross
      Nross Сегодня, 18:58
      +1
      Дело не в визгах ****ков бендеры, а в охвате бизнеса Хиоми. Это может закрыть им рынки Гейроппы и СГА, что очень больно отразится на их империалистическом благополучии. Довольно занятная картина....
      1. poquello
        poquello Сегодня, 19:00
        -2
        Цитата: Nross
        Дело не в визгах ****ков бендеры, а в охвате бизнеса Хиоми. Это может закрыть им рынки Гейроппы и СГА, что очень больно отразится на их империалистическом благополучии. Довольно занятная картина....

        дорогая передача, у сяоми рынок крупнейшей страны в мире и с их благополучием всё в порядке есть и будет
      2. Nross
        Nross Сегодня, 19:03
        0
        Всегда не понимал, почему на этом хосте нельзя постить слова типа "сына шлюхи" - "у б л ю до к" , оно же по-латински - бастард - вполне приемлемо для размещения.
        Прям агитация англицизмов ккая-то.
        Наверняка авторы ресурса тайные поклонники Шекспира и ко....
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 19:37
      0
      И где были эти всякие чудики, когда уничтожали Ирак, Сирию, Югославию ... ? Типа мир должен перестать есть , пить и спать лишь бы они жили припиваючи? Диагноз ужасный
  2. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 18:35
    0
    Думаю эти приdurki США и их шестёрки,своей глупостью дожмут Китай и он окончательно станет на сторону России и он станет поставлять нам оружие и снаряжение.
    Вот что бывает, когда у некоторых вместо мозгов-кисель.
  3. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 19:07
    -1
    А почему на Украине не вносят в список спонсоров войны европейский "Фонд мира"?