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«Пока мы не увидим военного присутствия России, придётся приспосабливаться»: в сербской прессе рассуждают о сотрудничестве с США

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«Пока мы не увидим военного присутствия России, придётся приспосабливаться»: в сербской прессе рассуждают о сотрудничестве с США

В условиях украинского конфликта Сербия, будучи окружённой противниками Кремля, фактически оказалась отрезанной от своего исторического союзника РФ. На этом фоне государству приходится адаптироваться к текущим реалиям, налаживая связи с российскими неприятелями.


Как отмечается в сербском издании Tango Six, Соединённые Штаты всячески пытаются расширять связи с Белградом. В рамках пропагандистских мероприятий Вашингтон оказывает регулярную помощь сербскому государству.

Так, на днях посольство США сообщило о том, что в страну было доставлено оборудование от американских пожарных для их сербских коллег, ранее была осуществлена передача медицинских аппаратов для кардиохирургии, которые помогли прооперировать 3 тыс. жителей. Со стороны американских официальных лиц начинают звучать извинения за агрессию НАТО против Югославии в 1999 году.

Как указывается в прессе, США медленно, но уверенно налаживают сотрудничество с Белградом, пользуясь тем, что Россия в нынешней обстановке не в состоянии поддерживать некогда оживленные связи в военно-технической сфере. Так, несмотря на введённый в 2022 году сербским парламентом мораторий на участие в учениях с иностранными вооруженными силами, было принято решение задействовать войска в манёврах «Платиновый волк», совместных с США и с другими странами.

Пока через год, десять или более лет мы снова не увидим российское присутствие в Сербии в военном аспекте, нам придётся приспосабливаться к резко участившейся активности Соединённых Штатов Америки в Сербии

- рассуждает автор.

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25 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:21
    +17
    Подтверждаю. Сербка-коллега всё именно так и описывает: американское оборудование, медикаменты, деньги на исследования (совместные), стажировки в США, бесплатные курсы английского через Святых Последних Дней (мормоны там начали активничать), американские стандарты... Медленно но верно "захватывают" Сербию, попутно перековывая менталитет подрастающим сербам.

    Увы, но мы теряем Сербию. Лет через 15-20 это будет вотчина США....
    С промытыми мозгами....
    Как раз тех кто помнил бомбардировки Югославии к тому времени поуменьшится естественным образом.

    Печально это все......
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:29
      +4
      Эта секта,точнее филиал ЦРУ,самая ,не могу подобрать слова.Весь нормальный язык-матерный,исчерпан
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 11:31
        +11
        Вы про мормонов? У меня бывший друг так там сгинул.... Никогда он религией не интересовался и вдруг такое... Попался в 1995 на любви к английскому языку и бесплатности курсов. Так ему мозги промыли - капец.....
        Теперь с "братьями из США" чуть ли не каждый день трындит по Скайпу. Меня перекрестить в мормонизм пытался. Фик получилось. Основная идея у него теперь - все недемократично в России, православие - неправильная религия и т.п. Это финиш.... belay

        А ведь он был адекватнейшим человеком....

        Слава Богу, теперь этих в темных костюмчиках больше нет и поговорить о Боге они не предлагают больше....
        Помните, сколько их в свое время болталось в России в 1995х - 2000 годах ? Это был тихий захват и промывка мозгов....
        1. azkolt
          azkolt Сегодня, 12:12
          +4
          А кем был ваш друг по специальности? Недавно прочитал в телеге интересное наблюдение, что всяческие западные секты обычно открывали филиалы не в рабочих районах, не в спальных местах офисного планктона, а там где недалеко находился какой нибудь связанный с военпромом НИИ.
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 12:16
            +4
            Azkolt

            Работал он на оборонном заводе. Не работяга. После того как промыли ему "братья" мозх - ушел в бизнесмены, ибо его появившиеся странности заметили в организации. Откуда знаю что с ним совсем швах - пересеклись случайно полгода назад и даже около месяца по времени общались. Ну потом я понял что все прокомпассировано и прекратил общение.

            Это тяжело, когда втюхивают что только Святые Последних Дней безгрешны, а православие типа все неправильно трактуется, и много другой чешуи.... Он мне сам сказал что почти каждый день в США наяривает по Скайпу, с духовником своим беседует.
            Отчисляет добровольно 0.1 своих доходов им (платит десятину).

            Не понимаю, почему эту секту не запретят официально. Нет мормонов в списке запрещенных сект.
        2. carpenter
          carpenter Сегодня, 12:47
          +3
          Цитата: Nexcom
          Попался в 1995 на любви к английскому языку и бесплатности курсов. Так ему мозги промыли - капец.....

          Был такой и у меня, вместе в школе учились, создал группу мормонов и всех доставал. Город у нас пограничный, в те года криминал гулял в открытую, где то парнишка не тех хлопцев агитировать начал. Пропала группа. Река Нарова выносит далеко в море. Как то с тех пор, даже ийеговы притихли.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 11:45
      +5
      Дмитрий, а будет ли само США через 15-20 лет ? То что происходит сейчас разрушает представление о их всемогуществе, Европа точно станет другой.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 11:49
        +3
        А чорт его знает - что там будет через 20 лет то. Дожить ещё надо. Silver 99 hi
        1. Ростов Папа
          Ростов Папа Сегодня, 12:38
          0
          Дык и амвей также секта, технологии одни и те же. Пригласил друзей (супружеская пара) детства в гости, как на семинар попал.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:36
      +2
      Цитата: Nexcom
      через Святых Последних Дней (мормоны там начали активничать), американские стандарты... Медленно но верно "захватывают" Сербию, попутно перековывая менталитет подрастающим сербам.

      Вот эти мормоны, хуже чем захватчики, тихо мирно, как будто друзья, но быстро проводят политику американизации. У нас их было много, все подстриженные, в галстуках и белых рубашках, в группе из трёх человек, как минимум один два говорили на русском языке и довольно хорошо. Такой наглости и беспардонности, как у свидетелей Иеговы не было. За последние лет восемь, практически исчезли.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 12:40
        0
        Сами эти в костюмчиках уже исчезли - не видел их давно. А паства их осталась. У нас возле дома на соседней улице их вертеп стоит (типа церковь). Но вроде закрыта, активности там не видел давно.

        А так то да, в свое время их полно было.
    4. Сергей_Моряк
      Сергей_Моряк Сегодня, 14:11
      0
      Потеряем мы Сербию, как ни прискорбно. Вучич или его последователь, пишутся под ФША.. Увы
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 11:25
    +1
    Сербия- независимое государство. Им самим надо решать,с кем они. Исторические и религиозные корни это все хорошо,но вряд ли им это поможет. Пусть делают выбор,сами и сами,несут ответственность.
    1. Aleksandral
      Aleksandral Сегодня, 11:39
      +5
      Сербия и Венгрия находятся в окружении враждебных нам государств, поэтому им приходится выкручиваться! Бог им в помощь! В свое время в Великую Отечественную мы хорошо отметелели мадьяр и теперь мозги у них работают очень хорошо!!!!
      1. сергей_вакк
        сергей_вакк Сегодня, 11:59
        +3
        Не путайте мадьяр с Орбаном.Уйдет он и мозги у них встанут на старое место
    2. Павел_Свешников
      Павел_Свешников Сегодня, 11:46
      +2
      Полностью согласен. Непонятно почему Россия должна опять надрываясь безвозмездно помогать братским странам. Сами они что собой представляют? Безвольные папуасы? Ну пусть тогда станут колонией сильного государства и эскплуатируются им.
      России не должна уподобляться штатам в общении с малыми государствами. Но и помощь должна быть взаимовыгодной, а не игрой в одни ворота как было раньше. Жуть сколько долгов бывшего СССР пришлось списать развивающимся странам. Такого быть не должно.
      1. Denis812
        Denis812 Сегодня, 12:03
        +3
        да, малые страны это безвольные папуасы.
        Они всегда были и будут пешками на большой доске.
        Они это прекрасно понимают. Также как и большие страны, типа РФ и США.

        Наша задача сейчас по максимуму выдавить доллар из экономики.
        Мы не можем вынести в военном отношении США прямо сейчас, потому надо давить их со всех сторон - с Украины, с нефти, с доллара.
        Надо давить, давить и давить.
      2. azkolt
        azkolt Сегодня, 12:19
        +1
        Во-первых, братским странам надо помогать, но не надо и показывать свою слабость, как мы показали в прошлом году. Сербия начала смотреть в сторону США, именно после ухода из Херсона. Во-вторых, а что вы от них собственно хотите? Представьте себя на месте Вуковича и что бы вы сделали? Одно дело здесь из себя Зорро строить, а другое отвечать за всю страну. В третьих, вы наверное перепутали, не надо уподобляться СССР с их бездумной политикой распространения социализЬма по всей планете, когда какому нибудь вождю людоеду давали кредиты лишь бы он что то там сказал про социализм. США проводили более трезвую политику , у них там не сорвешься!
    3. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 12:25
      +2
      Цитата: Андрей Николаевич
      Сербия- независимое государство. Им самим надо решать,с кем они. Исторические и религиозные корни это все хорошо,но вряд ли им это поможет. Пусть делают выбор,сами и сами,несут ответственность.

      Сербам можно обломать происки матрасов, если они официально выкатят им шар, что бы США принесли официальные извинения, признали то, что "Косово-это Сербия", выплатили репарации за разрушения во время бомбёжки Белграда и компенсации семьям погибших. Матрасы на это никогда не пойдут, а стало быть и у Белграда будет повод отказать им в сближении позиций.
      То что матрасы передают какие то медикаменты и оборудование, это по большому счёту дача взятки и попытка купить расположение сербов за бусы.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 13:09
        +1
        Тем не менее сербские политики и министры такие "бусы" очень даже любят и воспринимают. Ну и сами сербы (некоторые) не против скататься в США и долларов там подзаработать в совместных проектах. По большому счету - да, покупают сербов. Тихо и постепенно покупают.
        Но это сербы из молодых поколений.
        Многие в США и обучались в университетах по совместным программам...
  3. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 11:45
    -3
    Сербы, болгары особенно, никогда не были друзьями. Их всегда отличала способность греть задницу в России и одновременно целовать Европу в причинное место,одновременно вымаливая блага. И не надо слушать что это все власти - они их выбирают, а не русские. У России только два друга, союзника,телохранителя это армия и флот - все! Остальные это накипь.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:46
    +3
    в страну было доставлено оборудование от американских пожарных для их сербских коллег, ранее была осуществлена передача медицинских аппаратов для кардиохирургии...
    Все четко - кнутом и пряником. Сначала угрожали, шантажировали, теперь "от нашего стола вашему столу". Поэтому отдельная часть политической элиты Сербии уже открыто поговаривает о присоединении к санкциям против России.
    Сербия, будучи окружённой противниками Кремля
    Географическое положение в данном случае играет свою роль и не в пользу Сербии.
  5. геолог
    геолог Сегодня, 12:44
    -1
    "Мир был выдуман Америкой, Америка бесценный дар" (Рамштайн) В Финляндии проходят слеты любителей американской автостарины( я тоже считаю, что американские дорожные крейсера 50-60х являются вершиной автодизайна), а многие жители Италии считают себя несчастными т.к. не родились в Америке. Это увлечение американской мечтой поразило многих жителей планеты и здесь ничего не поделаешь. Постройте в своей стране такие же широкие дороги, как в Америке, дома с бассейнами, дайте людям труда достойную зарплату и возможность ездить на новых авто, а иначе все будут смотреть в другую сторону...
    1. МятныйПряник
      МятныйПряник Сегодня, 13:08
      0
      Чтобы жить как в Америке, надо ограбить половину планеты, жить на чужой крови и пускать в ход печатный станок. Дороги будут широкие и зарплаты достойные.
  6. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 13:25
    -1
    Я вижу Вучича, президента Сербии, и что я вижу? Я вижу хамелеона, который меняет цвет в зависимости от погоды и местности, по которой он гуляет.Но благородный сербский народ штурмует ваш золотой дворец, если посмеет совершить измену.