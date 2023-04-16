«Пока мы не увидим военного присутствия России, придётся приспосабливаться»: в сербской прессе рассуждают о сотрудничестве с США

Пока через год, десять или более лет мы снова не увидим российское присутствие в Сербии в военном аспекте, нам придётся приспосабливаться к резко участившейся активности Соединённых Штатов Америки в Сербии

В условиях украинского конфликта Сербия, будучи окружённой противниками Кремля, фактически оказалась отрезанной от своего исторического союзника РФ. На этом фоне государству приходится адаптироваться к текущим реалиям, налаживая связи с российскими неприятелями.Как отмечается в сербском издании Tango Six, Соединённые Штаты всячески пытаются расширять связи с Белградом. В рамках пропагандистских мероприятий Вашингтон оказывает регулярную помощь сербскому государству.Так, на днях посольство США сообщило о том, что в страну было доставлено оборудование от американских пожарных для их сербских коллег, ранее была осуществлена передача медицинских аппаратов для кардиохирургии, которые помогли прооперировать 3 тыс. жителей. Со стороны американских официальных лиц начинают звучать извинения за агрессию НАТО против Югославии в 1999 году.Как указывается в прессе, США медленно, но уверенно налаживают сотрудничество с Белградом, пользуясь тем, что Россия в нынешней обстановке не в состоянии поддерживать некогда оживленные связи в военно-технической сфере. Так, несмотря на введённый в 2022 году сербским парламентом мораторий на участие в учениях с иностранными вооруженными силами, было принято решение задействовать войска в манёврах «Платиновый волк», совместных с США и с другими странами.- рассуждает автор.