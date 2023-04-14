Новый мировой рекорд: китайский термоядерный реактор сумел проработать непрерывно 403 секунды

Китай сделал очередной шаг к созданию эффективных и недорогих реакторов термоядерного синтеза. Речь идет об экспериментальном усовершенствованном сверхпроводящем токамаке (Experimental Advanced Superconducting Tokamak, или EAST). Неофициально эту установку называют «искусственным солнцем».Об этом сообщает газета SCMP (Китай).В сообщении говорится, что китайский термоядерный реактор сумел проработать непрерывно 403 секунды, то есть почти семь минут. Созданная специалистами из Китая установка смогла сгенерировать и удерживать плазму в течение всего этого времени. Это примерно в четыре раза дольше предыдущего рекордного показателя. Он был установлен на этом же токамаке в 2017 году и составил 101 секунду.Эксперимент проводился в городе Хэфэй в провинции Аньхой на востоке страны. Его участники не сообщают подробностей о режиме работы устройства и температуре разогрева плазмы.Для удержания сверхгорячей плазмы используется мощное магнитное поле. Оно преобразует атомы водорода в более тяжелые атомы. В процессе синтеза выделяется большое количество энергии. Также отсутствует информация о том, какую плазму разогревали, электронную или ионную, а это принципиальный момент, ведь на разогрев ионов до температуры термоядерного синтеза требуется вдвое больше энергии, чем на разогрев электронов.В прошлом китайском эксперименте разогревали до состояния плазмы именно электроны. А мировой рекорд по разогреву ионной плазмы принадлежит южнокорейским специалистам, которым удалось удерживать разогретую до температуры 100 миллионов градусов по Цельсию ионную плазму в течение полминуты.