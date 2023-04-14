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Новый мировой рекорд: китайский термоядерный реактор сумел проработать непрерывно 403 секунды

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Новый мировой рекорд: китайский термоядерный реактор сумел проработать непрерывно 403 секунды

Китай сделал очередной шаг к созданию эффективных и недорогих реакторов термоядерного синтеза. Речь идет об экспериментальном усовершенствованном сверхпроводящем токамаке (Experimental Advanced Superconducting Tokamak, или EAST). Неофициально эту установку называют «искусственным солнцем».

Об этом сообщает газета SCMP (Китай).

В сообщении говорится, что китайский термоядерный реактор сумел проработать непрерывно 403 секунды, то есть почти семь минут. Созданная специалистами из Китая установка смогла сгенерировать и удерживать плазму в течение всего этого времени. Это примерно в четыре раза дольше предыдущего рекордного показателя. Он был установлен на этом же токамаке в 2017 году и составил 101 секунду.

Эксперимент проводился в городе Хэфэй в провинции Аньхой на востоке страны. Его участники не сообщают подробностей о режиме работы устройства и температуре разогрева плазмы.


Для удержания сверхгорячей плазмы используется мощное магнитное поле. Оно преобразует атомы водорода в более тяжелые атомы. В процессе синтеза выделяется большое количество энергии. Также отсутствует информация о том, какую плазму разогревали, электронную или ионную, а это принципиальный момент, ведь на разогрев ионов до температуры термоядерного синтеза требуется вдвое больше энергии, чем на разогрев электронов.

В прошлом китайском эксперименте разогревали до состояния плазмы именно электроны. А мировой рекорд по разогреву ионной плазмы принадлежит южнокорейским специалистам, которым удалось удерживать разогретую до температуры 100 миллионов градусов по Цельсию ионную плазму в течение полминуты.
Использованы фотографии:
Китайская академия наук
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30 комментариев
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  1. Попуас
    Попуас Сегодня, 14:19
    +2
    до температуры 100 миллионов градусов  Чудны дела твои господни :
    1. vadimtt
      vadimtt Сегодня, 14:26
      +5
      Что не так с градусами? В 2021 году этот-же EAST достигал и 120 млн. градусов.
      Вот если эти градусы поделить на 40, то сколько водки то получится, а китайцы и не догадываются laughing
      1. Alien From
        Alien From Сегодня, 14:29
        +6
        Если поделить на всех китайцев то немного водки получится! drinks а вообще они молодцы, как ни горько это осознавать.
      2. Житель Урала
        Житель Урала Сегодня, 14:31
        +1
        Это просто фантастические цифры в земных условиях.
        1. Сарбоз
          Сарбоз Сегодня, 14:41
          0
          Цитата: Житель Урала
          Это просто фантастические цифры в земных условиях.

          Так не только в земных условиях. В центре Солнца температура достигает всего 15 млн градусов!
          1. Metallurg_2
            Metallurg_2 Сегодня, 15:20
            +1
            Интересно, почему на солнце термояд идет при 15 миллионах, а в токамаке надо до 100 разогревать? Или дело в гораздо большем давлении внутри солнца?
            1. Сарбоз
              Сарбоз Сегодня, 15:22
              +1
              Цитата: Metallurg_2
              Интересно, почему на солнце термояд идет при 15 миллионах, а в токамаке надо до 100 разогревать? Или дело в гораздо большем давлении внутри солнца?

              Всё верно, создать такую гравитацию и такое гигантское давление на Земле невозможно, поэтому приходится разогревать дейтерий и тритий до большей температуры.
    2. Сарбоз
      Сарбоз Сегодня, 14:32
      +11
      Цитата: Попуас
      до температуры 100 миллионов градусов  Чудны дела твои господни :

      Борьба за приручение термоядерного синтеза идёт уже седьмое десятилетие. Но природа не сдаётся. Сам принцип токамака придуман советскими учёными. Новости и комментарии подаются так, как будто Китай и Корея впереди планеты всей. Некоторые деятели выражают горькое сожаление, что мы якобы всё потеряли. На самом деле Россия здесь своих позиций не сдаёт. Ещё в позапрошлом году Курчатник запустил уникальный Токамак Т-15 МД с этой же температурой в 100 миллионов градусов. Подобные установки будут построены по всей стране. Токамак этот строился 10 лет, а значит, мы не сейчас спохватились, а занимаемся этим методично и планомерно. А вот сотрудничество с французами вероятно свёрнуто. И неизвестно, достроят ли они без нас этот самый большой в мире реактор в рамках международного проекта ИТЭР на юге Франции.
      1. SanichSan
        SanichSan Сегодня, 15:54
        +1
        Цитата: Сарбоз
        И неизвестно, достроят ли они без нас этот самый большой в мире реактор в рамках международного проекта ИТЭР на юге Франции.

        в этом совместном проекте за реактор как раз отвечала Россия. так что если и достроят то здание для реактора. request
        1. vadimtt
          vadimtt Сегодня, 16:10
          0
          Нет, не за весь реактор, только за отдельные его компоненты. Но да, в некотором роде ключевые.
  2. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 14:23
    +1
    ...100 миллионов градусов по Цельсию

    Искусственное Солнце на Земле!!!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:25
      0
      Наши ученые в Сарове тоже мощный такомак строят
      1. vadimtt
        vadimtt Сегодня, 14:32
        +3
        Токомак и Саров? Вы скорее путаете с импульсным лазерным нагревом. Это не про энергию, а про отработку термоядерных процессов в условиях эксперимента, а не подрыва боезаряда. Видать оказалось, что для дальнейшего прогресса без эксперимента не обойтись, не хватает вычислительных ресурсов. Что интересно - в том числе и у Янки, хотя казалось-бы.
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 14:26
      +1
      Че там Ванга наванговала про искусственное солнце? Кажется в 2070 м запустят вроде
    3. роман66
      роман66 Сегодня, 14:28
      -1
      Балуются с силами, которые и сами не понимают. Хорошим не кончится
      1. Ил-18
        Ил-18 Сегодня, 14:39
        +2
        Цитата: роман66
        Балуются с силами, которые и сами не понимают. Хорошим не кончится

        А ещё искусственный интеллект. Вообще пессимистично.
      2. vargo
        vargo Сегодня, 14:56
        0
        Думаю вы своё незнание на остальных распространяете. Они постигают и изучают.
        Но да, к сожалению, для многих это словно магия. К сожалению
    4. svp67
      svp67 Сегодня, 14:28
      +2
      Цитата: AlexGa
      Искусственное Солнце на Земле!!!

      Почти как у "дяди Федора" )))
      ...Посылаем тебе солнце маленькое, домашнее. Как с ним обращаться, ты знаешь. ...


      Больше всего интригует, что
      Его участники не сообщают подробностей
      Кроме времени сколько этот аппарат проработать смог
      И сильно расстраивает, что еще совсем не давно лидерами, да что там, первопроходцами были мы
  3. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 14:25
    +3
    Лет 60 эту тему мусолят, толку никакого
  4. Архивариус Вася
    Архивариус Вася Сегодня, 14:29
    +1
    100 млн!?! А что стало с ней потом, прожгла всё и исчезла?
    1. vadimtt
      vadimtt Сегодня, 14:55
      +1
      Нет, она успокоилась на диверторе.
  5. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 14:31
    +3
    Экие они настырные. Так и солнце не закатится над рекой Хуанхэ. И будут они вкалывать и вкалывать.
  6. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 14:40
    +5
    Главные вопросы к этому -
    1)Чем все закончилос через 403 секунды - прогнозируемо выключили или "сдох" ?
    2)Соотношение затраченной энергии к произведенной тепловой

    Главная задумь промышленных термоядерных реакторов - это не некие рекорды , это вполне себе конкретные вещи , главными из которых является положительная работа установки , многоцикличность процесса с минимум рисков , длинна периодов эксплуатационной замены покрытий внутри активной зоны ,потенциал экономической окупаемости . Вот,после этих четырех вещей уже идут рекорды - того как достигается Лоусон ,как забрасывается необходимое для ионизации вещество, что это за вещество ,температуры и время удержания и.т.д.

    Как веселенькая техническая головоломка Термояд развлекает яйцеголовых уже лет этак 70 ,как именно потенциально коммерчески выгодная и прорывная технология -там по прежнему конь не валялся.
    1. ЗлойКоммунист
      ЗлойКоммунист Сегодня, 14:47
      0
      он закурил...

      Текст Вашего комментария слишком короткий
    2. vadimtt
      vadimtt Сегодня, 14:58
      +1
      Конь там валяется вовсю, уже кучу полей утрамбовал, но проблем с плазмой все еще, как будто не валялся laughing
      Уж больно девица эта - Плазма - своенравная и капризная.
    3. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 15:36
      0
      Соотношение затраченной энергии к произведенной тепловой

      близко к единице, но пока превышает...
      п.с. в декабре прошлого года была новость про то что пошел положительный "выхлоп" от этих установок https://www.ixbt.com/news/2022/12/13/jeto-dolgozhdannaja-revoljucija-v-jenergetike-uchjonym-iz-ssha-vpervye-udalos-provesti-reakciju-jadernogo-sinteza-.html, но с тех пор - тишина, видимо fake-news
      1. Наган
        Наган Сегодня, 16:15
        0
        Цитата: Владимир80
        в декабре прошлого года была новость про то что пошел положительный "выхлоп" от этих установок

        Положительный выхлоп в ваттах ничего, кроме самоудовлетворения коллективу ученых, не дает. Вот когда будет положительный выхлоп в деньгах...
        Не помню кто сказал, но в точку: "Занятие наукой это способ удовлетворять свое любопытство за чужой счет".
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:00
    0
    Интересный материал .Тут был на днях такой же ,но про наших ученых и Т-15МД Такомак .Правда время удержания плазмы не написали .
  8. fiv
    fiv Сегодня, 15:06
    +1
    Для удержания сверхгорячей плазмы используется мощное магнитное поле. Оно преобразует атомы водорода в более тяжелые атомы. В процессе синтеза выделяется большое количество энергии. Также отсутствует информация о том, какую плазму разогревали, электронную или ионную, а это принципиальный момент,


    В прошлом китайском эксперименте разогревали до состояния плазмы именно электроны. А мировой рекорд по разогреву ионной плазмы принадлежит южнокорейским специалистам, которым удалось удерживать разогретую до температуры 100 миллионов градусов по Цельсию ионную плазму в течение полминуты.

    Магнитное поле не преобразует атомы водорода в более тяжелые атомы!!!!!!!!!!!!!
    Это происходит в результате термоядерной реакции синтеза, почти, как в "водородной" бомбе, где магнитов нет совсем!!!!!!!
    Так называемая "Электронная плазма" - в металлах, внутри!!!!!!!
    Может быть в том месте, которое является прародиной этого псевдонаучного опуса, было написано "Электронная температура" и "ионная температура"??
    Надо относиться гораздо внимательнее к тому, что Вы пишете и гораздо уважительнее к тем, для кого Вы пишете.
  9. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 16:04
    -1
    Китайцы не могут с Тайванем разобраться, зато заняты созданием искусственного солнца. Феерично... fellow