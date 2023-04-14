Новый мировой рекорд: китайский термоядерный реактор сумел проработать непрерывно 403 секунды

Китай сделал очередной шаг к созданию эффективных и недорогих реакторов термоядерного синтеза. Речь идет об экспериментальном усовершенствованном сверхпроводящем токамаке (Experimental Advanced Superconducting Tokamak, или EAST). Неофициально эту установку называют «искусственным солнцем».
Об этом сообщает газета SCMP (Китай).
В сообщении говорится, что китайский термоядерный реактор сумел проработать непрерывно 403 секунды, то есть почти семь минут. Созданная специалистами из Китая установка смогла сгенерировать и удерживать плазму в течение всего этого времени. Это примерно в четыре раза дольше предыдущего рекордного показателя. Он был установлен на этом же токамаке в 2017 году и составил 101 секунду.
Эксперимент проводился в городе Хэфэй в провинции Аньхой на востоке страны. Его участники не сообщают подробностей о режиме работы устройства и температуре разогрева плазмы.
Для удержания сверхгорячей плазмы используется мощное магнитное поле. Оно преобразует атомы водорода в более тяжелые атомы. В процессе синтеза выделяется большое количество энергии. Также отсутствует информация о том, какую плазму разогревали, электронную или ионную, а это принципиальный момент, ведь на разогрев ионов до температуры термоядерного синтеза требуется вдвое больше энергии, чем на разогрев электронов.
В прошлом китайском эксперименте разогревали до состояния плазмы именно электроны. А мировой рекорд по разогреву ионной плазмы принадлежит южнокорейским специалистам, которым удалось удерживать разогретую до температуры 100 миллионов градусов по Цельсию ионную плазму в течение полминуты.