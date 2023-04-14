Премьер-министр Польши: Война на Украине может идти несколько лет

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий допустил, что боевые действия на Украине могут продолжаться на протяжении еще нескольких лет. К таким выводам польский премьер пришел, по его словам, анализируя происходящее на поле боя.Моравецкий добавил, что в соответствии с этим польские власти намереваются адаптироваться к ситуации, а также продолжать дипломатическим путем воздействовать на западноевропейских союзников Польши для того, чтобы совместно продолжать оказывать поддержку Киеву.Однако вызывает сомнения, что страны Евросоюза, экономики которых уже пострадали от ввода антироссийских санкций и вынужденные буквально полностью поддерживать существование киевского режима и способность украинской армии продолжать вести боевые действия, будут в состоянии продолжать финансировать Украину и поставлять вооружения и боеприпасы украинской армии.США, являющиеся главным спонсором Киева, также вряд ли готовы продолжать ежегодно тратить десятки миллиардов долларов на поддержание хоть какой-то боеспособности украинской армии - американские власти неоднократно заявляли о намерении сосредоточиться на Китае, согласно их военным доктринам являющимся основным противником США. К тому же, в Соединенных Штатах давно назревает политический кризис, вызванный приближающимися выборами главы государства и борьбой за президентское кресло.Запад стремится как можно скорее завершить украинский кризис, при этом нанеся максимально возможный ущерб России. Для этого украинское военное командование вынуждают начать с большой долей вероятности проигрышное широкомасштабное контрнаступление, бросив на это значительную часть своих сил.