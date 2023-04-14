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Премьер-министр Польши: Война на Украине может идти несколько лет

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Премьер-министр Польши: Война на Украине может идти несколько лет

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий допустил, что боевые действия на Украине могут продолжаться на протяжении еще нескольких лет. К таким выводам польский премьер пришел, по его словам, анализируя происходящее на поле боя.


Моравецкий добавил, что в соответствии с этим польские власти намереваются адаптироваться к ситуации, а также продолжать дипломатическим путем воздействовать на западноевропейских союзников Польши для того, чтобы совместно продолжать оказывать поддержку Киеву.

Однако вызывает сомнения, что страны Евросоюза, экономики которых уже пострадали от ввода антироссийских санкций и вынужденные буквально полностью поддерживать существование киевского режима и способность украинской армии продолжать вести боевые действия, будут в состоянии продолжать финансировать Украину и поставлять вооружения и боеприпасы украинской армии.

США, являющиеся главным спонсором Киева, также вряд ли готовы продолжать ежегодно тратить десятки миллиардов долларов на поддержание хоть какой-то боеспособности украинской армии - американские власти неоднократно заявляли о намерении сосредоточиться на Китае, согласно их военным доктринам являющимся основным противником США. К тому же, в Соединенных Штатах давно назревает политический кризис, вызванный приближающимися выборами главы государства и борьбой за президентское кресло.

Запад стремится как можно скорее завершить украинский кризис, при этом нанеся максимально возможный ущерб России. Для этого украинское военное командование вынуждают начать с большой долей вероятности проигрышное широкомасштабное контрнаступление, бросив на это значительную часть своих сил.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Kancelaria Premiera from Poland
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19 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:56
    0
    США, являющиеся главным спонсором Киева, также вряд ли готовы продолжать ежегодно тратить десятки миллиардов долларов на поддержание хоть какой-то боеспособности украинской армии -

    Все правильно ,но это совсем не означает смену курса на мир . Для этого американцы и сколотили "кружок друзей Киева ".Вот этот кружок и должен дальше спонсировать войну и сам режим
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 15:10
      +1
      Моравецкий... продолжать дипломатическим путем воздействовать на западноевропейских союзников

      Это не те ли союзники, в лице Германии, с которых Польша внаглую требует репараций?
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 15:38
        0
        Цитата: Теренин
        Это не те ли союзники, в лице Германии, с которых Польша внаглую требует репараций?

        Польше без разницы кого доить.
        Присосались к транзитным потокам, хотят и дальше отщипывать.
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 14:57
    0
    А как же обещания Буданова и Зеленского делать летом "селфи" в Ялте? А как же заявления недоминистра Резникова "об окончании войны до конца 2022 года перемогой Украины" или в августе 2023 ? Как из такой ситуации будут выходить укропропагандисты ума не приложу....
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 15:02
      +1
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      А как же обещания Буданова и Зеленского делать летом "селфи" в Ялте?

      Ну, обеспечить им поездку в Ялту можно: засадить, как жирафу, в клетку и катать по Ялте. На набережной можно постоять часик другой, пусть на морском ветерке от плевков подсохнут...
      1. oleg-nekrasov-19
        oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:12
        0
        То есть независимо от заявлений польского премьера , ВС России помогут реализовать мечту Буданова и Зеленского сделать "селфи" ? Вот и я тоже так думаю.
      2. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 15:25
        0
        Цитата: isv000
        Ну, обеспечить им поездку в Ялту можно: засадить, как жирафу, в клетку и катать по Ялте. На набережной можно постоять часик другой, пусть на морском ветерке от плевков подсохнут...

        Гитлер, в своё время, знатно французов потроллил "Компьенским вагоном". Кейтель на подписании капитуляции этих "победителей" добил.
        Набережная Ялты ДОЛЖНА стать для Зеленского таким вагоном. Если британская охрана не грохнет и он живым достанется - ОБЯЗАТЕЛЬНО его в Ялту привезти. И слова ему напомнить. Не во времена Бонапарта живём - видеозапись есть. Ему в камере крутить круглосуточно, пока губа не повиснет и слюни пускать не начнёт..
        1. Аль Манах
          Аль Манах Сегодня, 15:50
          0
          Почему Вы так уверены, что американские хозяева не предоставят ему убежище?
    2. Фразах
      Фразах Сегодня, 15:13
      0
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Как из такой ситуации будут выходить укропропагандисты ума не приложу....

      Не впервой. Сделают вид, что такого не було. У их коллег из геббельс-медиа всегда прокатывает.
  3. isv000
    isv000 Сегодня, 14:58
    -2
    Продолжаться война на окраине будет ровно столько, сколько это надо будет России. В конце концов мы можем стабилизировать линию фронта и действовать на истощение сил НАТО сколь угодно долго, применяя одновременно тактику катка. Перемалывать артой, авиацией с применением высокоточных и планирующих боеприпасов и продвигаться вперёд, восстанавливая освобождённые территории. Новые земли прокормят и себя и дадут средства на строительство и налоги в казну России. Страны же НАТО, тем временем, будут постепенно деградировать и превращаться в гуано! Я так думаю...
    1. AlexKruglov1976
      AlexKruglov1976 Сегодня, 15:13
      +3
      Ни одна из целей СВО - денацификация и демилитаризация Украины, защита Донбасса не достигнута, ситуация, возникшая в 2014 году не изменилась - пока существует нацистское государство Украина и бандеровский режим в Киеве - при текущей ЛБС приграничные регионы России: Херсонская, Запорожская, Брянская, Курская, Белгородская области, ЛНР, ДНР, Крым, Севастополь будут постоянно под обстрелами, мира и развития там не будет.
  4. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 15:05
    0
    Глава польского правительства Матеуш Моравецкий допустил, что боевые действия на Украине могут продолжаться на протяжении еще нескольких лет.
    Лишь бы пану-атаману хватило золотого запаса.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 16:13
      0
      Увы, этот мир уже давно обходится без золота, крашеной резаной бумагой, которую изготавливают в любых нужных объёмах хозяева пана-атамана.
  5. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 15:10
    +1
    вызывает сомнения, что страны Евросоюза, экономики которых уже пострадали от ввода антироссийских санкций и вынужденные буквально полностью поддерживать существование киевского режима и способность украинской армии продолжать вести боевые действия, будут в состоянии продолжать финансировать Украину и поставлять вооружения и боеприпасы украинской армии.

    Ещё одна шапкозакидательная статья.
    Не надо преуменьшать экономический и военный потенциал коллективного Запада - война на Украине будет длиться столько, сколько укропы готовы воевать против России.
    Здесь многое зависит от воли и желания украинцев воевать, оружие им НАТО даст.

    Война на Украине может идти несколько десятков лет
  6. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 15:26
    0
    Моравецкий допустил, что боевые действия на Украине могут продолжаться на протяжении еще нескольких лет
    Может и будут, а может и не будут, а может и не на Украине, а даже и в Польше... В любом случае не пану Моравецкому решать...
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 15:51
      0
      Цитата: Егор Адашев
      В любом случае не пану Моравецкому решать...

      "Кабачок 13 стульев" вспомнился.
      Матеушу Моравецкому бы там роль пана Главы польского правительства играть!
  7. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 15:32
    0
    Jen vy Poláci, Anglie a USA si přejete válku na Ukrajině ještě několik let.., ale zároveň aby v té válce byl zabit někdo jiný než vy!! Ale dojde i na vás, kteří tuto zbytečnou válku uměle prodlužujete.
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 15:33
      0
      Только вы, поляки, Англия и США, желают войны на Украине еще несколько лет.. но при этом, чтобы в этой войне погиб кто-то кроме вас!! Но это случится и с вами, искусственно затягивающими эту ненужную войну.
  8. Жук1991
    Жук1991 Сегодня, 15:50
    0
    Запад стремится как можно скорее завершить украинский кризис, при этом нанеся максимально возможный ущерб России. Для этого украинское военное командование вынуждают начать с большой долей вероятности проигрышное широкомасштабное контрнаступление, бросив на это значительную часть своих сил.

    На ютубе есть документальный сериал: CNN холодная война. Американцы сняли в 90-х. Есть серия про афганскую войну. Там Сбигнев Бжезинский прямым текстом говорил в камеру: цель поддержки моджахедов заключается в том, чтобы выпускать из советов как можно больше крови и делать это как можно Дольше.
    Замените слово "моджахедов" на "украинцев" и слово "советов" на "русских"
    Это новый афганский капкан (теперь уже украинский капкан). И никто в штатах не упустит возможности потрошить Россию чужими руками.
    Дали вооружений на десятки миллиардов, дали деньги на поддержку экономики десятки миллиардов. Дадут ещё больше. И будут это делать ещё долго.
    Не нужно быть наивным, никто Россию просто так не отпустит. Не стоит надеятся на заморозку конфликта. Или полностью перегрупироваться к границам 1991 года, репарации и Гаага или полная победа. Иначе так зажатыми в тисках придётся сидеть до КОНЦА. Какой конец был у Российской империи и у СССР вы знаете. Только в кремле ещё на что то надеются.