Премьер-министр Польши: Война на Украине может идти несколько лет

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий допустил, что боевые действия на Украине могут продолжаться на протяжении еще нескольких лет. К таким выводам польский премьер пришел, по его словам, анализируя происходящее на поле боя.
Моравецкий добавил, что в соответствии с этим польские власти намереваются адаптироваться к ситуации, а также продолжать дипломатическим путем воздействовать на западноевропейских союзников Польши для того, чтобы совместно продолжать оказывать поддержку Киеву.
Однако вызывает сомнения, что страны Евросоюза, экономики которых уже пострадали от ввода антироссийских санкций и вынужденные буквально полностью поддерживать существование киевского режима и способность украинской армии продолжать вести боевые действия, будут в состоянии продолжать финансировать Украину и поставлять вооружения и боеприпасы украинской армии.
США, являющиеся главным спонсором Киева, также вряд ли готовы продолжать ежегодно тратить десятки миллиардов долларов на поддержание хоть какой-то боеспособности украинской армии - американские власти неоднократно заявляли о намерении сосредоточиться на Китае, согласно их военным доктринам являющимся основным противником США. К тому же, в Соединенных Штатах давно назревает политический кризис, вызванный приближающимися выборами главы государства и борьбой за президентское кресло.
Запад стремится как можно скорее завершить украинский кризис, при этом нанеся максимально возможный ущерб России. Для этого украинское военное командование вынуждают начать с большой долей вероятности проигрышное широкомасштабное контрнаступление, бросив на это значительную часть своих сил.