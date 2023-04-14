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Летчики ВВС Белоруссии прошли подготовку по применению современных боеприпасов под руководством российских инструкторов

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Летчики ВВС Белоруссии прошли подготовку по применению современных боеприпасов под руководством российских инструкторов

В случае необходимости летчики Военно-воздушных сил Белоруссии будут готовы к применению специальных боеприпасов. Это может потребоваться для обеспечения безопасности Союзного государства России и Белоруссии.


Министерство обороны Российской Федерации сообщило о завершении цикла обучения применению специальных боеприпасов с самолетов Су-25. Это следует из опубликованного российским военным ведомством в социальной сети видео.

Белорусский летчик рассказывает, что благодаря курсу обучения он и его сослуживцы смогли повысить свои практические навыки, освоить способы применения авиационных средств поражения, включая специальные боеприпасы.

Как рассказал летчик, подготовка была разделена на теоретический курс и практические занятия, проводили ее российские инструкторы – опытные офицеры. Весь личный состав летчиков ВВС РБ, направленный на обучение, освоил программу в полном объеме.

При необходимости полученные нами знания и умения мы готовы применить на практике для обеспечения военной безопасности как нашей страны, так и Союзного государства в целом

- заявил один из летчиков ВВС Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обращался к главе российского государства Владимиру Путину с просьбой помочь в переоборудовании белорусских военных самолетов для того, чтобы они могли нести ядерные боеприпасы. По словам белорусского президента, это необходимо на фоне тренировочных полетов военной авиации США и стран НАТО.

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2 комментария
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  1. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 14:52
    +2
    Современные боеприпасы дело нужное, дело хорошее
    1. alexmach
      alexmach Сегодня, 16:21
      -1
      Угу.. вот только откуда они в российской армии?