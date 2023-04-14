Летчики ВВС Белоруссии прошли подготовку по применению современных боеприпасов под руководством российских инструкторов

При необходимости полученные нами знания и умения мы готовы применить на практике для обеспечения военной безопасности как нашей страны, так и Союзного государства в целом

В случае необходимости летчики Военно-воздушных сил Белоруссии будут готовы к применению специальных боеприпасов. Это может потребоваться для обеспечения безопасности Союзного государства России и Белоруссии.Министерство обороны Российской Федерации сообщило о завершении цикла обучения применению специальных боеприпасов с самолетов Су-25. Это следует из опубликованного российским военным ведомством в социальной сети видео.Белорусский летчик рассказывает, что благодаря курсу обучения он и его сослуживцы смогли повысить свои практические навыки, освоить способы применения авиационных средств поражения, включая специальные боеприпасы.Как рассказал летчик, подготовка была разделена на теоретический курс и практические занятия, проводили ее российские инструкторы – опытные офицеры. Весь личный состав летчиков ВВС РБ, направленный на обучение, освоил программу в полном объеме.- заявил один из летчиков ВВС Белоруссии.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обращался к главе российского государства Владимиру Путину с просьбой помочь в переоборудовании белорусских военных самолетов для того, чтобы они могли нести ядерные боеприпасы. По словам белорусского президента, это необходимо на фоне тренировочных полетов военной авиации США и стран НАТО.