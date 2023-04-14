«Сбитые беспилотники усеяли полигон»: в США испытали прототипы лазерной системы ПВО SHORAD

[center]Эскизное изображение SHORAD

Сбитые беспилотники усеяли полигон

[/center]Американская оборонная компания Raytheon была выбрана для проведения работ по созданию в интересах армии США 50-киловаттного лазера для системы ПВО малой дальности SHORAD на шасси БТР Stryker. На днях состоялись испытания нового изделия на полигоне Юма в Аризоне.- заявил генерал-лейтенант Роберт Раш, отвечающий за тестирование новой системы.Хотя, с его слов, лазеры быстро справились с беспилотниками, остаётся ряд проблем с поражением ракет, артиллерийских снарядов и миномётных мин.Как отмечается в издании Defense News, программа создания системы ПВО SHORAD, стартовавшая в 2019 году, отстаёт по срокам. К настоящему времени армия получила только два прототипа из запланированных к поставке 4-х экземпляров, которые предполагается передать через несколько месяцев. К концу года ожидается завершить опытно-конструкторские испытания и приступить к интеграции изделия в боевую среду.Изначально в конкурсе на создание новой системы наряду с Raytheon участвовал оборонный подрядчик Northrop, однако он вышел из игры в начале 2021 года, в преддверии начала испытаний, после того, как проблемы с системой управления питанием и температурой привели к повреждению лазерной системы и других компонентов в результате возгорания и задымления установки.