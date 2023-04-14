Военное обозрение
Войти Регистрация

«Сбитые беспилотники усеяли полигон»: в США испытали прототипы лазерной системы ПВО SHORAD

10
«Сбитые беспилотники усеяли полигон»: в США испытали прототипы лазерной системы ПВО SHORAD

[center]Эскизное изображение SHORAD
[/center]


Американская оборонная компания Raytheon была выбрана для проведения работ по созданию в интересах армии США 50-киловаттного лазера для системы ПВО малой дальности SHORAD на шасси БТР Stryker. На днях состоялись испытания нового изделия на полигоне Юма в Аризоне.

Сбитые беспилотники усеяли полигон

- заявил генерал-лейтенант Роберт Раш, отвечающий за тестирование новой системы.

Хотя, с его слов, лазеры быстро справились с беспилотниками, остаётся ряд проблем с поражением ракет, артиллерийских снарядов и миномётных мин.

Как отмечается в издании Defense News, программа создания системы ПВО SHORAD, стартовавшая в 2019 году, отстаёт по срокам. К настоящему времени армия получила только два прототипа из запланированных к поставке 4-х экземпляров, которые предполагается передать через несколько месяцев. К концу года ожидается завершить опытно-конструкторские испытания и приступить к интеграции изделия в боевую среду.

Изначально в конкурсе на создание новой системы наряду с Raytheon участвовал оборонный подрядчик Northrop, однако он вышел из игры в начале 2021 года, в преддверии начала испытаний, после того, как проблемы с системой управления питанием и температурой привели к повреждению лазерной системы и других компонентов в результате возгорания и задымления установки.
Использованы фотографии:
Raytheon
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. конструктор_сидоров
    конструктор_сидоров Сегодня, 15:52
    -1
    А беспилотники во время испытаний летели куда? Прямо на лазерную установку?
    А беспилотники были из деревянного каркаса с бумажными крыльями?
    А на пузе у беспилотников был нарисован красный круг?
    1. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 15:56
      +1
      Добавьте сюда: облака все разогнали, туман весь убрали, не допускали на полигон ЛБМ с газовыми баллончиками и т.д.
    2. Арбайтернегаст
      Арбайтернегаст Сегодня, 15:58
      0
      Мощного лазера, для того что бы сжечь оптику на разведовательном дроне, вполне достаточно! А без управления он куда денется?
      1. Kotofeich
        Kotofeich Сегодня, 16:15
        0
        "...что бы сжечь оптику на разведовательном дроне, вполне достаточно!"
        50 кВт хватит что бы и сам дрон запалить.
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 16:34
          0
          Смотря как сфокусировать. Хватило бы и трех киловат
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 15:52
    +5
    Ну, конечно- америкосы без рекламы никуда. Прямо "усеяли". Конечно, в условиях Аризоны или Монтаны , где видимость и прозрачность атмосферы "миллион на миллион"- это одно. А, вот наша хмарь, тучки- облачка, туманчик- это несколько другое. Ну, это так- шутка. А, если серьезно, то противоядие, недеюсь изыскивается уже вчера. Ибо, идея витала в воздухе уже давно. Извините за каламбур.
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 15:56
      +3
      Мерикосы сказали надо верить ибо мерикосы не врут , они защищают демокрастию .
      И дерокрастный лазер тучь и хмари не боится ибо он есть борцун за дело омери к
  3. михаил3
    михаил3 Сегодня, 16:18
    +1
    Сбитые беспилотники усеяли полигон
    Как поэтично! Дядя отрабатывает денежку, старается, мило) Фот только фото нет, рисуночек)
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 16:19
    +1
    Сбитые беспилотники усеяли полигон
    - заявил генерал-лейтенант Роберт Раш, отвечающий за тестирование новой системы.
    Полигон и поле боя это очень часто сильно суть разные вещи...
  5. Vita VKO
    Vita VKO Сегодня, 16:38
    0
    Решение мнтересное. Беспилотники в плохую погоду тоже не летают. Вот только стоимость такого изделия как десяток танков. Теперь нужно устанавливать на спутники системы обнаружения монохроматического излучения квантовый генераторов.