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Министр обороны Белоруссии: В ответ на угрозы НАТО мы готовы разместить у себя и стратегическое ядерное оружие

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Министр обороны Белоруссии: В ответ на угрозы НАТО мы готовы разместить у себя и стратегическое ядерное оружие

Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин прокомментировал активно обсуждаемые на Западе договоренности Москвы и Минска о размещении на территории Белоруссии российского тактического ядерного оружия (ТЯО). Соответствующее заявление министр сделал во время общения с журналистами на одном из военных полигонов Вооруженных сил Белоруссии в Брестской области. Выдержки из его пресс-конференции публикует официальный телеграм-канал Министерства обороны РБ.


Главу военного ведомства попросили разъяснить, является ли правдивой информация, распространяемая западными СМИ, что в случае необходимости применять ТЯО смогут только российские военнослужащие.

По словам главы Минобороны Белоруссии, на этот вопрос уже дал ответ президент республики Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу. Вооруженные силы страны имеют подготовленные самолеты и другую технику, способные быть носителями в том числе оружия с ядерными боеголовками. Недавно ВС Белоруссии получили от России современный опреативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», способный также применять ракеты с ядерными боеголовками.

На следующей неделе завершится подготовка соответствующего подразделения в России, и оно вернется к нам

— сообщил Хренин журналистам.

Министр подчеркнул, что, по все видимости, не все на Западе услышали важный посыл, озвученный главой государства относительно решимости Белоруссии обеспечивать свою безопасность и безопасность Союзного государства любыми доступными способами. Размещение ядерного оружия на территории республики обусловлено откровенно враждебными действиями натовских стран Европы, исключительно как ответная мера.

Если нужно, у нас будет и стратегическое ядерное оружие. И мы уже занимаемся подготовкой существующих у нас площадок

— предупредил глава военного ведомства Белоруссии, добавив, что даже без ядерного оружия Беларусь была мишенью для НАТО.

Министр сообщил, что в случае продолжения со стороны западных стран враждебной риторики в адрес Республики Беларусь, руководства и народа страны, следующим шагом как раз станет развертывание стратегических ядерных вооружений.

На силу мы будем отвечать только силой. По-другому на Западе не понимают

— заключил Виктор Хренин.
Использованы фотографии:
Минобороны Белоруссии
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7 комментариев
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  1. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 15:09
    0
    Я так понял, что требование Лукашенко к Шойгу об обеспечении безопасности Белорусии, относилось в том числе и к обеспечению СЯО
    1. JD1979
      JD1979 Сегодня, 15:19
      +1
      Цитата: 1 z1
      Я так понял, что требование Лукашенко к Шойгу об обеспечении безопасности Белорусии, относилось в том числе и к обеспечению СЯО

      Ну требовать можно хоть луну с неба, особенно если берегов не видишь. А по факту Россия может сделать, если сделает, просто симметричный ответ американцам в отношении размещения ТЯО на территории других стран. СЯО никто не будет размещать в Белоруссии иначе моментально симметричный ответ. Американцы с большим удовольствием разместят свои носители в прибалтике. И тогда будет "очень весело" - пару минут до Питера и чудь дольше до Москвы, ни одно ПРО не спасет.
      1. Nesvoy
        Nesvoy Сегодня, 15:50
        +1
        Ну хоть кто то адекватно все понимает без всякого мурапатриотизма и прочей билеберды.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:16
    0
    Это напоминание саксофонисту ,что параллельно с Украиной было введено из Белоруссии 81 Тополь.Казахи ещё не созрели.
  3. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 15:26
    0
    С целью повышения устойчивости своих СЯС Россия наоборот отодвигает их размещение за Урал. Подлетное время для "противоракет" из Польши очень маленькое, что бы так рисковать СЯС.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 16:06
      +1
      Ознакомьтесь с историей ,РВСН в Белоруссии при СССР были.Да и оборонная доктрина у нас поменялась ,можем и первыми жахнуть в час Х.Когда МИД и Госдеп будут в тупике.
  4. Задира
    Задира Сегодня, 16:11
    0
    Министр сообщил, что в случае продолжения со стороны западных стран враждебной риторики в адрес Республики Беларусь, руководства и народа страны, следующим шагом как раз станет развертывание стратегических ядерных вооружений

    Откуда же такие кpетины во власти берутся? "Не всегда говори то, что думаешь, но всегда думай, что говоришь"