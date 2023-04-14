Министр обороны Белоруссии: В ответ на угрозы НАТО мы готовы разместить у себя и стратегическое ядерное оружие

Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин прокомментировал активно обсуждаемые на Западе договоренности Москвы и Минска о размещении на территории Белоруссии российского тактического ядерного оружия (ТЯО). Соответствующее заявление министр сделал во время общения с журналистами на одном из военных полигонов Вооруженных сил Белоруссии в Брестской области. Выдержки из его пресс-конференции публикует официальный телеграм-канал Министерства обороны РБ.
Главу военного ведомства попросили разъяснить, является ли правдивой информация, распространяемая западными СМИ, что в случае необходимости применять ТЯО смогут только российские военнослужащие.
По словам главы Минобороны Белоруссии, на этот вопрос уже дал ответ президент республики Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу. Вооруженные силы страны имеют подготовленные самолеты и другую технику, способные быть носителями в том числе оружия с ядерными боеголовками. Недавно ВС Белоруссии получили от России современный опреативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», способный также применять ракеты с ядерными боеголовками.
На следующей неделе завершится подготовка соответствующего подразделения в России, и оно вернется к нам
— сообщил Хренин журналистам.
Министр подчеркнул, что, по все видимости, не все на Западе услышали важный посыл, озвученный главой государства относительно решимости Белоруссии обеспечивать свою безопасность и безопасность Союзного государства любыми доступными способами. Размещение ядерного оружия на территории республики обусловлено откровенно враждебными действиями натовских стран Европы, исключительно как ответная мера.
Если нужно, у нас будет и стратегическое ядерное оружие. И мы уже занимаемся подготовкой существующих у нас площадок
— предупредил глава военного ведомства Белоруссии, добавив, что даже без ядерного оружия Беларусь была мишенью для НАТО.
Министр сообщил, что в случае продолжения со стороны западных стран враждебной риторики в адрес Республики Беларусь, руководства и народа страны, следующим шагом как раз станет развертывание стратегических ядерных вооружений.
На силу мы будем отвечать только силой. По-другому на Западе не понимают
— заключил Виктор Хренин.