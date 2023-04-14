Министр обороны Белоруссии: В ответ на угрозы НАТО мы готовы разместить у себя и стратегическое ядерное оружие

На следующей неделе завершится подготовка соответствующего подразделения в России, и оно вернется к нам

Если нужно, у нас будет и стратегическое ядерное оружие. И мы уже занимаемся подготовкой существующих у нас площадок

На силу мы будем отвечать только силой. По-другому на Западе не понимают