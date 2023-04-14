Польское предприятие столкнулось с проблемами при ремонте украинских танков Т-64

Предприятие Bumar Łabendy, на котором осуществляется ремонт танков Т-64, стоящих на вооружении ВСУ, сталкивается со значительными трудностями. Об этом сообщает издание Defence24, ссылаясь на собственные источники.
В частности, пишет польская пресса, танки Т-64 имеют отличия от эксплуатируемых Польшей танков Т-72. Также неизвестно, какие запасы комплектующих и систем управления огнем находятся сейчас в распоряжении киевского режима. Военная техника ВСУ стремительно изнашивается, а запасы комплектующих сокращаются.
По утверждению издания, одна из проблем – отсутствие «настоящей системы управления огнем» на танках Т-72М и Т-72М1, тогда как на Т-64Б/БВ установлены такие системы как 1А33 «Обь» и 1А43У «Рось». Двигатели, которые используются в танках Т-64, давно сняты с производства на польских предприятиях. Поэтому при их обслуживании также возникают большие проблемы. Если говорить о наращивании мощностей по выпуску таких двигателей, то потребуется значительное финансирование, сообщает издание.
Альтернативой может быть интеграция современных польских решений в области электрооптики и электроники. Польская промышленность уже имеет такие конструкции, разработанные, например, для дистанционно управляемой турельной системы
- пишет польская пресса.
Напомним, что ранее было заключено соглашение между концерном «Укроборонпром» и компанией Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) о ремонтно-техническом обслуживании украинских танков Т-64 в Польше, на предприятии Mechaniczne Bumar Łabendy. Но, как видим, это обслуживание оказалось не такой простой задачей, как на то рассчитывали представители польской военной промышленности.