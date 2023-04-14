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Польское предприятие столкнулось с проблемами при ремонте украинских танков Т-64

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Польское предприятие столкнулось с проблемами при ремонте украинских танков Т-64

Предприятие Bumar Łabendy, на котором осуществляется ремонт танков Т-64, стоящих на вооружении ВСУ, сталкивается со значительными трудностями. Об этом сообщает издание Defence24, ссылаясь на собственные источники.


В частности, пишет польская пресса, танки Т-64 имеют отличия от эксплуатируемых Польшей танков Т-72. Также неизвестно, какие запасы комплектующих и систем управления огнем находятся сейчас в распоряжении киевского режима. Военная техника ВСУ стремительно изнашивается, а запасы комплектующих сокращаются.

По утверждению издания, одна из проблем – отсутствие «настоящей системы управления огнем» на танках Т-72М и Т-72М1, тогда как на Т-64Б/БВ установлены такие системы как 1А33 «Обь» и 1А43У «Рось». Двигатели, которые используются в танках Т-64, давно сняты с производства на польских предприятиях. Поэтому при их обслуживании также возникают большие проблемы. Если говорить о наращивании мощностей по выпуску таких двигателей, то потребуется значительное финансирование, сообщает издание.

Альтернативой может быть интеграция современных польских решений в области электрооптики и электроники. Польская промышленность уже имеет такие конструкции, разработанные, например, для дистанционно управляемой турельной системы

- пишет польская пресса.

Напомним, что ранее было заключено соглашение между концерном «Укроборонпром» и компанией Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) о ремонтно-техническом обслуживании украинских танков Т-64 в Польше, на предприятии Mechaniczne Bumar Łabendy. Но, как видим, это обслуживание оказалось не такой простой задачей, как на то рассчитывали представители польской военной промышленности.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Украины
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23 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:06
    0
    Хотели бабла срубить по быстрому ... вот теперь будут вертеться, извращаться, как могут.
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 15:12
      0
      Пусть перенимают опыт у героев передач **Тачка на прокачку**. Там тоже были те же проблемы. И даже больше. У тех и кузов был ржавый, а тут целый бронированный каркас! Уже меньше работы! Мотор там меняли на современный. Ну и так втыкали фарша нехило. А фишкой всей прокачки мощная аудисистема! Так что пусть перенимают опыт у спецов по прокачке тачек! wassat
      1. Woroshilow
        Woroshilow Сегодня, 15:23
        0
        Проблема в том что двигатель и трансмиссию от 72ки в 64ку не воткнешь
        1. северный кавказ
          северный кавказ Сегодня, 15:30
          0
          Проблема в том что двигатель и трансмиссию от 72ки в 64ку не воткнешь
          А обязательно надо менять на 72-й мотор? Пусть напрягут фантазию и поставят от Абрамса! Уже пол Абрамса у них будет! Могут и с катера поставить! И с самолёта! На что у них мозги? Пусть думают! А то привыкли ремонт сводить только к смене одних болтов и деталей на другие! Пусть напильником поработают! Мы их что, ещё и учить должны? Как пальцы загибать, так это они могут! Ничего, ничего! Пусть напрягаются! wassat Чё их жалеть супостатов! И не подсказывать им! wassat
        2. Герман
          Герман Сегодня, 16:01
          +1
          В Узбекистане воткнули В-84 от т-72б.
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:07
    +1
    По сути это не ремонт и о обслуживание ,а получается что это модернизация . А это другие деньги ,на это поляки не готовы .Они заработать хотели ,а не вложиться
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 15:18
      0
      Ничего, ничего! Пусть проявляют творческие способности!
      По сути это не ремонт и обслуживание ,а получается что это модернизация
      Хотели поменять только болты, а оазалось что менять надо всё! laughing
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 15:20
      +1
      В оригинале статьи именно об этом и пишут, что создать производство по ремонту и обслуживанию Т-64 будет очень сложно, более реальным технически (но более дорогим и трудозатратым) выглядит модернизация Т-64. Речь (вбольше в формате мечтаний) идет о переносе технологий и создании новых компетенций с Украины в Польшу.
      1. северный кавказ
        северный кавказ Сегодня, 15:34
        0
        А там пока модернизируют, глядишь, или ишак, или падишах сдохнет! laughing Главное чтобы подольше модернизировали!
  3. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 15:12
    0
    Производство двигателей для Т-64 на/в Украине сохранилось?
    1. Woroshilow
      Woroshilow Сегодня, 15:24
      +1
      Завод Малышева в Харькове делал, но говорят разбомбили к херам.
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 15:34
      +1
      Цитата: 1 z1
      Производство двигателей для Т-64 на/в Украине сохранилось?

      Конечно...Только "НА" оно было массовое, а "В" стало единичным. Ну не смогли или не захотели там произвести импортозамещение ранее поставляемых из России узлов, агрегатов и материалов, для производства...
  4. air wolf
    air wolf Сегодня, 15:15
    -3
    Война пошла на истощение, и победа будет за нами wink
    У нас в России много людских ресурсов, и надеюсь, наша элита правильно сделает все нужное...
    1. 1 z1
      1 z1 Сегодня, 15:29
      +2
      То что наша(как бы) элита сделает всё что ей самой нужно, сомнений уже не осталось. Вот только какое место в ее списке нужного, занимаем наша страна и население , лучше не уточнять.
    2. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 16:16
      0
      Цитата: air wolf
      У нас в России много людских ресурсов, и надеюсь, наша элита правильно сделает все нужное..

      Вы это серьёзно? Или это тонкий сарказм?
  5. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 15:15
    0
    Да, гранаты у него, не той системы.(с)
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:18
    +3
    Двигатели, которые используются в танках Т-64, давно сняты с производства на польских предприятиях.

    Оппозитные дизеля 5-ТДФ и его модификации нигде, кроме Харькова не производились. Плюс у поляков (за исключением сантехников wassat ) руки растут из того места, на котором все остальные мастера сидят. Так что это очередной польский пиар, а не серьезные дела.
    1. ankir13
      ankir13 Сегодня, 15:37
      0
      Дааа, поляки те ещё яблоневоды, знатных династий однако! Им дизеля-боксёры с детства поплечу! Ну и оленей разводить... мастера, не сложно ведь...
  7. svp67
    svp67 Сегодня, 15:29
    +2
    В частности, пишет польская пресса, танки Т-64 имеют отличия от эксплуатируемых Польшей танков Т-72.
    Еще бы это совсем разные в конструкционном плане танки
    Двигатели, которые используются в танках Т-64, давно сняты с производства на польских предприятиях.
    Вот это открытие... Да они НИ КОГДА там и НЕ ВЫПУСКАЛИСЬ. Это совершенно иной двигатель, семейства ТД, чем ранее выпускаемые в Польше дизеля семейства В-2...
    1. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 16:27
      0
      Цитата: svp67
      Еще бы это совсем разные в конструкционном плане танки

      Угу... помницца, когда Тагил получил задание партии и правительства на производство упрощённой версии Т-64, УВЗ оказалось проще отменить постановление и добиться постановки на вооружение нового танка, чем поставить в серию харьковское чудо. laughing
      1. BerSt
        BerSt Сегодня, 16:45
        0
        Там чистой воды коррупционные схемы были.
        Поэтому не то что не смогли, а не захотели и даже не пытались.
  8. Комментарий был удален.
  9. Филин
    Филин Сегодня, 15:39
    +1
    Двигатели 5ТД, 5ТДФ и :6ТД производились только на территории СССР и Украины, за рубежом, эти оппозитники не производились.
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:42
    +1
    Это да....., на Т-72 стоит АЗ, а на Т-64 МЗ, ДВС Т-72 V-образный, на Т-64 оппозитный, ну мал-мал по ходовой там, катки и гусеницы немного разные....., кто в теме знает. А так да, есть небольшие трудности....))))))) Это как на КРАЗе КАМАЗы ремонтировать и наоборот.