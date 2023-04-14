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Греческая пресса сообщила о предстоящем прибытии в порт Александруполис корабля с военной техникой США для Украины

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Греческая пресса сообщила о предстоящем прибытии в порт Александруполис корабля с военной техникой США для Украины

Менее чем через месяц в греческий порт Александруполис, который активно используется США для транзита своих военных грузов, прибудет большой транспортный корабль с вооружением и техникой для ВСУ. Об этом сообщает греческий информационный портал 902.gr.


Речь идет о транспортном корабле ARC INTEGRITY. В порт Александруполис он прибудет 12 мая. На корабль уже загружена военная техника из портов в Чарльстоне, Северная Каролина, и Дандолке, Балтимор. 26 апреля корабль покинет США и направится в Средиземное море, 10 мая сделает остановку в черногорском порту Бар.

На этом же корабле ранее были перевезены в Германию 60 боевых машин Bradley, предназначавшихся для ВСУ. Командующий Транспортного командования США (USTRANSCOM) генерал ВВС США Жаклин Ван Овост утверждает, что переброска военной техники американского производства на Украину осуществляется в рамках большой работы по сбору вооружения со всего мира для последующей передачи ВСУ.

Греческая пресса пишет, что Александруполис был превращен в важнейший логистический хаб для переброски военной техники, вооружений и личного состава армий стран Североатлантического альянса в Восточную Европу. Затем войска и военная техника отправляются на американские базы в восточноевропейских странах, военная техника и вооружение – на Украину.

Напомним, что еще 14 октября 2021 года США подписали соглашение с Грецией, в соответствии с которым получили в свое распоряжение порт Александруполис и расположенный рядом с ним военный лагерь. Греческая оппозиция считает, что США продолжают втягивать Грецию в свою опасную авантюру по противостоянию России на Украине.
Использованы фотографии:
Министерство обороны США
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6 комментариев
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  1. северный кавказ
    северный кавказ Сегодня, 15:23
    +2
    Речь идет о транспортном корабле ARC INTEGRITY. В порт Александруполис он прибудет 12 мая. На корабль уже загружена военная техника из портов в Чарльстоне, Северная Каролина, и Дандолке, Балтимор. 26 апреля корабль покинет США и направится в Средиземное море, 10 мая сделает остановку в черногорском порту Бар.
    А по курсу этого транспорта совершенно случайно не может оказаться мин 2МВ? И другой вопрос о законности этого транспорта в качестве цели для нашей армии. Этот транспорт для МО России законная цель или незаконная? Англоамериканцы кажется как то могут различать законные и незаконные цели в международных водах.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 15:44
      0
      Цитата: северный кавказ
      А по курсу этого транспорта совершенно случайно не может оказаться мин 2МВ

      Можно и современные, но вынесенные течением из Черного моря...)))
  2. Седов
    Седов Сегодня, 15:37
    +2
    Притопить бы его где-нибудь по дороге
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 15:43
    +1
    Да, было бы очень неплохо, если бы он напоролся на блуждающую украинскую мину. А, что- течения, ветры, то да се. А мы бы, даже соболезнования выразили.
  4. конструктор_сидоров
    конструктор_сидоров Сегодня, 15:55
    0
    В древности греки наводили ужас на армии других стран
    загадочным "греческим огнём".
    Этим огнём греки сжигали целые морские группировки.
  5. Саша Коблов
    Саша Коблов Сегодня, 16:27
    0
    А по ГРЕЧЕСКИМ ПОРТАМ уже пора нанести удар морскими беспилотниками.
    НАТО же наносит удары по Севастопольской бухте, а мы что рыжие что ли.
    Они используют неядерное вооружение по полной, а мы все скромничаем.
    Не учавствуют в конфликте только их летчики. Говорят что моские беспилотники были английского произаодства. А у нас пусть будут иранские.
    Коль пошла такая драка надо быть наглее. А если пригрозят участиеем армий НАТО, то России тоже найдется чем ответить, и это будут армии стран с 5 млрд.чел. населения!