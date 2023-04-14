Греческая пресса сообщила о предстоящем прибытии в порт Александруполис корабля с военной техникой США для Украины

Менее чем через месяц в греческий порт Александруполис, который активно используется США для транзита своих военных грузов, прибудет большой транспортный корабль с вооружением и техникой для ВСУ. Об этом сообщает греческий информационный портал 902.gr.Речь идет о транспортном корабле ARC INTEGRITY. В порт Александруполис он прибудет 12 мая. На корабль уже загружена военная техника из портов в Чарльстоне, Северная Каролина, и Дандолке, Балтимор. 26 апреля корабль покинет США и направится в Средиземное море, 10 мая сделает остановку в черногорском порту Бар.На этом же корабле ранее были перевезены в Германию 60 боевых машин Bradley, предназначавшихся для ВСУ. Командующий Транспортного командования США (USTRANSCOM) генерал ВВС США Жаклин Ван Овост утверждает, что переброска военной техники американского производства на Украину осуществляется в рамках большой работы по сбору вооружения со всего мира для последующей передачи ВСУ.Греческая пресса пишет, что Александруполис был превращен в важнейший логистический хаб для переброски военной техники, вооружений и личного состава армий стран Североатлантического альянса в Восточную Европу. Затем войска и военная техника отправляются на американские базы в восточноевропейских странах, военная техника и вооружение – на Украину.Напомним, что еще 14 октября 2021 года США подписали соглашение с Грецией, в соответствии с которым получили в свое распоряжение порт Александруполис и расположенный рядом с ним военный лагерь. Греческая оппозиция считает, что США продолжают втягивать Грецию в свою опасную авантюру по противостоянию России на Украине.