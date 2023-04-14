Украинский суд открыл новое дело из-за соглашений 2010 года о продлении пребывания в Крыму ЧФ РФ

Конституционный суд Украины открыл новое дело о соответствии нормам действующей конституции заключенных в 2010 году между правительствами Украины и России "Харьковских соглашений". В рамках заключенных тогда договоренностей предусматривалось продление на 25 лет пребывания в Крыму Черноморского флота России.
Отмечается, что судебное производство было открыто в результате обращения группы из 49 депутатов украинского парламента, потребовавших проведения проверки "Харьковских соглашений" на соответствие действующему в стране законодательству.
В апреле 2010 года между Россией и Украиной были подписаны так называемые "Харьковские соглашения", согласно которым после 2017 года продлевалось на 25-летний срок размещение российского Черноморского флота на территории на момент подписания договора украинского Крыма.
В обмен на размещение российского флота Украина получила скидку в размере 100 долларов за тысячу кубометров при закупках природного газа в РФ. В том же 2010 году украинский парламент большинством голосов поддержал это решение. В марте 2023 года ряд украинских политсил внес на рассмотрение парламентариев законопроект, предусматривающий проведение люстрации депутатов, в 2010 году поддержавших ратификацию "Харьковских соглашений".
Украинское Госбюро расследований ранее инициировало проведение заочного расследования в отношении бывшего главы правительства страны Николая Азарова, подозреваемого в совершении госизмены. Украинская прокуратура пришла к выводу, что подписывая "Харьковские соглашения" Азаров якобы действовал в интересах России.