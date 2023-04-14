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Украинский суд открыл новое дело из-за соглашений 2010 года о продлении пребывания в Крыму ЧФ РФ

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Украинский суд открыл новое дело из-за соглашений 2010 года о продлении пребывания в Крыму ЧФ РФ

Конституционный суд Украины открыл новое дело о соответствии нормам действующей конституции заключенных в 2010 году между правительствами Украины и России "Харьковских соглашений". В рамках заключенных тогда договоренностей предусматривалось продление на 25 лет пребывания в Крыму Черноморского флота России.


Отмечается, что судебное производство было открыто в результате обращения группы из 49 депутатов украинского парламента, потребовавших проведения проверки "Харьковских соглашений" на соответствие действующему в стране законодательству.

В апреле 2010 года между Россией и Украиной были подписаны так называемые "Харьковские соглашения", согласно которым после 2017 года продлевалось на 25-летний срок размещение российского Черноморского флота на территории на момент подписания договора украинского Крыма.

В обмен на размещение российского флота Украина получила скидку в размере 100 долларов за тысячу кубометров при закупках природного газа в РФ. В том же 2010 году украинский парламент большинством голосов поддержал это решение. В марте 2023 года ряд украинских политсил внес на рассмотрение парламентариев законопроект, предусматривающий проведение люстрации депутатов, в 2010 году поддержавших ратификацию "Харьковских соглашений".

Украинское Госбюро расследований ранее инициировало проведение заочного расследования в отношении бывшего главы правительства страны Николая Азарова, подозреваемого в совершении госизмены. Украинская прокуратура пришла к выводу, что подписывая "Харьковские соглашения" Азаров якобы действовал в интересах России.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Dezidor
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13 комментариев
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  1. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 15:36
    +1
    Все правильно. Люстрировать перевёртыш ей. В 10 году подписали, а в 14 переообулись.
    Добкин в этом плане показателен, хоть и не депутат
  2. Vik66
    Vik66 Сегодня, 15:36
    +4
    А Богдана Хмельницкого они люстрировать не хотят ? Чего уж мелочиться, БХ точно действовал в интересах России.
    1. владимир 290
      владимир 290 Сегодня, 15:57
      +1
      "БХ точно действовал в интересах России" - вот и не правда, не всегда, тут на ВО были об этом статьи, он в первую очередь в своих интересах действовал, а уж его сын гетман Юрий тот даже турецкое подданство принимал
  3. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 15:43
    +2
    Может комментаторы статьи "На старт… Внимание… Закон!!!", для которых непонятно почему ВС РФ начали операцию на украине, прочитав эту статью хоть что-то поймут.
  4. Hagen
    Hagen Сегодня, 15:46
    +2
    Украинская прокуратура пришла к выводу, что подписывая "Харьковские соглашения" Азаров якобы действовал в интересах России.

    Когда украинские политики действовали "в интересах России", то и украинцы жили как люди. А как начали действовать в интересах англо-саксов, то и государство рассыпалось, а украинцы разбегаются с территории украинских руин как тараканы. Странно слышать это словосочетание - "Конституционный суд Украины", в государстве, которое забыло, что такое Конституция.... Печально...
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:58
    0
    Закон обратной силы не имеет, так что решение их суда они могут засунуть себе в.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:52
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Закон обратной силы не имеет, так что решение их суда они могут засунуть себе в.

      Не удивляйтесь, на Украине всё можно, у них вон и крокодилы летают, но тихенько и низенько. Так и закон, раком полезет назад.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:00
    +1
    Цитата: AlexGa
    Может комментаторы статьи "На старт… Внимание… Закон!!!", для которых непонятно почему ВС РФ начали операцию на украине, прочитав эту статью хоть что-то поймут.

    Здесь очень много инагентов и просто предателей не говоря уже про ЦИПСОшников
    1. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 16:14
      0
      Здесь очень много инагентов и просто предателей не говоря уже про ЦИПСОшников

      Так-то оно так, но данный ресурс является СМИ Российской Федерации. Я понимаю, что отсутствие идеологии забито в Конституцию, но зачем допускать такой бардак?
  7. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 16:19
    0
    по поводу передачи УССР восточных и южных земель не хотят дело открыть?
  8. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 16:19
    0
    Ну правильно... других-то более важных дел у них нет. В стране всё рутинно и скучновато...
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 16:22
      0
      Цитата: Петр_Колдунов
      других-то более важных дел у них нет.

      а чего им думать о других делах?!
      деньги на содержание госапарата им дадут, оружие то же, у них сейчас психология глистов
  9. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 16:49
    0
    Осталось дело за малым: взять Крым обратно и выгнать ЧФ оттуда.
    Да только кто ж им даст?
    Напоминает многолетний польский подсчет репараций от Германии. Пофигу что результат известен заранее, но главное - движ.