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МИД КНР: Китай не будет продавать вооружение никакой из сторон, вовлеченных в украинский конфликт

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МИД КНР: Китай не будет продавать вооружение никакой из сторон, вовлеченных в украинский конфликт

В последнее время одной из самых обсуждаемых тем стала так называемая «утечка» секретных документов Пентагона. Данные об украинском конфликте и ряде стран, за которыми следила американская разведка, каким-то образом попали в соцсети.


Как сообщает Washington Post, в одном из якобы «перехватов» американскими военными данных российской разведки говорится, что Пекин должен был поставить Москве большую партию вооружения в начале текущего года. Военную технику и оружие, как говорится в обнародованном документе, планировалось замаскировать под поставки гражданских товаров.

Сама утечка больше напоминает спланированную сами же США информационную спецоперацию.

Между тем, в Китае уже отреагировали на вышеупомянутую информацию.

Со слов главы внешнеполитического ведомства КНР Цинь Гана, Поднебесная не станет продавать оружие ни одной из так или иначе вовлеченных в украинский конфликт сторон. Более того, дипломат подчеркнул, что в его стране будут внимательно следить за экспортом товаров двойного назначения.

Стоит отметить, что в администрации Байдена заявляют об отсутствии доказательств оказания Китаем военной помощи России. Между тем в Вашингтоне обеспокоены вероятностью таких поставок, поэтому, как там выразились, внимательно следят за ситуацией.
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5 комментариев
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  1. Denis812
    Denis812 Сегодня, 18:20
    -1
    Продавать не будет, вопросов нет.
    А передать миллион снарядов дружественному условному "*стану" вполне может.
    Ну и потом их случайно получит Россия.
    Ровно так же как Израиль сделал.
  2. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 18:33
    +1
    Тут много за что можно зацепиться) Микроэлектроника или гражданские БПЛА не всегда попдают под категории "оружие" или "товары двойного назначеия". С точки зрения КНР ,например,можно перевести ряд вещей (типа аппаратуры связи, БПЛА, каких-то типовых микросхем,двигателей) из разряда условных "товаров двойного назначения" в более абстрактную категорию . И уже после этого будут гнать .
    Конечно так-то заявление невеселое ,особенно в день приезда "высокого гостя" . Но, будем надеяться что дьявол в деталях .
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 18:39
      +4
      Ну да - ну да, заграница нам поможет...
      1. ВПП-1
        ВПП-1 Сегодня, 19:36
        0
        Цитата: AdAstra
        Ну да - ну да, заграница нам поможет...
        Эта нехитрая мысль (надежда) звучит регулярно от диванно-патриотической общественности... winked
  3. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 18:58
    -1
    В конце концов Китаю это давление надоест и он начнёт нам поставлять оружие.
    Давление часто даёт обратный эффект.
    Эти неумные люди (мягко говоря) сами толкают Китай и Россию навстречу друг другу.