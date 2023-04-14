МИД КНР: Китай не будет продавать вооружение никакой из сторон, вовлеченных в украинский конфликт

В последнее время одной из самых обсуждаемых тем стала так называемая «утечка» секретных документов Пентагона. Данные об украинском конфликте и ряде стран, за которыми следила американская разведка, каким-то образом попали в соцсети.
Как сообщает Washington Post, в одном из якобы «перехватов» американскими военными данных российской разведки говорится, что Пекин должен был поставить Москве большую партию вооружения в начале текущего года. Военную технику и оружие, как говорится в обнародованном документе, планировалось замаскировать под поставки гражданских товаров.
Сама утечка больше напоминает спланированную сами же США информационную спецоперацию.
Между тем, в Китае уже отреагировали на вышеупомянутую информацию.
Со слов главы внешнеполитического ведомства КНР Цинь Гана, Поднебесная не станет продавать оружие ни одной из так или иначе вовлеченных в украинский конфликт сторон. Более того, дипломат подчеркнул, что в его стране будут внимательно следить за экспортом товаров двойного назначения.
Стоит отметить, что в администрации Байдена заявляют об отсутствии доказательств оказания Китаем военной помощи России. Между тем в Вашингтоне обеспокоены вероятностью таких поставок, поэтому, как там выразились, внимательно следят за ситуацией.