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Зампред Совбеза РФ Медведев: В случае войны России и НАТО Польша точно исчезнет

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Зампред Совбеза РФ Медведев: В случае войны России и НАТО Польша точно исчезнет

Если Россия и НАТО вступят в прямой вооруженный конфликт, то неизвестно, кто в нем победит, но Польша точно прекратит свое существование. Об этом заявил в посте в социальной сети заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.


Политик резко ответил на заявление польского премьер-министра о праве ВСУ наносить удары по территории России. Ранее Матеуш Моравецкий заявил, что не беспокоится относительно войны НАТО и России, так как РФ якобы быстро потерпит поражение в этом случае. Поэтому, заявил Моравецкий, украинские формирования имеют право наносить удары по российской территории.

Не знаю, кто выиграет или проиграет такую войну, но с учетом роли Польши в качестве форпоста НАТО в Европе, эта страна точно исчезнет вместе с ее недоразвитым премьером

- написал Дмитрий Медведев.

Со словами российского политика сложно не согласиться. Польское руководство само превратило страну в базу для американских войск, и в случае прямого военного столкновения России и НАТО едва ли не первые удары могут быть нанесены именно по польской территории.

Учитывая размеры территории страны, численность ее населения, применение сил сдерживания может стать фатальным для будущего польского государства. Но действующий польский режим в стремлении услужить американским покровителям и выполнить все их указания подставляет под удар собственных граждан, готов рисковать инфраструктурой и окружающей средой своей страны.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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32 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:33
    0
    Надо англицкую прессу посмотреть ,любят они его цитировать. lol
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 15:43
      -1
      Только цитировать? А если бы Медведев выполнял свои угрозы? Что бы они тогда любили делать? winked
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 15:47
        +1
        Не знаю ,англия туалетной бумагой может себя обеспечить или им надо заняться импортозамещением.
      2. Алексей Зоммер
        Алексей Зоммер Сегодня, 16:46
        0
        Медведев свои угрозы выполняет.
        История с Грузией 2008 яркий пример.
        Сказки про «пенделя от Путина», это для учащихся младших классов
        Государство не так устроено
        Нынешний «главковерх» типичный ждун
        И ничего хорошего пока из этого не выходит
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:34
    +3
    Что то Моравецкий и Дуда много на себя берут в последнее время , почувствовали себя вторым полюсом Запада?
    1. Denis812
      Denis812 Сегодня, 16:00
      -2
      Ну как политические союзники США поляки гораздо более важны сейчас, чем, к примеру Германия.
      Германия это про экономику.
      А поляки - гавкают громче, и, что важно, Польша очень серьёзно увеличивает армию.
      Подобных закупок оружия и роста личного состава нет ни у кого в Европе.

      Есть некоторые комментаторы, которые говорят, мол, Польша это ни о чём.
      Так вот её армия посильнее ВСУ. Кроме боевого опыта, конечно же.
      Так что если РФ продавит ВСУ и захочет где-то в Радоме повторить бахмутскую операцию, то придётся штурмовать его не полгода, а несколько лет.
  3. Паллада
    Паллада Сегодня, 15:35
    +5
    Редкий случай когда кто то должен это говорить вслух, нужно идти дальше. Жаль Жириновского нет, было бы намного круче с его харизмой.
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 15:41
    +3
    Вот эти мысли надо настойчиво и методично, всеми доступными средствами вбивать в головы поляков и всяких других минибалтов. Что бы это было на генетическом уровне ими усвоено. Но, для этого надо прилагать постоянные усилия. На это не надо жалеть сил и средств.
    1. dump22
      dump22 Сегодня, 16:18
      -2
      Вот эти мысли надо настойчиво и методично, всеми доступными средствами вбивать в головы поляков и всяких других минибалтов.


      Не получится. Потому что это неправда и все это понимают.
      В случае начала войны Россия не станет тратить ни одной ядерной боеголовки на Польшу.
      Это слишком мелкая и незначительная цель, а ее уничтожение вообще никак не изменит ситуацию в войне.
      Все боеголовки будет сразу направлены на самые главные цели, то есть на США, Францию и Великобританию. А во вторую очередь на страны с серьезным военным потенциалом и размещенным ЯО на их территории, типа ФРГ или Италии.
      И скорее всего даже им не хватит (придется бить только по базам США на их территории), потому что боеголовок сейчас у нас 1420 и даже всю территорию США целиком как следует мы поразить не сможем, только главные военные и политические центры.

      Так что Польша получит "свое" только в том случае, если у нас что-то вдруг останется после атаки на американцев и их близкую компанию. Что весьма малореально.
      А уж про такую мелочь, как прибалтов и других крохотных членов НАТО (типа Исландии) и говорить вообще нечего. Им ничего не достанется.

      Они конечно свое получат, но скорее всего "вторичным" образом, через проходящие над их территорией ядерные осадки.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 16:28
        +2
        Нет. Поляки своё в любом случае отгребут. Потому что перед запуском будут уничтожены страны нато с подходящей противоракетной обороной. Так что поляки точно
        1. dump22
          dump22 Сегодня, 17:01
          0
          Потому что перед запуском будут уничтожены страны нато с подходящей противоракетной обороной.


          Да.
          Правда в таком случае не целые страны будут уничтожать, а именно конкретные базы ПРО.
          Так что вы правы - по территории базы ПРО в Редзиково (и Девеселу в Румынии) скорее всего что-то (20-30 кт) и прилетит даже в первом залпе.
      2. Кармела
        Кармела Сегодня, 16:30
        0
        Цитата: dump22
        В случае начала войны Россия не станет тратить ни одной ядерной боеголовки на Польшу.


        Ну почему обязательно ядерно отвечать? Есть же другие способы.
        А для дальних стран есть Посейдон.
      3. Алексей Зоммер
        Алексей Зоммер Сегодня, 16:48
        0
        На Польшу надо тратить
        Тогда остальные горячие головы задумаются
      4. Void
        Void Сегодня, 17:00
        0
        Всю территорию и не надо. По нескольким больным точкам что бы вызвать техногенную катастрофу материкового маштаба
  5. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 15:45
    -4
    Ждем сутки!
    Пшенки взорвутся коричневой субстанцией и увеличат войска до 500 тысяч! wassat
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:57
      +4
      Смешного тут ничего нет..А ДАМу следует помнить и про оптимизацию армии и военных ВУЗов,и про "табуреткина",да и про многое,к чему он руку приложил..Сейчас,он-герой,языком молотит..
  6. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 15:48
    -1
    Он прав.
    ___________________________________
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 16:07
      -1
      Цитата: AlexKruglov1976
      Он прав.

      В любой "пурге" есть доля истины.
      Он у Пескова хлеб отнимает и скоро подведёт его под увольнение. laughing
      1. Алексей Зоммер
        Алексей Зоммер Сегодня, 16:50
        -1
        Пурга это точно Ваш хлеб
        Медведева не вам судить
    2. A.A.G.
      A.A.G. Сегодня, 16:30
      0
      Как вы аккуратненько границы РБ, Калининградскую области очертили!
    3. Кармела
      Кармела Сегодня, 16:32
      -1
      А что будет с Калининградской областью? И Белоруссией? И вообще, куда ветер дует, вы точно знаете?
  7. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 15:49
    +1
    Эта Польша превратила страну в сырьевой придаток Запада. и всё бабло за сырье отдавала тому же Западу подняв ему благосостояние до небес. А этот персонаж ни при делах. А кому мы должны сказать спасибо за то что воюем антиквариатом? Наверное полякам.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 16:30
      -1
      Спасибо вам за антиквариат. Если бы не вы и его не было бы wassat
  8. Denis812
    Denis812 Сегодня, 15:55
    0
    Дмитрий Анатольевич что-то разошёлся в последнее время. Рубит прямо по живому.
    Это он так пытается закопать свой прошлый либеральный имидж что-ли?
    пусть хоть позвонит перед тем как Краков бомбить, чтобы мне свалить в Татры куда-то :)
  9. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 15:56
    0
    Вижу мсье наконец добрался до второй части RedAlert . Похвально, похвально..
  10. dump22
    dump22 Сегодня, 15:59
    -1
    Если Россия и НАТО вступят в прямой вооруженный конфликт, то неизвестно, кто в нем победит


    Задача для современных учебников:

    Россия и США вступили в прямой вооруженный конфликт.
    По результатам конфликта средняя наведенная доза радиации на территории России 15 Ки/км², а на территории США 20 Ки/км². Зато на территории США уровень радиации падает в месяц на 2% быстрее.
    Вопрос: кого можно считать победившим в этом конфликте?
  11. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 15:59
    -2
    с ее недоразвитым премьером

    это Дмитрий Анатольевич прямо в точку, про недоразвитого премьера Польши
  12. геолог
    геолог Сегодня, 15:59
    -1
    Если военно - полицейская операция будет продлена на Польшу, то это будет естественным возвращением земель в одну страну, но для этого сначала нужно решить вопрос с землями, которые были куплены до того в свое время , ведь Киев и Прибалтика наша собственность.
  13. Joker62
    Joker62 Сегодня, 16:13
    -3
    Зампред Совбеза РФ Медведев: В случае войны России и НАТО Польша точно исчезнет

    Вопрос - с кем ляхи ассимилируются??? С укропиками??? Или из земли обетованной???
  14. sdivt
    sdivt Сегодня, 16:21
    +3
    "эта страна точно исчезнет вместе с ее недоразвитым премьером" (с)

    Кто-нибудь, передайте Дмитрию Анатольевичу, что у нас всё ещё СВО продолжается, с Украиной!
    А то он начнет обещаниями раскидываться, то Грузия, то Прибалтика, то Польша...
  15. сивый
    сивый Сегодня, 16:32
    +1
    Цитата: dump22
    Вот эти мысли надо настойчиво и методично, всеми доступными средствами вбивать в головы поляков и всяких других минибалтов.


    Не получится. Потому что это неправда и все это понимают.
    В случае начала войны Россия не станет тратить ни одной ядерной боеголовки на Польшу.
    Это слишком мелкая и незначительная цель, а ее уничтожение вообще никак не изменит ситуацию в войне.
    Все боеголовки будет сразу направлены на самые главные цели, то есть на США, Францию и Великобританию. А во вторую очередь на страны с серьезным военным потенциалом и размещенным ЯО на их территории, типа ФРГ или Италии.
    И скорее всего даже им не хватит (придется бить только по базам США на их территории), потому что боеголовок сейчас у нас 1420 и даже всю территорию США целиком как следует мы поразить не сможем, только главные военные и политические центры.

    Так что Польша получит "свое" только в том случае, если у нас что-то вдруг останется после атаки на американцев и их близкую компанию. Что весьма малореально.
    А уж про такую мелочь, как прибалтов и других крохотных членов НАТО (типа Исландии) и говорить вообще нечего. Им ничего не достанется.

    Они конечно свое получат, но скорее всего "вторичным" образом, через проходящие над их территорией ядерные осадки.

    Здравствуйте.Зачем тратить целую ракету с боеголовками при том что она стратегическая.Есть тактическое вооружение,как ракеты так и спец боеприпасы(артиллерийские снаряды).Пишите такую чушь,такой хаб по любому попадает под раздачу.
  16. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 16:57
    -1
    Вот это не в соцсети надо постить, а на уровне МИД официальное заявление делать.
    Громыко сделал публичное заявление про "два пролива параллельно Босфору" - и турки утерлись.