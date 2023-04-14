Зампред Совбеза РФ Медведев: В случае войны России и НАТО Польша точно исчезнет

Не знаю, кто выиграет или проиграет такую войну, но с учетом роли Польши в качестве форпоста НАТО в Европе, эта страна точно исчезнет вместе с ее недоразвитым премьером

Если Россия и НАТО вступят в прямой вооруженный конфликт, то неизвестно, кто в нем победит, но Польша точно прекратит свое существование. Об этом заявил в посте в социальной сети заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Политик резко ответил на заявление польского премьер-министра о праве ВСУ наносить удары по территории России. Ранее Матеуш Моравецкий заявил, что не беспокоится относительно войны НАТО и России, так как РФ якобы быстро потерпит поражение в этом случае. Поэтому, заявил Моравецкий, украинские формирования имеют право наносить удары по российской территории.- написал Дмитрий Медведев.Со словами российского политика сложно не согласиться. Польское руководство само превратило страну в базу для американских войск, и в случае прямого военного столкновения России и НАТО едва ли не первые удары могут быть нанесены именно по польской территории.Учитывая размеры территории страны, численность ее населения, применение сил сдерживания может стать фатальным для будущего польского государства. Но действующий польский режим в стремлении услужить американским покровителям и выполнить все их указания подставляет под удар собственных граждан, готов рисковать инфраструктурой и окружающей средой своей страны.