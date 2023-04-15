Военное обозрение
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Афганцы, помогавшие ЦРУ и бежавшие в США: Нам не оказывают обещанной помощи, лучше бы мы вернулись в Афганистан или даже в Иран

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Афганцы, помогавшие ЦРУ и бежавшие в США: Нам не оказывают обещанной помощи, лучше бы мы вернулись в Афганистан или даже в Иран

Многие из 85 500 афганских граждан, прибывших в Соединенные Штаты в рамках масштабной американской эвакуации в августе 2021 года, до сих пор борются за право получать хоть какие-то пособия и документы. Но трудности еще более остро ощущаются среди бывших афганских сил специальных операций, которые воевали вместе с американцами, и которым обещали чуть ли не американское гражданство и полноценное денежное довольствие на уровне военнослужащих армии США, но ни одно из обещания выполнено не было.


Об этом в американской прессе на днях вышла статья, опубликованная некоммерческим группам, стремящимся оказать помощь бежавшим в США афганцам сотрудничавшим с американскими спецслужбами.

Их ходатайства о предоставлении убежища погрязли в правительственной бюрократии, многие борются с депрессией или суицидальными мыслями. Другие говорят, что предпочли бы вернуться в Афганистан или даже в соседний Иран, где хотя бы могли понимать язык.

Мы подумываем над тем, как это можно было бы сделать. Тут мы не ощущаем себя защищёнными и нужными.

Учитывая, что предложенный Закон об урегулировании ситуации в Афганистане, который предоставит большинству афганских беженцев постоянный правовой статус, вряд ли будет принят Конгрессом в ближайшее время, бывшие американские коллеги беспокоятся о судьбе этих афганцев, утверждая, что администрация Байдена пренебрегает тем, что было ключевым активом во время войны.

ЦРУ создало подразделения из афганцев в начале войны, первоначально набирая людей из числа антиталибских ополченцев для помощи в сборе разведданных и выполнении секретных миссий против талибов и «Аль-Каиды» (террористические организации, запрещённые в РФ). Со временем подразделения превратились в элитную ударную группу, члены которой были выходцами из различных родов афганских вооруженных сил.

Они поражали цели в ходе ночных рейдов, одновременно охраняя контролируемые правительством районы от вторжений талибов*. Вместе с этими миссиями, однако, пришли сообщения о нарушениях прав человека и военных преступлениях со стороны этих подразделений. В 2019 г. было задокументировано 14 случаев, когда афганские солдаты предположительно пытали или убивали мирных жителей во время нападений в районах, контролируемых талибами*, основываясь на ложных разведданных.

Были ли обвинения правдой или нет – неизвестно, но имидж группы был запятнан среди афганцев, в том числе в Соединенных Штатах, и клеймо преследует несколько тысяч бывших бойцов так называемого «Нулевого отряда» ЦРУ, находящихся сейчас в США.

Бойцы Zero Unit имеют право на получение специальных иммиграционных виз, или SIV, которые предназначены для афганцев и иракцев, помогавших Соединенным Штатам во время войн в своих странах. Эти визы предоставляют им право на постоянное проживание в США.

В данный момент огромное количество афганских переселенцев застряли в очереди на получение визы от федерального правительства США. Это лишает их права на федеральные выплаты по инвалидности, другие государственные услуги и работу, для которой требуется так называемая грин-карта.
Автор:
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21 комментарий
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 09:54
    +5
    администрации Зеленского - на заметочку, да-с. Сам Зеленский с правительством прилетит и к готовым для него банковским счетам, и с контейнерами валюты, как афганский президент. А вот чиновники второй и третьей линии - видимо, будут жить " от выплаты до выплаты".
    1. Попуас
      Попуас Сегодня, 10:03
      +1
      Чиновники второго и третьего ранга будут топить за русский мир yes лишь бы наворованное не забрали
    2. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 10:04
      +1
      Нас ждет скоро 2 серия!

      Привязывание бандеровцев к самолёту.
  2. Попуас
    Попуас Сегодня, 09:55
    +4
    Все что нужно знать о сотрудничестве с анголосаксами... hi поматросили и бросили...ау братья украинцы wink
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 10:34
      +1
      Нам не оказывают обещанной помощи

      ау, хoхлы, дважды прокладку не используют.)
    2. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 11:44
      0
      Нет уж.. Хватит с нас ,,братьев- украинцев" Пусть едут " у ЭУропу". Только бы не видеть это рагулье с их вышиванками и " ШОканием" и " ГЭганием"
  3. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 09:57
    +1
    Одним из любимых развлечений состоятельных афганцев является бача бази. Юношей от 11 до 18 лет наряжают в женскую одежду и заставляют танцевать перед аудиторией, состоящей исключительно из мужчин. Обычно в конце представления мужчина, заплативший больше всех, проводит ночь с мальчиком. Масштабы этого явления в стране настолько велики, что без бача-бази не обходится ни один праздник.
    P.S. Этих дикарей Советский Союз и США пытались чему то научить.
    1. tun5t
      tun5t Сегодня, 10:05
      -2
      элитки по всем землям малоотличимы и у нас не лучше
    2. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 10:05
      +3
      По- моему, это у узбеков такие развлечения были. Про это ещё при царях известно было. Боролись.
    3. Комментарий был удален.
    4. sifgame
      sifgame Сегодня, 10:47
      0
      Как с таким развлечениями их не принимают в США с распростертыми объятиями?
    5. Комментарий был удален.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:58
    +2
    Правильно ,наш англичанин с ВО дал им характеристику.Предателей ни где не любят.В Англии например ,афганцам помогавшим англичанам в Афганистане светит депортация в солнечную Руанду.
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:59
    0
    Использованные презервативы выбрасывают,а не ложат на полочку как свидетельство сексуальных побед
  6. Machete
    Machete Сегодня, 10:04
    +2
    Так было всегда. Матрасы устраивают хорошо только важных предателей. И нужных.
    Остальные - мусор.
    Пора бы уже запомнить.
  7. Alien From
    Alien From Сегодня, 10:10
    +3
    Да кто же виноват, порите себя сами, предатели никому не нужны.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:50
      +2
      Цитата: Alien From
      Да кто же виноват, порите себя сами, предатели никому не нужны.


      А как рвались в "Америку обетованную", даже с на крыльях "Боингов" пытались улететь. А какая была радость на глазах у прилетевших в США, но была она недолгая. Англосаксы никогда не привечали свои рабов, ни индийских, ни китайских, ни австралийских (хотя один вылез в Британии, а другой в Шотландии ), но не все же беженцы Сунак Риши.
      Беженцы из "незалежной" уже почуяли на себе запах западной свободы и демократии. Хотя женское население и дет, там востребованы, на у мужского исход, такой же как у афганцев - умереть за штаты или снова стать рабами Польши.
  8. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:22
    +1
    Мы подумываем над тем, как это можно было бы сделать. Тут мы не ощущаем себя защищёнными и нужными.

    Пора было усвоить за 2000 лет от РХ, что использованных наемников и рабов, всегда выбрасывали на помойку жизни. Но они могут "обустроиться" в США, особенно представители силовых структур, имеющих боевой опыт, по примеру сицилийских мафиози. С оружием проблем нет, опыт имеется, поле деятельности - все 50 штатов и Канада. Работайте и не надейтесь на Чумадеда, Конгресс, сенат американскую демократию, там все построено на лжи и человеко ненавистничестве.
  9. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 10:24
    +1
    А на что они рассчитывали? Матрасы никогда не держат слово.
    Кинуть своих союзников и партнёров через овощ, называется у них национальными интересами.
  10. sifgame
    sifgame Сегодня, 10:48
    +1
    Ожидаемо. И с украинцами будет точно так же, на вопрос почему, сразу отвечу - американцы по другому не работают.
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:24
    0
    лучше бы мы вернулись в Афганистан или даже в Иран
    Так возвращайтесь, в чем проблема? А наверное в том, что пособников американцев, как минимум ждет виселица. Прислуживая им считали, что впереди светлое будущее, а получилось, что сами оказались расходным материалом. Правда жизни она такая - вступил в сговор с Лукавым хорошего не жди.
  12. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 11:32
    0
    Рим не платит предателям (с) (буковки для объëма)
  13. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 11:54
    0
    5-я афганская колонна поверила сказкам американцев.