Афганцы, помогавшие ЦРУ и бежавшие в США: Нам не оказывают обещанной помощи, лучше бы мы вернулись в Афганистан или даже в Иран

Мы подумываем над тем, как это можно было бы сделать. Тут мы не ощущаем себя защищёнными и нужными.

Многие из 85 500 афганских граждан, прибывших в Соединенные Штаты в рамках масштабной американской эвакуации в августе 2021 года, до сих пор борются за право получать хоть какие-то пособия и документы. Но трудности еще более остро ощущаются среди бывших афганских сил специальных операций, которые воевали вместе с американцами, и которым обещали чуть ли не американское гражданство и полноценное денежное довольствие на уровне военнослужащих армии США, но ни одно из обещания выполнено не было.Об этом в американской прессе на днях вышла статья, опубликованная некоммерческим группам, стремящимся оказать помощь бежавшим в США афганцам сотрудничавшим с американскими спецслужбами.Их ходатайства о предоставлении убежища погрязли в правительственной бюрократии, многие борются с депрессией или суицидальными мыслями. Другие говорят, что предпочли бы вернуться в Афганистан или даже в соседний Иран, где хотя бы могли понимать язык.Учитывая, что предложенный Закон об урегулировании ситуации в Афганистане, который предоставит большинству афганских беженцев постоянный правовой статус, вряд ли будет принят Конгрессом в ближайшее время, бывшие американские коллеги беспокоятся о судьбе этих афганцев, утверждая, что администрация Байдена пренебрегает тем, что было ключевым активом во время войны.ЦРУ создало подразделения из афганцев в начале войны, первоначально набирая людей из числа антиталибских ополченцев для помощи в сборе разведданных и выполнении секретных миссий против талибов и «Аль-Каиды» (террористические организации, запрещённые в РФ). Со временем подразделения превратились в элитную ударную группу, члены которой были выходцами из различных родов афганских вооруженных сил.Они поражали цели в ходе ночных рейдов, одновременно охраняя контролируемые правительством районы от вторжений талибов*. Вместе с этими миссиями, однако, пришли сообщения о нарушениях прав человека и военных преступлениях со стороны этих подразделений. В 2019 г. было задокументировано 14 случаев, когда афганские солдаты предположительно пытали или убивали мирных жителей во время нападений в районах, контролируемых талибами*, основываясь на ложных разведданных.Были ли обвинения правдой или нет – неизвестно, но имидж группы был запятнан среди афганцев, в том числе в Соединенных Штатах, и клеймо преследует несколько тысяч бывших бойцов так называемого «Нулевого отряда» ЦРУ, находящихся сейчас в США.Бойцы Zero Unit имеют право на получение специальных иммиграционных виз, или SIV, которые предназначены для афганцев и иракцев, помогавших Соединенным Штатам во время войн в своих странах. Эти визы предоставляют им право на постоянное проживание в США.В данный момент огромное количество афганских переселенцев застряли в очереди на получение визы от федерального правительства США. Это лишает их права на федеральные выплаты по инвалидности, другие государственные услуги и работу, для которой требуется так называемая грин-карта.