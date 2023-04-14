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Британская разведка: в Артёмовске ЧВК «Вагнер» и ВДВ России отлично наладили взаимодействие

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Британская разведка: в Артёмовске ЧВК «Вагнер» и ВДВ России отлично наладили взаимодействие

В Артемовске подразделения ЧВК «Вагнер» и ВДВ России отлично наладили взаимодействие. Этот город остается, наверно, самой горячей точкой в зоне спецоперации.

Такую информацию опубликовала разведка Министерства обороны Великобритании.

Она сообщает о возобновлении наступательных действий российских сил в Артемовске и окрестностях. Это привело к тому, что ВСУ организованно отходят со своих позиций на Артемовском направлении.

Британская военная разведка сообщает, что «вагнеровцы» продолжают продвигаться в центральной части Бахмута (украинское название Артемовска). Их поддерживают российские десантники, прикрывая их фланги севера и юга. Обороняющиеся подразделения ВСУ находятся здесь в крайне сложной ситуации. Из-за того, что подступы к городу контролируются россиянами, украинские военные испытывают серьезные проблемы с подвозом грузов с территории подконтрольной Киеву части Донбасса.

Украинская армия контролирует западные окраины Артемовска, основательно там закрепившись. Правда, за последние двое суток находящаяся там группировка подвергается массированному артиллерийскому обстрелу ВС России.

Как ни странно, новость от британских разведчиков несет позитив. Ведь до недавнего времени опыта совместного ведения боевых действий регулярных российских войск и сотрудников частной военной компании у нас, вероятнее всего, практически не было. А теперь, как признает даже наш потенциальный противник, такое боевое сотрудничество начинает успешно налаживаться.
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7 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:52
    -1
    Последний абзац улыбнуло....., а в ВОВ взаимодействия регулярной армии с партизанами не было. Или это другое?
    1. SanichSan
      SanichSan Сегодня, 16:12
      +1
      Цитата: Uprun
      а в ВОВ взаимодействия регулярной армии с партизанами не было.

      вы хотите сказать что в Вагнере те же партизаны которые были в 1945, в возрасте 100+ лет? и в регулярной армии те же военнослужащие тоже в возрасте за 100?
      Цитата: Uprun
      Или это другое?

      во всех отношениях совершенно другое. схожего только слово "взаимодействие". wink
  2. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 16:02
    +2
    ЧВК «Вагнер» и ВДВ России - дружба навек!
    PS. Это только в форумах тема, ведь никто и не ссорился.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:17
    0
    Какой же это потенциальный противник?Британцы-наши враги.
  4. Denis812
    Denis812 Сегодня, 16:25
    0
    до недавнего времени опыта совместного ведения боевых действий регулярных российских войск и сотрудников частной военной компании у нас, вероятнее всего, практически не было.

    Норм так. А три года в Сирии ЧВК с ВС РФ не контактировали что ли?
    Автор по ходу вообще не в теме.
  5. Ermak_Timofeich
    Ermak_Timofeich Сегодня, 16:26
    +2
    Ведь до недавнего времени опыта совместного ведения боевых действий регулярных российских войск и сотрудников частной военной компании у нас, вероятнее всего, практически не было.

    А с какого бодуна такой вывод? Делаете вывод на основании того, что в новостях форума звучит только "Вагнер"? При всём глубоком уважении к бойцам компании, ничего невозможно добиться без крепкой поддержки флангов и тыла. Только нынешних как бы военных корреспондентов, а по сути - обычных блогеров, к регулярным частям близко не подпускают. Считаю - вполне обосновано. У "Вагнера" к этому племени отношение более лояльное.Вот и формируется у определённого уровня публики мнение, что ЧВК - образец боевых подразделений.
  6. bulat
    bulat Сегодня, 17:01
    0
    Есть версия что ссора между Вагнером и Минобороны была срежессирована, для того чтобы противник пытался воспользоваться этим и перебросил больше сил под Бахмут. Если вспомнить слова Пригожина, что идея с Бахмутом выдвинута Суровикиным, то вполне рабочая версия.Отыграли так, что Станиславский позавидовал бы.