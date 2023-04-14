Британская разведка: в Артёмовске ЧВК «Вагнер» и ВДВ России отлично наладили взаимодействие

В Артемовске подразделения ЧВК «Вагнер» и ВДВ России отлично наладили взаимодействие. Этот город остается, наверно, самой горячей точкой в зоне спецоперации.
Такую информацию опубликовала разведка Министерства обороны Великобритании.
Она сообщает о возобновлении наступательных действий российских сил в Артемовске и окрестностях. Это привело к тому, что ВСУ организованно отходят со своих позиций на Артемовском направлении.
Британская военная разведка сообщает, что «вагнеровцы» продолжают продвигаться в центральной части Бахмута (украинское название Артемовска). Их поддерживают российские десантники, прикрывая их фланги севера и юга. Обороняющиеся подразделения ВСУ находятся здесь в крайне сложной ситуации. Из-за того, что подступы к городу контролируются россиянами, украинские военные испытывают серьезные проблемы с подвозом грузов с территории подконтрольной Киеву части Донбасса.
Украинская армия контролирует западные окраины Артемовска, основательно там закрепившись. Правда, за последние двое суток находящаяся там группировка подвергается массированному артиллерийскому обстрелу ВС России.
Как ни странно, новость от британских разведчиков несет позитив. Ведь до недавнего времени опыта совместного ведения боевых действий регулярных российских войск и сотрудников частной военной компании у нас, вероятнее всего, практически не было. А теперь, как признает даже наш потенциальный противник, такое боевое сотрудничество начинает успешно налаживаться.