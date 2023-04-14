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Президент Республики Сербской допустил ее выход из состава Боснии и Герцеговины

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Президент Республики Сербской допустил ее выход из состава Боснии и Герцеговины

Республика Сербская может покинуть состав Боснии и Герцеговины, если эта страна вступит в состав Североатлантического альянса. Об этом заявил президент Республики Сербской Милорад Додик во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.


Сегодня Додик приехал в Белград на переговоры с сербским президентом. Он пожаловался Вучичу на давление властей Боснии и Герцеговины на Республику Сербскую. В частности, центральные власти создают препятствия для привлечения инвестиций в республику, пытаются завладеть недвижимостью автономии.

Запад и власти Боснии и Герцеговины, по утверждению Додика, делают все для того, чтобы Республика Сербская более не откладывала вопрос о выходе из состава БиГ. Это будет защитной реакцией на подобные враждебные действия.

Отдельное внимание президент Республики Сербской уделил вопросу вступления в НАТО. Он подчеркнул, что в республике поддерживают позицию Сербии в данном вопросе, заключающуюся в нейтралитете и внеблоковом статусе.

Может быть, сотрудничество с НАТО, но членство - никоим образом

- подчеркнул Милорад Додик.

Президент Республики Сербской отметил, что всякое сотрудничество с НАТО в настоящее время автономией сербов прекращено. В марте 2023 года руководство Республики Сербской перестало коммуницировать с посольствами США и Великобритании, так как последние занимались исключительно публичной критикой действий республиканских властей и вмешивались во внутренние дела Боснии и Герцеговины.
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4 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:56
    +2
    Что самое интересное ,Республика Сербская это может сделать законно и ни какое ЕС не вякнет ,есть у них такое право..
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 16:16
      +2
      Цитата: tralflot1832
      аконно и ни какое ЕС не вякнет ,есть у них такое право..

      и кто ж им этим правом позволит воспользоваться?!!
      это ж не Косово
      у Крыма то же право было только вот почему то вя гейропа считает что такого права у крымчан не было
    2. alystan
      alystan Сегодня, 16:42
      0
      Интересно другое. Приехал жаловаться Вучичу, который свою страну упорно/упрямо тянет в ЕС и кто знает, не окажется ли следующим пунктом то самое НАТО, куда Додик как-раз и не хочет.
  2. Арбайтернегаст
    Арбайтернегаст Сегодня, 16:01
    +1
    Даа, дробится мир, не хочет быть "глобальным".