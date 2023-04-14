Президент Республики Сербской допустил ее выход из состава Боснии и Герцеговины

Может быть, сотрудничество с НАТО, но членство - никоим образом

Республика Сербская может покинуть состав Боснии и Герцеговины, если эта страна вступит в состав Североатлантического альянса. Об этом заявил президент Республики Сербской Милорад Додик во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.Сегодня Додик приехал в Белград на переговоры с сербским президентом. Он пожаловался Вучичу на давление властей Боснии и Герцеговины на Республику Сербскую. В частности, центральные власти создают препятствия для привлечения инвестиций в республику, пытаются завладеть недвижимостью автономии.Запад и власти Боснии и Герцеговины, по утверждению Додика, делают все для того, чтобы Республика Сербская более не откладывала вопрос о выходе из состава БиГ. Это будет защитной реакцией на подобные враждебные действия.Отдельное внимание президент Республики Сербской уделил вопросу вступления в НАТО. Он подчеркнул, что в республике поддерживают позицию Сербии в данном вопросе, заключающуюся в нейтралитете и внеблоковом статусе.- подчеркнул Милорад Додик.Президент Республики Сербской отметил, что всякое сотрудничество с НАТО в настоящее время автономией сербов прекращено. В марте 2023 года руководство Республики Сербской перестало коммуницировать с посольствами США и Великобритании, так как последние занимались исключительно публичной критикой действий республиканских властей и вмешивались во внутренние дела Боснии и Герцеговины.