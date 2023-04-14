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Американский военный эксперт спрогнозировал повторение для США на Украине «вьетнамской катастрофы»

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Американский военный эксперт спрогнозировал повторение для США на Украине «вьетнамской катастрофы»

США рискуют столкнуться с очень негативными последствиями своего вмешательства в украинский конфликт, которые обернутся настоящим геополитическим поражением для американского государства. Об этом заявил изданию The Daily Reckoning американский военный эксперт, отставной офицер военно-морских сил США Байрон Кинг.


В материале издания утверждается, что многие американские военные аналитики уверены в том, что Россия одержит победу в конфликте, Украина проиграет, что приведет к негативным последствиям и для США. Мир будут ждать большие перемены в этом случае, утверждают эксперты.

По мнению Байрона Кинга, Соединенные Штаты ждет повторение на Украине «вьетнамской и афганской катастрофы». По крайней мере, масштабы ее будут такими же, как и при выводе американских войск из Вьетнама и Афганистана.

Эксперт утверждает, что ни страны НАТО, ни США не располагают такими возможностями и ресурсами, чтобы успешно противостоять России длительное время. У них просто не военно-промышленной базы такого уровня, которая бы функционировала на постоянной основе.

Это далеко не первое подобное заявление от американских экспертов. Скотт Риттер, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США, к примеру, считает, что украинская армия приближается к своему стратегическому поражению. По мнению аналитика, оно может произойти уже в конце лета этого года.

Одной из главных причин станет дефицит боеприпасов, восполнить который Украине не может помочь даже весь Североатлантический альянс. Россия значительно превосходит США и НАТО по производству боеприпасов, признают американские аналитики.
Использованы фотографии:
Министерство обороны США
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6 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:19
    +3
    Надеюсь,что так и будет.Однако для этого нужны усилия всех без исключения.От верхушки до низов.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:26
      0
      По мнению Байрона Кинга, Соединенные Штаты ждет повторение на Украине «вьетнамской и афганской катастрофы».

      США наплевать хотели на все эти катастрофы, если они случились не на их лужайке.
  2. Комментарий был удален.
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:29
    0
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Американский военный эксперт спрогнозировал повторение для США на Украине «вьетнамской катастрофы»

    Забудут они быстро про эту катастрофу и раскачают новую где нибудь в другом месте .
  4. Симон
    Симон Сегодня, 16:29
    0
    Ну, что сделаешь! История не учит американцев. Сколько они лезут везде, а их бьют даже такие страны, как Вьетнам, а с Афганистана они вообще бежали без оглядки, даже всю военную технику по бросали.
  5. Див Дивыч
    Див Дивыч Сегодня, 16:36
    0
    США нужна военная база возле России, для расширения своей зоны влияния, население Украины её не волнует, даже если все Украинцы умрут - завезут новых людей из других стран для обслуживания территории.
  6. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 16:45
    0
    Во Вьетнаме СЩА расходовали свой военный ресурс (людей и технику), ничего подобного на Украине нет. Геополитически конфликт начался для США весьма успешно и весь вопрос в том, как они планируют его поддерживать/морозить в будущем.

    Сама Статья (точнее мнение Байрона Кинга) - это обсуждение т.н. утечки Пентагона, которая не сходит со страниц западной прессы. При этом сам Байрон Кинг во вступлении признается, что он - никто. Ноль (это цитата), у него не было и нет никаких доступов и связей, он простой бывшим военнослужащий ВМС США, ныне геолог, который подрабатывает колумнистом.

    https://dailyreckoning.com/the-worlds-about-to-change-big-time/