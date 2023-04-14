Американский военный эксперт спрогнозировал повторение для США на Украине «вьетнамской катастрофы»

США рискуют столкнуться с очень негативными последствиями своего вмешательства в украинский конфликт, которые обернутся настоящим геополитическим поражением для американского государства. Об этом заявил изданию The Daily Reckoning американский военный эксперт, отставной офицер военно-морских сил США Байрон Кинг.В материале издания утверждается, что многие американские военные аналитики уверены в том, что Россия одержит победу в конфликте, Украина проиграет, что приведет к негативным последствиям и для США. Мир будут ждать большие перемены в этом случае, утверждают эксперты.По мнению Байрона Кинга, Соединенные Штаты ждет повторение на Украине «вьетнамской и афганской катастрофы». По крайней мере, масштабы ее будут такими же, как и при выводе американских войск из Вьетнама и Афганистана.Эксперт утверждает, что ни страны НАТО, ни США не располагают такими возможностями и ресурсами, чтобы успешно противостоять России длительное время. У них просто не военно-промышленной базы такого уровня, которая бы функционировала на постоянной основе.Это далеко не первое подобное заявление от американских экспертов. Скотт Риттер, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США, к примеру, считает, что украинская армия приближается к своему стратегическому поражению. По мнению аналитика, оно может произойти уже в конце лета этого года.Одной из главных причин станет дефицит боеприпасов, восполнить который Украине не может помочь даже весь Североатлантический альянс. Россия значительно превосходит США и НАТО по производству боеприпасов, признают американские аналитики.