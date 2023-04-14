Военное обозрение
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Бывший помощник президента США призвал усмирить Киев, чтобы избежать глобального конфликта

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Бывший помощник президента США призвал усмирить Киев, чтобы избежать глобального конфликта

Американским властям следует скорректировать оказываемую Киеву поддержку, чтобы тем самым побудить украинские власти сесть за стол переговоров. Об этом заявил бывший помощник экс-президента США Рональда Рейгана, писатель Даг Бэндоу.


По мнению Бэндоу, Украине крайне важно продемонстрировать свою готовность к переговорам, Киеву надо осознать, что в противном иначе он рискует продолжать вооруженный конфликт без поддержки со стороны США и, возможно, Евросоюза.

В статье, опубликованной в издании American Conservative, экс-помощник президента США подчеркнул, что американские власти не должны волновать границы Украины и планы ее правительства, касающиеся возвращения утраченных территорий, в частности Крыма, военным путем. У США нет причин для продолжения финансирования или обеспечения другими путями такого курса украинских властей. Бэндоу также заявил, что американским политикам следует рассматривать украинский кризис в качестве не глобального, а внутриевропейского конфликта.

Экс-советник американского лидера также убежден, что несмотря на официальные заявления администрации США, эта страна находится в состоянии военного конфликта с Россией. Бэндоу призывает власти США не допустить, чтобы украинский кризис перерос в Третью Мировую войну, которая может завершиться ядерным Армагеддоном.

По словам экс-помощника Рейгана, завершение вооруженного конфликта на Украине должно отражать объективные географические реалии и удовлетворять интересы Москвы.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Matt H. Wade
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2 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:48
    0
    Это частное мнение бывшего чиновника.Сейчас у власти другие люди,другие настроения и цели(впрочем,что при Рейгане,что сейчас цели не изменились)
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:56
    +1
    Даг Бэндоу имея колоссальный опыт с Рональдом Рейганом ,явно сравнил горбатого и Путина.Горбатый без всяких требований - лапки к верху ,лишь бы не было войны.Путин В.В.ведёт себя совсем по другому мы и так уже воюем с вами ,можете отмазываться что вы не сторона конфликта.Нас пока это устраивает ,ни кто не хочет третьей мировой из за Украины.У нас цель НАТО,Украина не обсуждается ,она и так наша будет вся.Вот что НАТО нам предложит,чтобы "оно" не трогали нам интересно.Территория Украины в торгах не участвует!