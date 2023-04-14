«Чревато Арденнами для ВСУ»: в итальянской прессе критически оценили ожидаемое украинское контрнаступление

Украинский конфликт сопровождается обширными кампаниями дезинформации, проводимыми как западными, так и российскими спецслужбами. В связи с этим сложно оценить реальные планы сторон. Однако, если озвученное киевским режимом намерение провести контрнаступление соответствует действительности, то эта операция чревата для ВСУ военной катастрофой.
Данное мнение высказывается в итальянском издании Analisi Difesa. Как отмечается, киевские власти постоянно ссылаются на то, что отсутствие полноценной боевой авиации, нехватка боеприпасов и оружия мешают проведению контрнаступления. Со слов автора, возможно, что украинские власти ищут уважительную причину для отсрочки или отказа от контратаки, которая может оказаться фатальной для украинских сил.
Как указывается в прессе, вместо перехода в масштабное нападение было бы лучше использовать войска и приданные им средства для противодействия российским атакам, пытаясь свести к минимуму дальнейшие территориальные потери. Однако отказ от контрнаступления в состоянии загнать киевский режим в угол в политическом плане, так как это раскроет неспособность ВСУ переломить ход войны.
Поэтому, проводя историческую параллель, украинское контрнаступление, развязанное неадекватными и недостаточными силами при нехватке резервов для подпитки наступательного импульса, рискует напомнить операцию, начатую немцами в Арденнах в декабре 1944 года, которая приблизила капитуляцию Германии на несколько месяцев
- полагает автор, критически озвучивая свою оценку ожидаемого контрнаступления.
Как поясняется, ВС РФ для сдерживания контратаки украинских войск возвели большие оборонительные укрепления, особенно в районе Запорожья. Для взлома линии фронта требуется внушительный боевой потенциал. Возможно, что накопленные силы позволят отвоевать ряд территорий. Однако при этом имеется риск лишиться военных ресурсов, достаточных для сдерживания дальнейших атак российских войск.
Со слов автора, если верить якобы «совершенно секретной» утечке данных американских спецслужб, то силы, выделенные ВСУ для контрнаступления, выглядят следующим образом: сформировано 9 бригад с 253 танками, 380 гусеничными и 480 колёсными боевыми машинами, 147 артиллерийскими орудиями и 571 бронеавтомобилем Humvee.
46-я бригада в составе 13 танков Т-64БВ (Украина), 17 танков неустановленного типа, 90 БМП-1 (Польша/Чехия), 12 самоходных гаубиц AS90 (Британия) и 10 САУ 2С (Украина).
21-я бригада в составе 30 танков Т-64, 20 гусеничных машин CVRT (Британия), 20 гусеничных машин Bulldog (Британия), 10 гусеничных машин М-113 (США), 21 колёсная машина Husky (Британия), 30 колёсных машин Senator (Канада) и 10 гаубиц FH-70 (Италия).
32-я бригада в составе 10 танков Т-72, 20 неуказанных танков, 90 колесных машин MaxPro (США) и 12 гаубиц Д-30 (Эстония).
47-я бригада в составе 22 танков Т55С (Словения), 99 гусеничных машин M2 Bradley (США), 12 самоходных гаубиц М-109 (США) и 12 гаубиц Д-30 (Украина).
33-я бригада в составе 32 танков Leopard 2A4/A6 (Польша/Канада/ФРГ), 90 колесных MaxPro (США) и 12 гаубиц M-119 (США).
37-я бригада в составе 16 танков неустановленного типа, 14 тяжёлых бронеавтомобилей АМХ-10 (Франция), 60 колесных Mastiff (Британия) и 12 гаубиц Д-30 (Украина).
82-я бригада в составе 14 танков Challenger 2 (Британия), 40 гусеничных машин Marder (ФРГ), 90 колесных Stryker (США) и 24 гаубиц M-119 (США).
117-я бригада в составе 31 танка ПТ-91 (польские Т-72), 30 гусеничных машин М-113 (США), 28 гусеничных машин Viking (Нидерланды), 12 гаубиц Д-30 (Украина).
118-я бригада в составе 28 танков Т-72 (Польша), 90 гусеничных машин М-113 (США), 6 самоходных гаубиц М-109 (США) и 8 гаубиц FH-70 (Эстония).