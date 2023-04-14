Минобороны: В Харьковской области выявлены и уничтожены пять украинских ДРГ

Наладив оперативно-тактическое взаимодействие, штурмовые группы «Вагнера» совместно с десантниками «Южной» группировки войск ВС РФ продолжают успешные боевые действия в Артемовской агломерации. Пока «музыканты» выдавливают остатки бахмутского гарнизона из западных кварталов города, бойцы ВДВ удерживают по периметру фланги, отражая попытки противника контратаковать, и рассеивают огнем артиллерии и авиации резервы ВСУ в прифронтовых тыловых районах, перекрывая в том числе пути подвоза боеприпасов.
Минобороны сообщает, что для поддержки штурмовиков «Вагнера» российские летчики в этом районе за сутки совершили 14 боевых вылетов. Ракетными войсками и артиллерией выполнены 62 огневые задачи.
В результате совместных действий в районе Артемовска уничтожено порядка 340 украинских боевиков. Также подбиты два танка, девять единиц бронетехники, подавлены РСЗО «Град», две гаубицы Д-20 и Д-30.
Южнее на Донецком направлении артиллерия и авиация группировки войск «Восток» отработала по позициям украинских боевиков в районе Угледара. На Запорожском направлении огневое поражение нанесено по обороне противника в районе сел Зализничное, Новоандреевка, Марфополь и Каменское. Потери неприятеля составили до сорока человек личного состава. Вблизи села Червоная Криница Ореховского района уничтожен склад с боеприпасами украинских войск.
На Купянском участке фронта в Харьковской области противник предпринял за сутки несколько попыток прощупать нашу оборону. В результате совместных действий разведки и артиллерии ВС РФ выявлены и пресечены действия сразу пяти диверсионно-разведывательных групп вблизи с пгт Ольшана, селами Крахмальное и Тимковка. В общей сложности уничтожено порядка 60 диверсантов и пять бронеавтомобилей, в том числе переоборудованных гражданских пикапов.
В районе Серебрянского лесничества ЛНР авиация и артиллерия группировки войск «Центр» нанесли удары по позициям противника в селе Серебрянка. В Донецкой республики отработали по районам дислокации ВСУ вблизи с селами Червонопоповка и Червоная Диброва. Уничтожено до 80-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30.
Расчетами российской ПВО за сутки перехвачено и сбито шесть украинских беспилотников и столько же реактивных снарядов РСЗО HIMARS.