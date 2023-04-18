Алебарда – оружие изменчивой судьбы



Пожалуй, самую необычную алебарду нам показали в кино – в фильме «Королевство кривых зеркал» (1963) по сказке В. Губарева. Её «топорная» часть была выполнена в форме попугая и выглядела не только сказочно, но и очень стильно! Кадр из фильма «Королевство кривых зеркал»

Пусть наши слуги, взявши алебарды,

Расчистят путь для узников ведомых.

Пусть вновь оповестят о том, что все

Хозяева должны под страхом смерти

Держать своих подручных дома. Каждый

С оружием пусть станет у порога,

За ослушанье всем держать ответ.

«Сэр Томас Мор», Уильям Шекспир «Сэр Томас Мор», Уильям Шекспир



Швейцарская алебарда 1375-1400 гг. из Фрейбурга. Длина 213,9 см; длина наконечника 45 см; вес 2409,7 г



Швейцарская алебарда 1380-1430 гг. Длина 194,9 см; длина боевой части 31,8 см; вес 2040 г



Некоторые алебарды были весьма примитивны. Например, вот эта швейцарская алебарда примерно 1400 г. длиной 199,39 см



Иллюстрация с изображением алебардистов из книги «Театр всех народов и наций земли с их разнообразными одеждами и украшениями, как древними, так и современными, старательно изображёнными на природе». Лукас д'Ээр, Вторая половина XVI в. Библиотека Гентского университета



Папский гвардеец с алебардой. Рим, Ватикан. Фото автора



Вот как, например, выглядела итальянская алебарда 1500-1525 гг. Длина общая 235,6 см, длина боевой части 54,9 см



Швейцарская алебарда около 1510-1520 гг. Длина общая 190,4 см; длина боевой части 42,8 см; вес 2750 г



Итальянская алебарда ок. 1530 г. Общая длина 221,6 см; длина боевой части 62,3 см; вес 2381,4 г



Итальянская алебарда 1550 года. Общая длина 223,1 см; длина боевой части 61,3 см; вес 1730 г



Итальянская алебарда с устрашающим лунообразным топорищем, ок. 1575 года. Общая длина 265,4 см; длина боевой части 93 см; вес 3883,9 г. Понятно, что никакого боевого значения такая алебарда иметь попросту не могла



Германская алебарда ок. 1590 года. Украшена гравировкой с изображением крылатой валькирии с мечом и рогом. Общая длина 203,8 см; длина боевой части 24,9 см; вес 1298,4 г



Германская алебарда ок. 1600 года. Общая длина 238 см; длина боевой части 63,5 см; вес 2810 г



Фламандская алебарда ок. 1620 года. Общая длина 236,3 см; длина боевой части 56,2 см; вес 1640 г



Алебарда гвардии эрцгерцога Австрии Фердинанда II (1578–1637, император с 1619 г.). Датирована 1598 г. Изготовлена в Германии. Общая длина 252,7 см; длина боевой части 61,6 см; вес 2750 г



Алебарда принца Карла Евсевия Лихтенштейна (1611–1684). Навершие алебарды, состоящее из лезвия топора с сильно вогнутой режущей кромкой, широкого обоюдоострого колющего лезвия с сильным срединным гребнем и загнутого вниз крюка, почти полностью покрыто травленым орнаментом. На одной стороне лезвия топора выгравированы гербы князей Лихтенштейнов, а на другой – овальный медальон с эмблемой руки, владеющей молотом, ударяющей по остроконечной наковальне, личный знак Карла Евсевия, князя Империи и регента Дома Лихтенштейнов, а также надпись VIRTUTE ELUDITUR ICTUS («Благодаря добродетели он избегает ударов»). На крюке имеется дата «1632». Гербовый щит и монограммы увенчаны короной принца Империи. Углы между тремя лезвиями – острием топора и крюком – украшены декоративными заострениями. Втулка имеет квадратное сечение и крепится к четырехгранному древку четырьмя боковыми лангетами. На лезвия топора изображены фамильные гербы Лихтенштейнов. Принцы Лихтенштейны – старинный австрийский род; их родовой замок (ныне разрушенный) находится недалеко от Вены. С XIII по XVI век они собрали обширные владения в Богемии, Моравии и Силезии (ныне Чехия, Словакия и Польша). Принц Карл (умер в 1627 г.), отец принца Карла Евсевия, чья монограмма выгравирована на этой алебарде, присоединил к себе Силезское герцогство Троппау в 1613 году и герцогство Егерндорф в 1623 году. Сын Карла Евсевия, Иоганн Адам Андреас (1656–1712), приобрёл в 1708 году Вадуц, который в 1719 году получил статус княжества и теперь является княжеством Лихтенштейн. Длина общая 230,17 см; длина боевой части 62,23 см; вес 3374 г



Алебарда швейцарской гвардии Иоганна Георга II Саксонского (годы правления: 1656-1680), 1680 г. Германия. Длина 220,98 см



Американская алебарда, ок. 1620 г. Штат Коннектикут. Длина общая 221 см; длина боевой части 46,4 см; вес 1743,5 г



Германская алебарда 1650-1700 гг. Длина общая 206,4 см; длина боевой части 38,1 см; вес 1275,7 г



Картина голландского художника Яна Альбертса Ротиуса (1624–1666): «Рота капитана Сейна Конинка», 1649 г. Ещё один групповой портрет голландских ополченцев. На нём также прекрасно изображены сразу две алебарды. Музей Вестфриса



Боевая часть ранконы 1500 г. состоит из длинной обоюдоострой колюще-рубящей лопасти с режущей кромкой с одной стороны, переходящей в сильно изогнутый крюк, а с тыльной стороны имеющей острый шип, торчащий под прямым углом. Два коротких шипа у основания лезвия служат гардой. На оборотной стороне проштампован простой орнамент из точек и линий полумесяца. Считается, что такое оружие было разработано на основе сельскохозяйственного инструмента – крюка, с помощью которого фермер срезал ненужные ветки со своих фруктовых деревьев. Оно было особенно популярно в странах Западной Европы, где представляло собой один из эквивалентов алебарды. В Англии его называли «билл», причём даже существовал такой клич, как «биллы и луки», то есть призыв вооружаться копейщикам и лучникам. Похоже, что это был один из немногих видов древкового оружия, которое испанские конкистадоры и ранние английские колонисты применяли в Новом Свете. Размеры: длина 247,7 см; длина боевой части 88,9 см; вес 2182,9 г

Известный историк оружия Вендален Бехайм в своей «Энциклопедии оружия» пишет, что слово алебарда произошло от немецкого Helm (шлем) и Barte (бородка топора), но затем, мол, оно попало в другие языки и соответственным образом исказилось, превратившись в алебарду. Как бы там ни было, но уже c начала XIV века оно уже было известно в привычном для нас правописании. В битвах при Моргантене (1315) и Земпахе (1386) именно алебарда, оказавшаяся на вооружении швейцарской пехоты, принесла им победу. Оказалось, что этот гибрид копья и топора очень эффективен против появившихся в эту пора доспехов из металлических пластин, наложенных на кольчугу. Топор – рубил, остриё копья – кололо, а крюк на обухе позволял стаскивать всадников с коня, зацепляя их за налатную одежду. Обширная коллекция алебард имеется в Метрополитен-музее Нью-Йорка, и вот с ней-то мы сегодня и познакомимся. Хотя, разумеется, далеко не со всеми её образцами, потому что их в ней более… 200!Отметим, что алебарда, в отличие от копья, была достаточно металлоёмким оружием и потому стоила довольно дорого. Кроме того, она имела довольно большой вес, что как раз и позволяло вооружённому ей воину сокрушать любые доспехи. При этом, как и любое другое оружие, алебарда постоянно изменялась. Причём изменялась как во времени, так и в пространстве, так как алебарды в разных странах были не похожи друг на друга, отличаясь и формой, и размерами. Например, очень сильно различались немецкая и итальянская алебарды.В XIV–XV вв. именно алебарда была в пехоте наиболее распространённым оружием, а воины-алебардисты встречались во всех европейских армиях. Но в конце XV века, когда германские ландскнехты получили на вооружение длинное копье, алебарде пришлось несколько уступить свои позиции. Теперь её стали применять лишь только самые опытные воины, а ещё она сделалась отличительным оружием младших офицеров.В таковом качестве она прослужила весь XVI век, но в XVII веке как оружие практически полностью исчезла. Но зато и в дни мира, и на войне алебарда долгое время являлась оружием лейб-гвардии, охранявшей особу австрийского императора. А швейцарская гвардия Ватикана вооружена алебардами до сих пор.Рассматривая алебарды разного времени и национальной принадлежности, нетрудно заметить, что, родившись именно как боевое оружие, алебарда со временем становилась всё менее пригодной для боевого использования. Особенно повлияла на форму алебарды эпоха Возрождения, придавшая ей весьма вычурные формы.Почему-то уже в начале XVI века на итальянских алебардах появляется очень длинный шилообразный наконечник, а все остальные части сильно уменьшаются в размерах, в том числе лезвие топора, которое ещё и приобрело форму обратного полнолуния. То есть такой алебардой было удобнее колоть, нежели рубить, а вот острый крюк на её боевой части остался практически без изменений. Вес, соответственно, также уменьшился.В общем, алебарды реально превратились в произведения оружейного искусства. На них стали делать прорезные лезвия и крюки, украшать чернью и позолотой, гравировать узоры, гербы и изображения. Понятно, что соответственно отделке увеличилась и их цена, так что из массового оружия алебарда понемногу превратилась в престижное оружие, которое теперь стали делать по особому заказу.Поскольку теперь алебардами всё чаще вооружается личная охрана западноевропейских государей, то помимо богатой отделки на алебардах помещают изображение герба той или иной королевствующей особы, вот, например, как на алебарде австрийского эрцгерцога Фердинанда II…Некоторые из алебард, представленных в Метрополитен-музее, имеют совершенно потрясающую историю. Или имеют отношение к важным историческим событиям. Например, вот эта…Интересно, что алебарды в довольно-таки больших количествах производились и в Америке, на территории британских колоний. Такова была сила традиций и сила мнения, что «это нужно», хотя трудно себе предположить, чтобы хотя бы кто-то из колонистов отправлялся бы в экспедицию против индейцев, взяв с собой в качестве оружия алебарду. С другой стороны, археологи не раз находили такое оружие, как билл, которое есть не что иное, как одна из разновидностей алебарды, во время раскопок на территории Джеймстауна в штате Вирджиния, что говорит о том, что его… применяли!Разновидностей алебард было много. Причём Вендален Бехайм относит к ним и довольно-таки странное оружие под названием ранкона, которое он считал разновидностью итальянских алебард…