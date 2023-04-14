Киевский режим собрался мобилизовать в ВСУ 20 тысяч полицейских, оставляя регионы без стражей порядка

На Украине собрались мобилизовать в ряды вооруженных сил сотрудников Национальной полиции. Об этом сообщает издание «Украина.ру», ссылаясь на решение Офиса президента Украины.
Согласно разнарядке, каждая область Украины должна направить в ряды ВСУ не менее 1 тысячи сотрудников Национальной полиции. Благодаря этому командование рассчитывает увеличить численность украинских вооруженных сил еще более чем на 20 тысяч человек.
Интересно, что до последнего времени именно полицейские играли ключевую роль в поиске и отправке в войска принудительно мобилизуемых граждан страны. Теперь многим из стражей порядка придется на собственном опыте испытать прелести принудительной мобилизации с отправкой на фронт.
Именно на основе полиции власти Украины создают т.н. «Гвардию наступления». Ей отводится играть главную роль в анонсированном контрнаступлении на освобожденные Россией территории, а осуществлять руководство «Гвардией наступления» будет министерство внутренних дел Украины.
Массовая мобилизация полицейских может принести Украине немало новых проблем. Для многих небольших украинских областей одновременный отзыв со службы тысячи полицейских станет огромным ударом по системе охраны общественного порядка и борьбы с преступностью.
Уровень преступности в украинских городах на фоне боевых действий и так повысился, что связано как с экономическими проблемами, так и с бесконтрольной раздачей оружия. Теперь бороться с преступностью украинской полиции будет еще сложнее. Ведь на фронт отправят еще и наиболее молодых и боеспособных стражей порядка из «строевых» подразделений патрульной службы, а также из оперативных структур.