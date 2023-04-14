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Киевский режим собрался мобилизовать в ВСУ 20 тысяч полицейских, оставляя регионы без стражей порядка

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Киевский режим собрался мобилизовать в ВСУ 20 тысяч полицейских, оставляя регионы без стражей порядка

На Украине собрались мобилизовать в ряды вооруженных сил сотрудников Национальной полиции. Об этом сообщает издание «Украина.ру», ссылаясь на решение Офиса президента Украины.


Согласно разнарядке, каждая область Украины должна направить в ряды ВСУ не менее 1 тысячи сотрудников Национальной полиции. Благодаря этому командование рассчитывает увеличить численность украинских вооруженных сил еще более чем на 20 тысяч человек.

Интересно, что до последнего времени именно полицейские играли ключевую роль в поиске и отправке в войска принудительно мобилизуемых граждан страны. Теперь многим из стражей порядка придется на собственном опыте испытать прелести принудительной мобилизации с отправкой на фронт.

Именно на основе полиции власти Украины создают т.н. «Гвардию наступления». Ей отводится играть главную роль в анонсированном контрнаступлении на освобожденные Россией территории, а осуществлять руководство «Гвардией наступления» будет министерство внутренних дел Украины.

Массовая мобилизация полицейских может принести Украине немало новых проблем. Для многих небольших украинских областей одновременный отзыв со службы тысячи полицейских станет огромным ударом по системе охраны общественного порядка и борьбы с преступностью.

Уровень преступности в украинских городах на фоне боевых действий и так повысился, что связано как с экономическими проблемами, так и с бесконтрольной раздачей оружия. Теперь бороться с преступностью украинской полиции будет еще сложнее. Ведь на фронт отправят еще и наиболее молодых и боеспособных стражей порядка из «строевых» подразделений патрульной службы, а также из оперативных структур.
Использованы фотографии:
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10 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 16:50
    0
    Поживем увидим, чем это обернется для Украины, рано ещё какие-то выводы делать по этому вопросу.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 16:51
    -2
    а осуществлять руководство «Гвардией наступления» будет министерство внутренних дел Украины.
    Тогда получается в состав НГУ (национальной гвардии Украины), а не ВСУ...
    При всей своей "нелюбви" к коммунистам и советскому государству, нынешняя Украины очень сильно копирует действия СССР во время ВОв

    Только в июле-августе 1941 года были сформированы 15 стрелковых дивизий НКВД, из постовых милиционеров, оперативников, следователей, пожарных (они тогда входили в НКВД) и тд...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:55
      0
      Ничего необычного не вижу в этом.Если опыт положительный,дает результат,то закрыв глаза на идеологию,они будут его применять.20 килоштыков,есть двадцать килоштыков.Причем уже частично подготовленных,хотя бы знающие,что делать с оружием
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 16:59
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Ничего необычного не вижу в этом.Если опыт положительный,дает результат,то закрыв глаза на идеологию,

        Да кто б, что говорил, но они то ранее эти методы относили к "врожденной человеконенависти" коммунистов
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 16:51
    +1
    Собраться отправить и отправить - две большие разницы. Вот про тёть сколько говорили, но они до сих пор каклеты жарят! laughing
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 16:57
      0
      Кот Александрович hi, поддерживаю, ещё пример, помните безконтрольную раздачу стрелковки в Киеве на начальном этапе СВО? И тоже предрекали что теперь в столице начнется Гуляй поле, однако кроме нескольких случаев стрельбы отморозью волны криминала и разборок удалось избежать, так что не надо торопиться.
  4. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 16:55
    0
    Страна пожирающая сама себя... (буковки для объëма)
  5. Last centurion
    Last centurion Сегодня, 16:59
    0
    Ну это и хорошо, так как поддерживали режим Зеленки эти полицаи
  6. Lapa
    Lapa Сегодня, 16:59
    0
    "Гвардия наступления" никуда наступать не будет. Эти войска для внутреннего употребления, когда закончится боевые действия. МВД Украины "перекладывает" личный состав между своими "карманами". Украина.ру про Украину знает меньше всех :)
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:00
    0
    С полицейскими ничего не выйдет ,у них уже конверты заготовлены на откуп.Пусть ещё попробует пагранцов с западной границы снять и на передовую.