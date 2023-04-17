Американская крылатая ракета воздушного базирования AGM-158B-2 JASSM-XR

Ракета AGM-158 JASSM первой модификации
В конце двухтысячных годов на вооружение ВВС США поступила новая крылатая ракета воздушного базирования AGM-158 JASSM. В дальнейшем она прошла несколько модернизаций, результатом которых стало появление ракет с повышенными характеристиками и новыми возможностями. Последняя на данный момент модификация такой КРВБ известна под обозначениями AGM-158B-2 и JASSM-XR. Главным ее отличием от предшественников является «экстремальная» дальность полета.
«Единая ракета»
Разработка перспективной «единой ракеты «воздух-поверхность» (Joint Air-to-Surface Standoff Missile – JASSM) для ВВС США стартовала еще в середине девяностых. Головным исполнителем стала компания Lockheed Martin. Задачей проекта было создание крылатой ракеты воздушного базирования для поражения различных целей, совместимой с самолетами тактической и дальней авиации.
Разработка проекта серьезно затянулась, и готовое изделие AGM-158 JASSM удалось принять на вооружение ВВС только в 2009 г. К этому времени уже велись работы по КРВБ AGM-158B JASSM-ER (Extended Range) с увеличенной до 925 км дальностью полета. Ее приняли на вооружение в 2014-м. В 2018 г. на вооружение поступила противокорабельная модификация AGM-158C LRASM.
В начале 2016 г. стало известно, что компания «Локхид-Мартин» в инициативном порядке изучает возможность создания новой модификации AGM-158, отличающейся «экстремальной» дальностью полета на уровне 1000 морских миль (более 1800 км). На тот момент такой проект имел неофициальное обозначение JASSM-XR (Extreme Range), а его перспективы зависели от мнения военных.
JASSM пикирует на цель
Пентагон заинтересовался наработками по теме «XR», и в сентябре 2018 г. Lockheed Martin получила заказ на полноценное проектирование новой ракеты. По условиям контракта, на проектирование, изготовление и испытания опытных КРВБ отводилось пять лет – работы следовало завершить к началу сентября 2023 г. Очередная модификация изделия JASSM изначально получила обозначение AGM-158D. Позже ее переименовали в AGM-158B-2, чтобы показать преемственность с ракетой, уже состоящей на вооружении.
По известным данным, проект JASSM-XR остается в разработке и продвигается вперед. Сообщалось о завершении проектирования и подготовке производства. При этом летные испытания новых ракет пока не начинались, либо о них не сообщалось. Так или иначе, же приближаются назначенные сроки завершения разработки, и вскоре должны стартовать необходимые испытания.
План производства
В 2020 г., еще до завершения проектирования, заказчик и исполнитель определили планы по производству ракет новой модели. Так, в военном бюджете на 2021 ф.г. на закупку ракет семейства JASSM выделялось ок. 600 млн долл. В частности, 60 миллионов планировали потратить на «производство с малым темпом» партии из 40 изделий AGM-158D/B-2 для проведения испытаний и первоначального внедрения в войсках.
Сброс изделия JASSM-ER с носителя
Компания Lockheed Martin сообщала, что выпуск ракет JASSM-XR не потребует значительной перестройки производственных мощностей. Новые изделия AGM-158D/B-2 собирались выпускать в рамках общих партий оружия предыдущих моделей. Такой подход и высокая степень унификации конструкций, как ожидалось, позволяли ускорить производство и снизить стоимость готовых изделий.
В ближайшее время планируется изготовить опытные ракеты нового типа и провести их испытания. Предполагается, что широкое использование готовых компонентов позволит сократить цикл испытаний. Затем начнется изготовление вооружений для поставки в войска. Первые AGM-158B-2 попадут в арсеналы ВВС США в январе 2024 г. Ежемесячно планируют поставлять по пять ракет. В отдаленном будущем ожидается более крупный заказ на полномасштабное производство.
Первыми носителями нового оружия должны будут стать дальние бомбардировщики B-1B, уже способные применять другие изделия семейства JASSM. В отдаленном будущем ракету AGM-158B-2 получат и другие самолеты. При этом не исключается, что из-за иных тактико-технических характеристик список ее носителей будет короче, чем у предыдущих модификаций JASSM.
Любопытно, что ракета AGM-158B-2 еще не готова, но уже получает свою долю внимания на международном рынке вооружений. Недавно делегация руководства Польши посетила завод Lockheed Martin и ознакомилась с новыми разработками компании. По итогам визита было сказано, что польская армия могла бы стать первым или одним из первых заказчиков американского вооружения – в т.ч. новейшей ракеты AGM-158B-2 JASSM-XR.
Технический персонал работает с ракетой AGM-158B
Пойдет ли дело дальше разговоров, неизвестно. Однако следует помнить, что польские ВВС и ряд других стран уже заказывали КРВБ JASSM. Соответственно, они могут проявить интерес и к модификации «экстремальной дальности». Впрочем, поставка такого вооружения нарушит условия Режима контроля за ракетными технологиями, но какие-либо негативные последствия для продавца и покупателя, по всей видимости, ждать не приходится.
С повышенными характеристиками
По известным данным, ракета AGM-158B-2 разрабатывается на основе предыдущих изделий семейcтва JASSM и сохраняет их общие черты. При этом предусматривается ряд важных нововведений, за счет которых обеспечен рост тактико-технических характеристик.
JASSM-XR представляет собой крылатую ракету нормальной аэродинамической схемы. Она сохраняет характерный для семейства фюзеляж сложной формы, выполненный с использованием стелс-технологий, а также складное низкорасположенное крыло. Прирост дальности полета обеспечен за счет увеличения запасов топлива, и поэтому AGM-158B-2 крупнее и тяжелее предшественников. Стартовая масса – 2,3 т. Точные габариты неизвестны.
Для новой ракеты предлагалось разработать усовершенствованную систему управления. Она должна была сохранить спутниковую и инерциальную навигацию для полета в район цели и инфракрасную ГСН для наведения на конечном участке. При этом требовалось повысить точность и помехозащищенность. За счет увеличения размеров и массы ракеты боевую часть удалось увеличить вдвое. Фугасный проникающий заряд имеет массу 910 кг.
Все предыдущие ракеты JASSM комплектуются короткоресурсным турбореактивным двигателем Teledyne CAE J402. Для JASSM-XR, в связи с ростом массы и размеров, требуется другой двигатель. Он должен обеспечить высокую дозвуковую скорость полета и достижение заданной дальности. Сообщалось, что в проекте AGM-158B-2 дальность полета удастся довести до 1000 морских миль – более 1800 км.
Рост размеров и массы ограничил круг возможных носителей. Ракету AGM-158B-2 по-прежнему смогут нести дальние бомбардировщики, но возможность ее применения тактической авиацией под вопросом. Возможно, изделие войдет в боекомплект лишь некоторых истребителей-бомбардировщиков, имеющих необходимую грузоподъемность и возможность подвески крупного боеприпаса.
Развитие продолжается
Таким образом, компания Lockheed Martin и ее субподрядчики по заказу Пентагона продолжают развивать семейство крылатых ракет воздушного базирования AGM-158 JASSM. На этот раз перед разработчиками стоит несколько важных и достаточно сложных задач, для решения которых требуется значительная переработка конструкции, а также создание некоторых агрегатов с нуля.
По известным данным, пока проект AGM-158B-2 находится на завершающих этапах проектирования, и вскоре должны пройти летные испытания. Уже в начале следующего года ВВС США хотят получить первые серийные ракеты и начать их освоение. Успеет ли промышленность выполнить все задачи в поставленные сроки, станет известно менее чем через год.