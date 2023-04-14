Западная пресса: Теперь Евросоюз ждет от контрнаступления ВСУ лишь продвижения на 30 километров

Теперь Евросоюз ждет от контрнаступления ВСУ лишь продвижения на 30 километров

Власти Евросоюза более не рассчитывают на достижение в результате анонсированного контрнаступления ВСУ каких-то глобальных целей. Отношение к перспективам контрнаступления меняется на скептическое. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на источники в политических кругах Евросоюза.Сомнения в успехе контрнаступления связаны с информированностью о хорошей подготовке российских вооруженных сил к «встрече» украинских формирований.- сообщает Bloomberg.Если это случится, то ВСУ получат возможность обстрела российских складов на более дальнем расстоянии, чем сейчас.Что касается планов киевского режима захватить российский Мелитополь, который сейчас играет роль административного центра Запорожской области, то в них в Европе также верят все меньше. Данную цель, судя по всему, для украинских формирований на текущем этапе боевых действий считают недостижимой.В Евросоюзе уже говорят о том, что контрнаступление этим летом сможет лишь создать условия для более масштабного контрнаступления в 2024 году. Такая риторика идет вразрез с заявлениями представителей украинского руководства.Например, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк совсем недавно анонсировал захват Крыма через пять – семь месяцев. Многие представители украинского руководства заявляли о том, что боевые действия должны закончиться в этом году, так как у Киева человеческие и материальные ресурсы конечны.