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Западная пресса: Теперь Евросоюз ждет от контрнаступления ВСУ лишь продвижения на 30 километров

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Западная пресса: Теперь Евросоюз ждет от контрнаступления ВСУ лишь продвижения на 30 километров

Власти Евросоюза более не рассчитывают на достижение в результате анонсированного контрнаступления ВСУ каких-то глобальных целей. Отношение к перспективам контрнаступления меняется на скептическое. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на источники в политических кругах Евросоюза.


Сомнения в успехе контрнаступления связаны с информированностью о хорошей подготовке российских вооруженных сил к «встрече» украинских формирований.

Теперь Евросоюз ждет от контрнаступления ВСУ лишь продвижения на 30 километров

- сообщает Bloomberg.

Если это случится, то ВСУ получат возможность обстрела российских складов на более дальнем расстоянии, чем сейчас.

Что касается планов киевского режима захватить российский Мелитополь, который сейчас играет роль административного центра Запорожской области, то в них в Европе также верят все меньше. Данную цель, судя по всему, для украинских формирований на текущем этапе боевых действий считают недостижимой.

В Евросоюзе уже говорят о том, что контрнаступление этим летом сможет лишь создать условия для более масштабного контрнаступления в 2024 году. Такая риторика идет вразрез с заявлениями представителей украинского руководства.

Например, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк совсем недавно анонсировал захват Крыма через пять – семь месяцев. Многие представители украинского руководства заявляли о том, что боевые действия должны закончиться в этом году, так как у Киева человеческие и материальные ресурсы конечны.
Использованы фотографии:
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19 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 17:09
    +2
    Западная пресса: Теперь Евросоюз ждет от контрнаступления ВСУ лишь продвижения на 30 километров
    Мда, если б наши войска смогли на Юге продвинуться на 30 км в глубь, то это бы означало полуокружение Запорожья...(((
    1. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 17:15
      0
      ...если б наши войска смогли на Юге продвинуться на 30 км в глубь...

      Вопрос в том, какую бы цену заплатила бы армия за подобное наступление.
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 17:30
        +1
        Цитата: AlexGa
        Вопрос в том, какую бы цену заплатила бы армия за подобное наступление.

        Вопрос не праздный и хороший... Не знаю. Украинцы там создали хорошую глубокоэшелонированную оборону, прорывать которую конечно не сахар
        1. AlexGa
          AlexGa Сегодня, 17:36
          -1
          Я думаю, что и Запорожье и Херсон будут освобождены наступлением с севера и блокирование группировок врага в этих районах с целью принуждения к сдачи. Думаю, что перелом должен наступить до лета.
      2. dnestr74
        dnestr74 Сегодня, 17:44
        +1
        Странно, а как вы хотите выигрывать войну? Освобождать территории? Уговаривать будете?
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:15
      +2
      На юге нам наступать бесперспективно. Потери будут большими. Если только на Запорожье
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:13
    +1
    Западная пресса: Теперь Евросоюз ждет от контрнаступления ВСУ лишь продвижения на 30 километров
    . Кто там чего ждёт, фиг её знает!
    Кто поумнее, иллюзий не питает, а бессноватых слушать... не, не, не.
  3. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 17:14
    +1
    В общем скоро скажут что наступление состоится до первого укрепрайона и всё. Все по домам. В деревянном макинтоше
    1. fif21
      fif21 Сегодня, 17:33
      0
      Цитата: igorbrsv
      В общем скоро скажут что наступление состоится до первого укрепрайона

      Они скрывают главное ! Укровермахт будет наступать на запад . hi
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:21
    +1
    Они может и понимают что у шумеров одни юравады,пиар да дайте дайте, а в оконцовке пшик, но хозяин велел быть вместе и вместе сдохнуть.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:26
    0
    Если сми ЕС ,на первых полосах ,обеспокоились что Сисян не помыл руки на обед и у него заболел ливер ,значит мы делаем всё правильно и успешно.
  6. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 17:27
    +1
    В Евросоюзе уже говорят о том, что контрнаступление этим летом сможет лишь создать условия для более масштабного контрнаступления в 2024 году.


    на сколько еще "растянут резину"? wassat
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:30
      0
      Непонятно кого ещё мобилизовать смогут. Как всех мобилизуют так всё request
  7. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 17:31
    0
    Теперь Евросоюз ждет от контрнаступления ВСУ лишь продвижения на 30 километров

    В сторону Варшавы и Берлина?
  8. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 17:36
    0
    Передумали наступать.Испугались , что у нас всеобщую мобилизацию проведут. Да ещё у батьки Искандеры с спецбоеприпасами появились.
  9. Denis812
    Denis812 Сегодня, 17:53
    +2
    30 км куда?
    Белгород если что в 28 км от Щербаковки которая на украинской стороне.
    Если речь про эти 30 километров, то в ГШ могут случиться непредвиденные расстрелы персонала.
    1. 1 z1
      1 z1 Сегодня, 18:34
      +2
      30 км это очень много , по меркам боевых масштабов.Сам живу в 15 км от нашей погранично -оборонительной линии. Но боюсь , что никаких расстрелов не будет. Будет очередная лекция про терроризм со всеми вытекающими.И что на захваченных (оккупированных) ВСУ территориях, жители не оказали должного сопративления фашистам, а значит не любят Родину
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 20:00
        +1
        Ну на украине так и делают request
        Так гораздо проще всем. Вас в мфц вычеркнут, если что. winked Да и в госуслугах...
        1. 1 z1
          1 z1 Сегодня, 20:08
          0
          Из госуслуг не вычеркнут точно. А вдруг мобилизовать потребуется? Придется из партизанских лесов , с боями в военкомат пробиваться. soldier