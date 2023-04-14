Военное обозрение
Войти Регистрация

Лидеры Китая и Бразилии призвали мир содействовать решению кризиса на Украине

5
Лидеры Китая и Бразилии призвали мир содействовать решению кризиса на Украине

Председатель Китая Си Цзиньпин и приехавший с официальным визитом в Китай президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявили, что единственным действенным решением украинского кризиса является переговорный процесс.


Руководители КНР и Бразилии также призвали страны мира занять конструктивную позицию и направить все усилия на политическое урегулирование вооруженного конфликта. Си Цзиньпин и Лула да Силва также условились продолжать поддерживать взаимодействие по этому вопросу.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в очередной раз призвал создать альтернативную американскому доллару валюту для международных расчетов. По мнению бразильского лидера, банк БРИКС вполне способен иметь валюту, при помощи которой можно будет проводить финансовые взаиморасчеты между Бразилией и Китаем, а также между Бразилией и другими входящими в БРИКС страны. По мнению президента Бразилии, государства могут использовать для расчетов собственные национальные валюты.

Также сообщается, что китайское руководство использует имеющиеся торговые преимущества для продвижения своей национальной валюты в проведении двусторонних расчетов, чтобы бросить вызов доминированию в мировой валютной системе американского доллара.

Заместитель министра торговли КНР Го Тинтин в ходе прошедшего бразильско-китайского бизнес-форума заявил, что между странами заключено соглашение, предполагающее торговлю в юанях, а также расширить сотрудничество в сферах, касающихся продуктов питания и природных ресурсов.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:36
    -1
    Заявление глав КНР и Бразилии надо расценивать только в одном ключе .Россия военным путём доведи запад до перегоаоров,а на переговорах мы тебя поддержим.
    1. ААК
      ААК Сегодня, 18:49
      +1
      Мне представляется ситуация гораздо хуже - и Китай и прочие "миротворцы" начинают свои запевки исключительно с "уважения-суверенитета-и-территориальной-целостности" - то есть, даже скромные территориальные итоги СВО - аннулируются, Херсонщина, Мелитопольщина-Мариупольщина, ЛДНР и Крым - возвращаются в качестве "жестов доброй воли" под "обещание" бандер типа никого не резать... После такого запева пойдёт речь о "аннексиях-репарациях-контрибуциях" со стороны уже России материковой, но под обещания гейропцев и матрацев Китаю увеличить торговлю и снять запреты и санкции на технологии и т.п., могут даже посодействовать "возвращению Тайваня в родную гавань мирным путём", лишь бы Китай "принудил к миру" Россию... в итоге такого "мира" уже как бы 2024-й год кому-то и не светит, правда есть варианты - типа анкл Си недвусмысленно выразил надежду своему лучшему другу, так глядишь и китайские "миротворцы" могут у нас появиться... ну а в худшем случае - ордер Гаагского суда пока никто не отменял...
  2. fif21
    fif21 Сегодня, 17:56
    +1
    Был Минск 1 , Минск 2 , Стамбул ! Мячь на стороне Вашингтона . Мирных инициатив,и жестов доброй воли от России не ждите . Жизни наших людей дороже ! Мы тоже за мир во всем мире ! Но уничтожать себя никому не дадим . hi
    1. ААК
      ААК Сегодня, 18:52
      0
      К сожалению, эти хорошие слова - пока всего лишь декларируемые руководством лозунги... как-то жесты и инициативы превуалируют..
  3. Denis812
    Denis812 Сегодня, 18:16
    0
    Уже проходили эту тему.
    Надо делать какую-то мультивалюту, чей курс считать из курсов валют стран БРИКС.
    С другой стороны, зачем РФ это надо, если например у ЮАР валюта будет давить на рубль вниз.
    А тем более Китаю, у которого юань ещё больше растёт.