Лидеры Китая и Бразилии призвали мир содействовать решению кризиса на Украине

Председатель Китая Си Цзиньпин и приехавший с официальным визитом в Китай президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявили, что единственным действенным решением украинского кризиса является переговорный процесс.Руководители КНР и Бразилии также призвали страны мира занять конструктивную позицию и направить все усилия на политическое урегулирование вооруженного конфликта. Си Цзиньпин и Лула да Силва также условились продолжать поддерживать взаимодействие по этому вопросу.Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в очередной раз призвал создать альтернативную американскому доллару валюту для международных расчетов. По мнению бразильского лидера, банк БРИКС вполне способен иметь валюту, при помощи которой можно будет проводить финансовые взаиморасчеты между Бразилией и Китаем, а также между Бразилией и другими входящими в БРИКС страны. По мнению президента Бразилии, государства могут использовать для расчетов собственные национальные валюты.Также сообщается, что китайское руководство использует имеющиеся торговые преимущества для продвижения своей национальной валюты в проведении двусторонних расчетов, чтобы бросить вызов доминированию в мировой валютной системе американского доллара.Заместитель министра торговли КНР Го Тинтин в ходе прошедшего бразильско-китайского бизнес-форума заявил, что между странами заключено соглашение, предполагающее торговлю в юанях, а также расширить сотрудничество в сферах, касающихся продуктов питания и природных ресурсов.