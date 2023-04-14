Китай переходит к призыву на военную службу «квалифицированных студентов» колледжей

Теперь приоритет отдаётся набору квалифицированных студентов колледжей. Этот шаг соответствует требованиям к высококвалифицированному персоналу наряду с ускорением процессов механизации, информатизации и интеллектуализации НОАК

В случае объявления военного положения основное внимание должно быть сосредоточено на призыве в армию квалифицированных ветеранов для быстрого формирования боеспособных подразделений

На фоне модернизации китайских войск всё большую роль в вооружённых силах начинает играть личный состав с высокой технической подготовкой. В этой связи Пекин пересмотрел положение о призыве на военную службу.- отмечается в издании Global Times.По всей видимости, имеется ввиду набор выпускников, а не ещё проходящих обучение студентов колледжей.Как указывается, новые правила начнут действовать с 1 мая. Отвечать за набор новых солдат будут местные военные учреждения, при этом призывники могут зарегистрироваться напрямую [то есть в обход военкоматов]. Срок службы составляет два года. Призывники, получившие профессиональные навыки в гражданских образовательных учреждениях, теперь смогут стать сержантами и продолжить службу в качестве добровольцев. Ранее данная практика была встречалась довольно редко.Вторая поправка, касающаяся военной службы, относится к уволенным в запас бойцам.- поясняют в издании.