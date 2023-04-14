Военное обозрение
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Китай переходит к призыву на военную службу «квалифицированных студентов» колледжей

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Китай переходит к призыву на военную службу «квалифицированных студентов» колледжей

На фоне модернизации китайских войск всё большую роль в вооружённых силах начинает играть личный состав с высокой технической подготовкой. В этой связи Пекин пересмотрел положение о призыве на военную службу.


Теперь приоритет отдаётся набору квалифицированных студентов колледжей. Этот шаг соответствует требованиям к высококвалифицированному персоналу наряду с ускорением процессов механизации, информатизации и интеллектуализации НОАК

- отмечается в издании Global Times.

По всей видимости, имеется ввиду набор выпускников, а не ещё проходящих обучение студентов колледжей.

Как указывается, новые правила начнут действовать с 1 мая. Отвечать за набор новых солдат будут местные военные учреждения, при этом призывники могут зарегистрироваться напрямую [то есть в обход военкоматов]. Срок службы составляет два года. Призывники, получившие профессиональные навыки в гражданских образовательных учреждениях, теперь смогут стать сержантами и продолжить службу в качестве добровольцев. Ранее данная практика была встречалась довольно редко.

Вторая поправка, касающаяся военной службы, относится к уволенным в запас бойцам.

В случае объявления военного положения основное внимание должно быть сосредоточено на призыве в армию квалифицированных ветеранов для быстрого формирования боеспособных подразделений

- поясняют в издании.

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4 комментария
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  1. vfwfr
    vfwfr Сегодня, 18:21
    0
    Пехоту набрали, теперь нужна качественная прослойка из +- сержантского состава.)
  2. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 18:57
    +1
    Всё логично. НОАК продолжает уменьшаться в численности, но всё более механизируется, что предпологает иметь качественно лучшего солдата. КНР в этом плане всё будет нормально, есть из кого выбрать, учитывая призывной потенциал, моду на образование, отлично поставленную пропаганду.
  3. tun5t
    tun5t Сегодня, 18:57
    0
    Вот и всё, коментарии окончились... все ушли на СВО.... а привозимые таджики, узбеки, туркмены - писать здесь нет желания, им надо устроится на места убывших российских парней.
    У нас тут не Китай, китайцы давно убрали своих чиновников с запретного города, теперь все настроены на служение и победу... народ у них плодится, власти не удивляют решениями... в отличие от России.
    простите за сарказм, основаный на реальности
    1. Master2030
      Master2030 Сегодня, 19:23
      0
      все ушли на СВО...
      Или на Верхний Ларс