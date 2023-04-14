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Военкор о ситуации в Марьинке: «Мы забрали все многоэтажные дома»

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Военкор о ситуации в Марьинке: «Мы забрали все многоэтажные дома»

В Марьинке российские войска постепенно освобождают территорию города от остающихся в нем украинских формирований. О том, как это происходит, рассказывает в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков.


По утверждению военкора, основную роль в освобождении Марьинки играет 150-я мотострелковая дивизия ВС РФ. Подразделения российских войск продвигаются вперед «без штурмовщины», что позволяет беречь жизни солдат, отмечает Сладков.

Мы забрали в Марьинке все многоэтажные дома. Это позитив, потому, как расчет успешного продвижения в городе идет с учетом этажности захваченных построек

- пишет военкор в своем Telegram-канале.

Как рассказывает Сладков, танки и артиллерия своими ударами «делают удерживаемые ВСУ здания все ниже и ниже». Однако проходить обороняемые украинскими формированиями участки все равно не очень просто.


Марьинка играет очень важную роль, учитывая ее близкое расположение к Донецку. Из Марьинки, как и из Авдеевки, противник годами вел обстрелы мирных населенных пунктов Донбасса. Полное освобождение Марьинки и Авдеевки от украинских формирований сведет данную угрозу к нулю, поэтому задачи по уничтожению ВСУ в этих населенных пунктах необходимо выполнить.

Также сегодня стало известно об успехах российских войск на Авдеевском направлении, где удалось захватить опорный пункт ВСУ и оттеснить противника. Подразделения ЧВК «Вагнер», в свою очередь, ведут бои с украинскими формированиями уже в западной части Артемовска (Бахмута).
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7 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:27
    +6
    Про эти "многоэтажные дома от Сладкова"мы слышим как минимум два месяца...Там и домов то и не осталось.Одни норы
  2. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 17:27
    +3
    Если дела на самом деле обстоят так, (особенно без "штурмавщины" ) , новости сегодня хорошие
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:30
    +3
    ... поэтому задачи по уничтожению ВСУ в этих населенных пунктах необходимо выполнить.

    Уничтожать ВСУ нужно не только в этих населённых пунктах, а по всей окраине. Вплоть до польской границы. hi
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 17:35
    +2
    Также сегодня стало известно...
    А то, что сегодня прошел год с момента гибели РКр "Москва", ни кто и не вспоминает crying
    1. SanichSan
      SanichSan Сегодня, 18:20
      -2
      США тоже не отмечают, почему то, гибель своего USS Bonhomme Richard (LHD-6) каждый год. вам не кажется что в этом есть какая то закономерность?
      и как это никто не вспоминает? belay вон украинцы вспоминают! кстати, а вы с чего вспомнили?
  5. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 17:42
    +3
    Этот город, как Бахмут и Мариуполь, скоро падет.
  6. Данила Расторгуев
    Данила Расторгуев Сегодня, 18:05
    +2
    Марьинка для всей СВО пока не так актуальна как Авдеевка и Артёмовск.
    Однако новость о благоразумие пехоты радует. "Люблю серка за обычай: кряхтит - да едет. "