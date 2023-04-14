Военкор о ситуации в Марьинке: «Мы забрали все многоэтажные дома»

Мы забрали в Марьинке все многоэтажные дома. Это позитив, потому, как расчет успешного продвижения в городе идет с учетом этажности захваченных построек

В Марьинке российские войска постепенно освобождают территорию города от остающихся в нем украинских формирований. О том, как это происходит, рассказывает в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков.По утверждению военкора, основную роль в освобождении Марьинки играет 150-я мотострелковая дивизия ВС РФ. Подразделения российских войск продвигаются вперед «без штурмовщины», что позволяет беречь жизни солдат, отмечает Сладков.- пишет военкор в своем Telegram-канале Как рассказывает Сладков, танки и артиллерия своими ударами «делают удерживаемые ВСУ здания все ниже и ниже». Однако проходить обороняемые украинскими формированиями участки все равно не очень просто.Марьинка играет очень важную роль, учитывая ее близкое расположение к Донецку. Из Марьинки, как и из Авдеевки, противник годами вел обстрелы мирных населенных пунктов Донбасса. Полное освобождение Марьинки и Авдеевки от украинских формирований сведет данную угрозу к нулю, поэтому задачи по уничтожению ВСУ в этих населенных пунктах необходимо выполнить.Также сегодня стало известно об успехах российских войск на Авдеевском направлении, где удалось захватить опорный пункт ВСУ и оттеснить противника. Подразделения ЧВК «Вагнер», в свою очередь, ведут бои с украинскими формированиями уже в западной части Артемовска (Бахмута).