Мужчины добровольно вступили в вооруженное формирование, функционирующее на территории Украины

Два гражданина Украины 1999 и 1996 года рождения с 2017 года состояли в «Крымско-татарском батальоне имени Номана Челебиджихана» (запрещенная в России экстремистская организации). Теперь эти два бывших боевика украинского нацбата задержаны правоохранителями в Крыму.Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.- сообщили в спецслужбе.По информации правоохранителей, задержанные ФСБ граждане ранее несли службу в незаконном вооруженном формировании. Боевики стояли на блокпостах, проверяя автомобили и личные вещи граждан. Помимо этого, их задействовали в охране объектов, принадлежавших националистическому батальону.И даже после того как бывшие боевики покинули свое бандформирование и переехали в Крым, по закону они все еще считаются его участниками. Все было бы иначе, если бы они обратились в правоохранительные органы РФ и заявили о своем добровольном выходе из террористической организации, в которой состояли. То есть считается, что они вели противоправную деятельность вплоть до самого момента своего задержания.Против задержанных возбуждены уголовные дела по обвинению в участии в незаконных вооруженных формированиях. По данной статье им может грозить лишение свободы сроком до15 лет.Основателем нацбата, в котором они служили, является Ленур Ислямов. Он известен как один из главных организаторов энергетической блокады Крымского полуострова.