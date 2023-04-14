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Два бывших боевика украинского нацбата задержаны правоохранителями в Крыму

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Два бывших боевика украинского нацбата задержаны правоохранителями в Крыму

Два гражданина Украины 1999 и 1996 года рождения с 2017 года состояли в «Крымско-татарском батальоне имени Номана Челебиджихана» (запрещенная в России экстремистская организации). Теперь эти два бывших боевика украинского нацбата задержаны правоохранителями в Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

Мужчины добровольно вступили в вооруженное формирование, функционирующее на территории Украины

- сообщили в спецслужбе.

По информации правоохранителей, задержанные ФСБ граждане ранее несли службу в незаконном вооруженном формировании. Боевики стояли на блокпостах, проверяя автомобили и личные вещи граждан. Помимо этого, их задействовали в охране объектов, принадлежавших националистическому батальону.

И даже после того как бывшие боевики покинули свое бандформирование и переехали в Крым, по закону они все еще считаются его участниками. Все было бы иначе, если бы они обратились в правоохранительные органы РФ и заявили о своем добровольном выходе из террористической организации, в которой состояли. То есть считается, что они вели противоправную деятельность вплоть до самого момента своего задержания.

Против задержанных возбуждены уголовные дела по обвинению в участии в незаконных вооруженных формированиях. По данной статье им может грозить лишение свободы сроком до15 лет.

Основателем нацбата, в котором они служили, является Ленур Ислямов. Он известен как один из главных организаторов энергетической блокады Крымского полуострова.
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15 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 17:42
      +4
      Цитата: Бонифаций
      Вопрос - ОДИН:
      Каким образом нацисты оказались в Крыму?

      Вернулись домой, как ГРАЖДАНЕ РФ... Это ж крымские татары, а они паспорта РФ давно получили, бизнес же для них на первом месте, а без гражданства в Крыму его вести сложно
      1. ААК
        ААК Сегодня, 18:30
        +1
        Не совсем так, после марта 2014-го из Крыма рванули за Перекоп на север все радикальные исламисты ("Хизб-ут-Тахрир" и подобные ей...), деятели всяких меджлисов ("маленький Мук" - Джемилёв, Чубаров, Ислямов...), связанных с политиканами предпринимателей и медиаперсон (в т.ч. и евровидская Джамала), ну и бывшие активные бандиты из этнической ОПГ "Имдат", всего примерно 15 000 крымских татар (вместе с семьями), после начала СВО многие оставались на территории Херсонщины, потом дрыснули подальше от линии фронта, кто-то возможно под шумок и получил российские паспорта...
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:38
    +2
    На острове Большевик ,открыт ледовый аэродром - срочно требуется снегоуборочная команда.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:03
      +3
      Цитата: tralflot1832
      На острове Большевик ,открыт ледовый аэродром

      Остров Большевик может подождать мобиков и тербатов, а нацбатовцы погибли при оказании вооруженного сопротивления силам правопорядка ( я не забыл еще советские правила ).
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:41
    +5
    Таких ещё ловить и ловить причём во всех регионах России. Они как метастазы расползаются повсюду.
    1. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 17:51
      +1
      Таких ещё ловить и ловить причём во всех регионах России. Они как метастазы расползаются повсюду.

      Да уж, сколько еще на это уйдет времени и сил?!
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 18:13
        +3
        Цитата: AlexGa
        Да уж, сколько еще на это уйдет времени и сил?!

        Сил нужно много, но было бы желарие у правительства, всё можно решить быстро. В Польше после войны с "бандерами", закончили быстро.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 18:17
          +2
          Цитата: carpenter
          В Польше после войны с "бандерами", закончили быстро.

          Твой дед и его брат, тоже во Львовской области, не дремали, а воевали, и неплохо.
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 17:44
    +1
    Боевики стояли на блокпостах, проверяя автомобили и личные вещи граждан. Помимо этого, их задействовали в охране объектов, принадлежавших националистическому батальону.
    Аналогичная формулировка звучала и у противоборствующей стороны, когда они осуждали бойцов народной милиции Донбасса, задержанных на территории подконтрольной Украине...
    Ну, что скажешь у братских народов и формулировки обвинения схожи...
  5. carpenter
    carpenter Сегодня, 17:52
    +1
    У меня как всегда интересный вопрос - "а почему задержаны ?"
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 18:01
      0
      Потому что слюнявый гуманизм наше всё...
      1. Александр 3
        Александр 3 Сегодня, 18:37
        0
        Смертную казнь надо возвращать,ведь мы уже вышли из евросоюза.Вернее сказать ,из за наших взглядов и отрицательного отношения к лгбт,будь оно не ладно.
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 18:13
    +1
    Два бывших боевика украинского нацбата задержаны правоохранителями в Крыму

    И что? Должны порадоваться? Да хрен там!!!
    Вот что должно нас радовать:
    Два бывших боевика украинского нацбата, задержанных правоохранителями в Крыму, осуждены на 15 лет с отбыванием срока в колонии строгого режима.
    * * *
    Я не могу понять этих членов из РСПП. Они уже не могут создавать закрытые РЕНТАБЕЛЬНЫЕ предприятия по переработке ТБО с использованием труда нацистов?
    1. Комментарий был удален.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:24
      +1
      Цитата: ROSS 42
      Они уже не могут создавать закрытые РЕНТАБЕЛЬНЫЕ предприятия по переработке ТБО с использованием труда нацистов?

      А сколько, ещё и ядерных отходов и свалок по России. Работы на всех хватит, и на долго, да и Ж/Д
      от Мурманска до Берингова пролива нужно достроить, а дальше ....
      туннели тоже нужны.
  7. тоже-врач
    тоже-врач Сегодня, 18:39
    0
    Написали вы просто: @Два татарина@