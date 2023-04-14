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Американская полиция изъяла штурмовую винтовку из приближавшегося к Капитолию автомобиля

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Американская полиция изъяла штурмовую винтовку из приближавшегося к Капитолию автомобиля

Штурмовая винтовка была изъята сотрудниками полиции по охране Конгресса США у водителя автомобиля при подъезде к зданию Капитолия. Об этом сообщили в американской полиции.


Как утверждают в охране Конгресса США, винтовка была немного прикрыта одеялом. Ее обнаружили на пункте досмотра в кузове пикапа, который ехал в сторону Капитолия. Сейчас детективы полиции работают над выяснением всех обстоятельств произошедшего и возможных планов водителя автомобиля.

В то же время, полиция утверждает, что пока не обнаружено обстоятельств, которые бы могли свидетельствовать в пользу версии о подготовке водителем автомобиля нападения на Конгресс США или какие-либо другие объекты на территории комплекса Капитолия.

Правоохранители установили, что за рулем автомобиля находился 57-летний житель штата Мэриленд. Сейчас мужчине может грозить обвинение по уголовной статье за обладание незарегистрированным огнестрельным оружием и боеприпасами.

Между тем, случаи изъятия оружия при подъезде к Капитолию не являются редкими. Только за 2022 год полиция, охраняющая Конгресс, забрала у проезжавших мимо зданий Капитолия автомобилистов около 40 единиц огнестрельного оружия.

В то же время, текущая политическая ситуация в США заставляет правоохранителей быть начеку. История с уголовным преследованием экс-президента Дональда Трампа, информация об утечке данных из Пентагона находятся в центре внимания как политических радикалов, так и психически неуравновешенных лиц, которые могут решиться на самые непредсказуемые действия.
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3 комментария
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  1. hohohol
    hohohol Сегодня, 17:57
    +1
    Я не понял, попкорном запасаться или как?
  2. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 18:02
    0
    Отпечатки Трампа на ней уже обнаружили?
  3. Denis812
    Denis812 Сегодня, 18:10
    0
    Я надеюсь, что арестованный это не Петров или Баширов?
    Я был в Вашингтоне. Там красивые шпили. Может опять кровавая гебня постаралась?