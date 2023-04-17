Казни военнослужащих – очевидная черта украинского конфликта

Кадр из видео с обезглавливанием неназванного человека
Средневековье XXI века
В ночь на 12 апреля в социальных сетях разлетелось жестокое видео казни неустановленными лицами бойца, предположительно, ВСУ. В материале отсутствуют признаки монтажа или фальсификации. Слабым утешением после увиденного может быть только быстрая смерть несчастного – в остальном кадры линчевания могут травмировать неподготовленного человека. Генеральная прокуратура России уже инициировала проверку данного видео, на котором «неизвестный человек в летний период времени года в камуфляжной форме применяет насилие с использованием ножа к неизвестному военнослужащему». Если взять себя в руки, то что можно увидеть на представленном отрывке? Прежде всего, ничего однозначного, кроме факта самого убийства особо жестоким способом. И ещё очевидно, что казнь совершена летом прошлого года. Остальная атрибутика ни разу не говорит напрямую о причастности российских военных к данному преступлению. Могла ли это быть грязной постановкой националистских пропагандистов по ту сторону фронта? Да запросто! Русскоговорящих там предостаточно, и в пленных россиянах, к сожалению, нехватка не ощущается. А головорезов, говорящих на русском без акцента, в том же самом легионе «Свободная Россия» предостаточно. Страшный вопрос – сколько ещё подобных видео хранится в отстойниках вражеских пропагандистов и ждёт своего часа?
Не понятно также, на каком основании некоторые Telegram-каналы определили, что для убитого русский язык не является родным. По двум вскрикам: «Мне больно!». Ещё более смешно выглядит версия убежавшего в Норвегию якобы бывшего бойца «Вагнера» Андрея Медведева. Эмигрант однозначно идентифицировал людей в масках как бойцов частной военной компании. По его мнению, это подтверждают и специфические позывные, и переговоры по радио. В общем, мастеров однозначно определить истинную сущность происходящего оказалось очень много – как по эту, так и по ту сторону фронта.
Моральную сторону произошедшего выведем на скобки. Прежде всего потому, что гораздо проще осуждать, обвинять и требовать возмездия, нежась на тёплом диване в так называемой стратегической глубине обороны. Особенно это касается морализаторов, которые – «я бы никогда на такое не решился». Внимательное изучение тонкостей Стэнфордского эксперимента показывает, что решиться человек может и не на такое. Обычный клерк способен превратиться в жесточайшего надзирателя – это ещё в 1971 году доказал Филипп Зимбардо. В его тюремном эксперименте случайно выбранные люди выполняли роли охранников и заключённых. Результаты до сих вызывают споры относительно этичности и правдоподобности произошедшего, но факт остаётся фактом – спустя всего несколько дней обычные люди превратились в свирепых карателей. Ещё раньше Стэнли Милгрем доказал, что человек способен в своей жестокости зайти очень далеко, если будет следовать указаниям авторитета. Происходящее сейчас на фронтах спецоперации на несколько порядков жёстче любого эксперимент, отсюда и соответствующие результаты.
Если быть откровенным, то совершенно непонятна истерия, которую подняли вокруг трешового видео. Есть ли особая разница между обезглавливанием неизвестного военного и контентом, на котором ВСУ с коптеров добивают раненых самыми изощрёнными способами? При этом не просто демонстрируют, но и старательно смакуют каждое мгновение. И это не говоря о казнях российских пленных, которыми просто заполнен украинский сегмент интернета. Ни один случай так и не был должным образом расследован, тем более никто не понёс наказания. Ожидаемо, реакция со стороны Европы на съёмки казни, предположительно, украинца, была бурной. Шеф дипломатии ЕС Жозеп Боррель «глубоко поражён агрессивным видео обезглавливания украинского военнопленного». Относительно зверских расправ с российскими военнопленными западные говорящие головы в лучшем случае выражали озабоченности и призывали к сдержанности.
Регулярные акции
Теперь отвлечёмся от содержания видео и попробуем разобраться, зачем и почему этот материал появился в широком доступе. Для этого представим, как эволюционирует общественная эмпатия в России и Украине. По отношению к спецоперации, конечно. Для подавляющего большинства первые дни и недели были самыми тяжелыми – эмоциональные переживания от потока жестокости выдерживали далеко не все. Но психика человека очень лабильна, и то, что раньше вызывало ужас, сейчас рассматривается лишь как очередной эпизод, не более. Для примера, реакция на уничтоженную прошлой весной колонну в Буче и недавние потери под Угледаром совершенно не сходны. Чем дальше будет продолжаться конфликт, тем выше будет порог чувствительности масс населения. По таким же законам развивается ситуация во вражеском стане. Только за счёт того, что общество на Украине гораздо больше вовлечено в события, больше там и усталости от конфликта. А усталость автоматически ведёт к пассивности. И вот уже нацистские паблики жалуются на неуклонное снижение донатов на помощь ВСУ и теробороне. Приуныл украинский зритель. Следом за обывателями приуныли и военные. Помочь могло бы победоносное наступление к Азовскому морю, но и здесь незадача – то грунт влажный, то танков мало, то низкая мотивация, то американцы слив организовали не вовремя. Делать нечего, надо в очередной раз расчеловечить противника, то есть российскую армию. Авось, это поможет – раньше же помогало. И вот в сеть слили целую серию трешового видео и фото. Да, обезглавливание несчастного не единственное из последнего слива. Сначала появляется фото с насаженной на стальной прут головой якобы украинского военного. К слову, на лбу у него не было написано ВСУ.
Потом видео с подорвавшейся на мине М113 под Артемовском, около которого обнаружены обезглавленные трупы. У некоторых отсутствовали ещё и кисти рук. Так националисты обычно обращаются с телами иностранных наёмников, но с той стороны однозначно заявили об очередном военном преступлении россиян. Ритуальное убийство, наверное, не иначе. И, наконец, третьим актом пьесы стало известное уже видео с обезглавливанием. С наступлением к середине апреля не получилось – получите для адреналина порцию леденящей кровь истории. Зеленский, словно забывший, как его люди резали и жгли живых пленных, возопил:
«Каждый должен реагировать. Каждый политик. Не ждать, что это забудется, что пройдёт время.»
В этой фразе, собственно, и есть квинтэссенция произошедшего – киевский режим очень боится, что война забудется, людям она станет неинтересна. Отсюда и всплывают такие видео, какого бы происхождения они ни были. Появилось оно как раз после того, как поутихла истерика вокруг расстрелянного за слова «Слава Украине!». Команде Зеленского всё сложнее держать мнение народа и армии в нужном русле – приходится прибегать к методичкам Геббельса. Доктор Йозеф под самый конец войны сочинил масштабный миф об «изнасилованной Германии», который на Западе поддерживается до сих пор. Будут поддерживать и мифы о зверствах российских солдат на Украине, в этом сомневаться не приходится. Только вот какие изуверства в следующий раз выложит Зеленский? Публика и армия, в конце концов, привыкнет и к обезглавливанию, и к кастрации. Страшно даже представить, на что они пойдут через месяц-полтора.