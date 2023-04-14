В опубликованных документах Пентагона говорится о сведении к минимуму использования РСЗО HIMARS ВСУ

В последнее время украинские вооруженные силы практически прекратили использовать реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. К такому выводу приходят американские аналитики, свидетельствуют материалы секретных документов Пентагона, слитых в интернет.Как утверждается в одном из опубликованных докладов, в настоящее время из 20 переданных Украине РСЗО каждый день работают только 3 установки. При этом каждая из них работает с минимальной загруженностью, совершая 2-4 пуска за 24 часа. Естественно, что такое снижение использования РСЗО HIMARS должно иметь под собой определенные причины.В докладе подчеркивается, что в течение последнего времени ВСУ запускали из РСЗО данного типа 14-28 снарядов в сутки, то есть совершали 2-4 залпа в течение суток, хотя установки настроены на 6 последовательных залпов. ВСУ выдали также рекомендацию об одновременном применении в день лишь 2-3 РСЗО. Эта цифра в десятки раз меньше ожидаемой, так как рассчитывалось, что применяться реактивные системы будут гораздо интенсивнее.Вывод, к которому приходят американские аналитики, пытаясь найти вероятные основания для подобного изменения тактики использования РСЗО, прост – может быть всего три причины для такого поведения украинских войск. Первая – уничтожение большей части РСЗО HIMARS российскими вооруженными силами, что украинское командование может скрывать от Запада, опасаясь сокращения поставок вооружений.Вторая причина – дефицит боеприпасов, что заставляет ВСУ очень сильно их экономить. В качестве третьей причины также выступает экономия боеприпасов, но на фоне подготовки к намечающемуся киевским режимом контрнаступлению на освобожденные российскими силами территории.Отметим, что дефицит боеприпасов выглядит все же как наиболее верная причина, хотя часть установок и правда могла быть уничтожена российскими войсками. ВС РФ теперь куда результативнее определяют координаты размещения украинских РСЗО западного производства и наносят по ним удары.