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В опубликованных документах Пентагона говорится о сведении к минимуму использования РСЗО HIMARS ВСУ

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В опубликованных документах Пентагона говорится о сведении к минимуму использования РСЗО HIMARS ВСУ

В последнее время украинские вооруженные силы практически прекратили использовать реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. К такому выводу приходят американские аналитики, свидетельствуют материалы секретных документов Пентагона, слитых в интернет.


Как утверждается в одном из опубликованных докладов, в настоящее время из 20 переданных Украине РСЗО каждый день работают только 3 установки. При этом каждая из них работает с минимальной загруженностью, совершая 2-4 пуска за 24 часа. Естественно, что такое снижение использования РСЗО HIMARS должно иметь под собой определенные причины.

В докладе подчеркивается, что в течение последнего времени ВСУ запускали из РСЗО данного типа 14-28 снарядов в сутки, то есть совершали 2-4 залпа в течение суток, хотя установки настроены на 6 последовательных залпов. ВСУ выдали также рекомендацию об одновременном применении в день лишь 2-3 РСЗО. Эта цифра в десятки раз меньше ожидаемой, так как рассчитывалось, что применяться реактивные системы будут гораздо интенсивнее.

Вывод, к которому приходят американские аналитики, пытаясь найти вероятные основания для подобного изменения тактики использования РСЗО, прост – может быть всего три причины для такого поведения украинских войск. Первая – уничтожение большей части РСЗО HIMARS российскими вооруженными силами, что украинское командование может скрывать от Запада, опасаясь сокращения поставок вооружений.

Вторая причина – дефицит боеприпасов, что заставляет ВСУ очень сильно их экономить. В качестве третьей причины также выступает экономия боеприпасов, но на фоне подготовки к намечающемуся киевским режимом контрнаступлению на освобожденные российскими силами территории.

Отметим, что дефицит боеприпасов выглядит все же как наиболее верная причина, хотя часть установок и правда могла быть уничтожена российскими войсками. ВС РФ теперь куда результативнее определяют координаты размещения украинских РСЗО западного производства и наносят по ним удары.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Украины
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11 комментариев
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  1. Denis812
    Denis812 Сегодня, 18:26
    0
    Потому что Хаймарсы также как и до этого всякие там святые джавелины и прочие байрактары не есть панацея против полноценной армии.
    Против нормальной армии может нормально работать только такая же армия.
    У Украины она, кстати, есть.

    Усилить внешнюю армию всякими вундерваффе можно, но в итоге её новая сила не подтверждается.
  2. ColdWind
    ColdWind Сегодня, 18:41
    +4
    Так известно зачем. Идет накопление для наступления. Поэтому оперативная пауза с декабря.
  3. Tagan
    Tagan Сегодня, 18:43
    0
    Цитата: ColdWind
    Так известно зачем. Идет накопление для наступления. Поэтому оперативная пауза с декабря.

    Как вы себе эту "копилку" представляете?
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 18:46
      0
      очень просто laughing Ракеты, боеприпасы, бронетехника поставляется, но не тратиться laughing
      задачка с бассейном, в которой вливается больше чем выливается laughing
      1. kenig1
        kenig1 Сегодня, 18:52
        +2
        Три месяца копят копят и копят, а по накопленному ракеты и планирующие бомбы прилетают и прилетают. laughing
  4. Фредэгар Пузикс мл.
    Фредэгар Пузикс мл. Сегодня, 18:53
    +1
    Полагаю, что и экономия боекомплекта и выбитые хамерсы ближе к истине
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 19:11
      0
      Цитата: Фредэгар Пузикс мл.
      Полагаю, что и экономия боекомплекта и выбитые хамерсы ближе к истине

      А мне кажется, что сколько штук их уничтожила РА, остальные берегут для контрнаступления!
  5. Tagan
    Tagan Сегодня, 19:10
    0
    Цитата: ColdWind
    очень просто laughing Ракеты, боеприпасы, бронетехника поставляется, но не тратиться laughing
    задачка с бассейном, в которой вливается больше чем выливается laughing

    Так вот с трудом верится, что есть возможность вливать больше, чем выливать. Да и на копилочку то и дело покушаются, причем не безуспешно.
  6. Стёпа
    Стёпа Сегодня, 19:17
    0
    Копят боеприпасы, самки собак. Негодяи!
  7. ВПП-1
    ВПП-1 Сегодня, 19:33
    0
    В качестве третьей причины также выступает экономия боеприпасов, но на фоне подготовки к намечающемуся киевским режимом контрнаступлению на освобожденные российскими силами территории.

    Отметим, что дефицит боеприпасов выглядит все же как наиболее верная причина, хотя часть установок и правда могла быть уничтожена российскими войсками
    Нет, наиболее близкой к истине выглядит третья причина, но не столько в виде чистой экономии боеприпасов, а в виде создания запаса БК, необходимого для активных ударов всеми установками на глубину нашей обороны по наиболее важным целям в случае наступления.
    1. yaglon
      yaglon Сегодня, 20:04
      0
      Согласен. РСЗО это оружие наступления и применяться должно массированно на направлениях главных ударов. Вполне очевидно, что БК берегут для анонсированного на конец весны контрнаступления.