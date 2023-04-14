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Американскому военнослужащему, арестованному за утечку секретных документов Пентагона, предъявили обвинение

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Американскому военнослужащему, арестованному за утечку секретных документов Пентагона, предъявили обвинение

Американскому военнослужащему Джеку Тейшейре, ранее арестованному за утечку секретных документов Пентагона, предъявили обвинения по двум пунктам, касающимся хранения и передачи секретной информации.


В суде Тейшейре огласили обвинения в "несанкционированном хранении и передаче информации, касающейся вопросов национальной обороны". По этому пункту обвинения военнослужащему грозит до 10 лет тюремного заключения.

По второму пункту военнослужащего обвиняют в "несанкционированном изъятии и хранении секретных документов и материалов". По второму пункте Тейшейре грозит лишение свободы на срок до 5 лет. В ходе судебного заседания обвиняемому не задавали вопрос, признает ли он свою вину. В тюрьме он пробудет до следующего судебного заседания, на котором рассмотрят его дальнейшую судьбу.

В США продолжается расследование утечки в соцсети секретных документов, в которых описывается состояние украинской армии, а также планы американского военного командования и руководства НАТО, направленные на их укрепление. Согласно информации, опубликованной изданием The New York Times, датированные началом марта текущего года документы якобы распространяются через "российские проправительственные телеграм-каналы".

Сообщается, что в свободный доступ могли попасть более 100 секретных документов, ущерб от утечки которых оценивается как значительный. Американские власти подтвердили, что по делу об утечках секретных данных был задержан военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра. 21-летний мужчина проходил службу в разведывательном авиакрыле Нацгвардии, занимался, судя по всему, вопросами связи и защиты информации.
Использованы фотографии:
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6 комментариев
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  1. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 18:28
    +2
    По этому пункту обвинения военнослужащему грозит до 10 лет тюремного заключения.
    Удивительно но мало, такой срок там дают, если ты соседу дал покурит канабис.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:31
    +4
    Буря в стакане воды.Вот все,что надо знать о этом "сливе"
  3. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 18:32
    +3
    похоже на заранее выдуманный спектакль. а этому военнослужащему просто место в неприметном заранее подготовили.
  4. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 18:44
    +2
    Интересно выступление Такера Карлсона по поводу "слива". Теперь, говорит, американцы знают, что в конфликте на украине напрямую учавствуют американцы, и конфликт фактически идёт между сша и Россией на территории украины, и несмотря на это украина проигрывает. Американцы звонят своим конгрессменам и спрашивают зачем мы это делаем. Такера между тем обьявили "агентом кремля" и сказали, что он проходит курсы повышения квалификации в нашем миде wassat
    Скоро походу за FOX NEWS возьмутся.
    А ещё "дождь" обьявили "кремлевским рупором" зачем-то. Забыли, наверное что он у нас инагентом признан belay.
    Ну в общем забыли и дали ему по ср.., т.е. по заднице. Теперь он нигде не нужен.
    Вооо дела wassat
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:15
      +1
      Карлсон и Малы...тьфу-"Fox"Я понимаю,это хлюст эще тот,америкос высшего пошиба.Но дело знает,и деньги Трампа отрабатывает
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 18:48
    +2
    Все по сценарию... Шоу должно продолжаться! wink