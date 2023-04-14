Американскому военнослужащему, арестованному за утечку секретных документов Пентагона, предъявили обвинение

Американскому военнослужащему Джеку Тейшейре, ранее арестованному за утечку секретных документов Пентагона, предъявили обвинения по двум пунктам, касающимся хранения и передачи секретной информации.В суде Тейшейре огласили обвинения в "несанкционированном хранении и передаче информации, касающейся вопросов национальной обороны". По этому пункту обвинения военнослужащему грозит до 10 лет тюремного заключения.По второму пункту военнослужащего обвиняют в "несанкционированном изъятии и хранении секретных документов и материалов". По второму пункте Тейшейре грозит лишение свободы на срок до 5 лет. В ходе судебного заседания обвиняемому не задавали вопрос, признает ли он свою вину. В тюрьме он пробудет до следующего судебного заседания, на котором рассмотрят его дальнейшую судьбу.В США продолжается расследование утечки в соцсети секретных документов, в которых описывается состояние украинской армии, а также планы американского военного командования и руководства НАТО, направленные на их укрепление. Согласно информации, опубликованной изданием The New York Times, датированные началом марта текущего года документы якобы распространяются через "российские проправительственные телеграм-каналы".Сообщается, что в свободный доступ могли попасть более 100 секретных документов, ущерб от утечки которых оценивается как значительный. Американские власти подтвердили, что по делу об утечках секретных данных был задержан военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра. 21-летний мужчина проходил службу в разведывательном авиакрыле Нацгвардии, занимался, судя по всему, вопросами связи и защиты информации.