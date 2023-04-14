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Командование ВСУ сообщает об ударе ВКС РФ по промышленному объекту в Черниговской области

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Командование ВСУ сообщает об ударе ВКС РФ по промышленному объекту в Черниговской области

В последние несколько недель российская авиация значительно увеличила применение корректируемых авиационных бомб для поражения военных целей как в прифронтовой зоне, так и в тылу контролируемой Киевом территории. Предположительно, для нанесения ударов используются модифицированные советские 500-килограммовые авиационные бомбы с фугасной боеголовкой ФАБ-500.


Сегодня пресс-служба оперативного командования «Север» Сухопутных войск Украины, расположенного в городе Чернигов, сообщила о нанесении ВКС РФ в 16:00 по местному времени авиаудара по промышленному объекту в Семеновском районе Черниговской области. Украинские СМИ со ссылкой на релиз оперкомандования уточняют, что и на этот раз были использованы высокоточные планирующие боеприпасы корректируемого действия. Позднее факт удара российской авиации подтвердили в официальном телеграм-канале Черниговской ОГА, опубликовав фотографии последствий прилетов.

В результате удара есть разрушение зданий. Предварительно один работник предприятия ранен. На месте происшествия работает Нацполиция и ГСЧС

— говорится в заявлении пресс-службы областной администрации.



Примечательно, что это уже не первая авиационная атака промышленного объекта в Семеновском районе, совершенная российскими летчиками в этом году. Ранее, 8 февраля, администрация Черниговской области сообщила, что ВКС РФ нанесли удар по промпредприятию в окрестностях города Семеновка. Тогда, правда, по заявлению украинских чиновников, использовались ракеты класса «воздух-земля».

Позднее в сети появились фотоснимки и видеокадры, сделанные местными жителями, демонстрирующие последствия российских авиаударов по некоему промышленному объекту. Что именно стало целью для российских самолетов ни украинская сторона, ни Минобороны РФ в прошлый раз не уточнили.

Город Семеновка расположен на правом берегу реки Ревны, на севере Черниговской области Украины, в 11 км от государственной границы с Россией (Брянская область), примерно в 160 км от Чернигова и в 300 км на северо-восток от Киева.
Использованы фотографии:
Телеграм-канал Черниговской ОГА
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3 комментария
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  1. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 18:23
    +6
    На фото не похоже что бомба попала точно, видимо фото из другого места. И воронка маловата для 500 кг.
    1. Комментарий был удален.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 18:32
      0
      Я тоже заметил. И воронка маловата. И обломков. По кол-ву обломков в стратегически важный сортир попали, аж работник ранен. Теперь предприятие закроют без сортира
  2. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 19:06
    0
    Город Семеновка расположен на правом берегу реки Ревны, на севере Черниговской области Украины, в 11 км от государственной границы с Россией (Брянская область),

    Был там в 1998 году, никакой не город, большая деревня! И что там за промышленные предприятия, не знаю. Может понастроили хо хлы за это время что то? Все таки 25 лет прошло с времени моего посещения этой хо хлятской дыры!