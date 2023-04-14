Военное обозрение
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«Солдаты получают талоны на питание»: американский комик раскритиковал бюджет Пентагона

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«Солдаты получают талоны на питание»: американский комик раскритиковал бюджет Пентагона

Несмотря на юмористический антураж программы The Daily Show, в ней критически освещаются актуальные вопросы внутренней и внешней повестки, в связи с чем ведущие шоу воспринимаются американской общественностью в качестве «правдорубов». Одним из них являлся Джон Стюарт, пообщавшийся с заместителем министра обороны Кэтлин Хикс.


Я человек, который живет на Земле, и я не могу понять, как $850 млрд, выделяемые для министерства, согласуются с тем, что рядовой состав [войск] вынужден получать талоны на питание. Для меня это бесстыжая коррупция.

Речь идёт о программе материальной поддержки военнослужащих, запущенной Пентагоном в 2022 году в связи с сокращением их реальных доходов из-за инфляции. Со слов Стюарта, активно интересующего проблемами армии в повседневной жизни, многие солдаты и их семьи недоедают из-за нехватки средств.

Со слов комика, в Пентагоне пышно процветает коррупция, что вредит военнослужащим, находящимся на действительной службе. Так, с 2017 года ежегодно проводится аудит расходной части бюджета военного ведомства и каждый раз обнаруживаются значительные нарушения. По итогам 2022 года было установлено, что что на военные нужды приходится не более 60% затрат.

Подобные результаты отражают расточительство, мошенничество и злоупотребления. На этом мне отвечают: Ты не знаешь, что такое аудит, недалёкий ты человек

- заявил Стюарт.

Хикс назвала отсутствие продовольственной безопасности военнослужащих «главным приоритетом» для министерства. С её слов, Пентагон намерен увеличить денежное довольствие на 5,2% в текущем году (после повышения на 4,6% в прошлом году). Однако, как она пояснила, необходимо в первую очередь качественно кормить бойцов на военных объектах.

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6 комментариев
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  1. poquello
    poquello Сегодня, 19:08
    +2
    "необходимо в первую очередь качественно кормить бойцов на военных объектах."
  2. Стёпа
    Стёпа Сегодня, 19:10
    0
    Проблемы индейцев шерифа не екасаются
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 19:31
    -1
    А чего смешного-то? Программа дополнительной поддержки?
    Да если продукты по талонам получают качественные, дык и хорошо. Приварок за казённый счёт. Зажрались они там.
  4. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 19:40
    +2
    Как сочетается недоедание с постоянной проблемой лишнего веса и ожирения военнослужащих?
  5. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 19:54
    +1
    Цитата: Андрей Москвин
    Как сочетается недоедание с постоянной проблемой лишнего веса и ожирения военнослужащих?

    Переходят на дешёвые некачественные продукты, вместо фруктов и овощей галимый фастфуд. У нас кстати также, чем меньше у человека доход, тем болеше вероятность лишнего веса...
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 20:04
      0
      Переходят? Они с пелёнок фастфудом питаются. А лишний вес от образа жизни.