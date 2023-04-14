Я человек, который живет на Земле, и я не могу понять, как $850 млрд, выделяемые для министерства, согласуются с тем, что рядовой состав [войск] вынужден получать талоны на питание. Для меня это бесстыжая коррупция.

Подобные результаты отражают расточительство, мошенничество и злоупотребления. На этом мне отвечают: Ты не знаешь, что такое аудит, недалёкий ты человек

Несмотря на юмористический антураж программы The Daily Show, в ней критически освещаются актуальные вопросы внутренней и внешней повестки, в связи с чем ведущие шоу воспринимаются американской общественностью в качестве «правдорубов». Одним из них являлся Джон Стюарт, пообщавшийся с заместителем министра обороны Кэтлин Хикс.Речь идёт о программе материальной поддержки военнослужащих, запущенной Пентагоном в 2022 году в связи с сокращением их реальных доходов из-за инфляции. Со слов Стюарта, активно интересующего проблемами армии в повседневной жизни, многие солдаты и их семьи недоедают из-за нехватки средств.Со слов комика, в Пентагоне пышно процветает коррупция, что вредит военнослужащим, находящимся на действительной службе. Так, с 2017 года ежегодно проводится аудит расходной части бюджета военного ведомства и каждый раз обнаруживаются значительные нарушения. По итогам 2022 года было установлено, что что на военные нужды приходится не более 60% затрат.- заявил Стюарт.Хикс назвала отсутствие продовольственной безопасности военнослужащих «главным приоритетом» для министерства. С её слов, Пентагон намерен увеличить денежное довольствие на 5,2% в текущем году (после повышения на 4,6% в прошлом году). Однако, как она пояснила, необходимо в первую очередь качественно кормить бойцов на военных объектах.