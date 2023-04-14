В Эстонию на несколько месяцев прибыло подразделение Корпуса морской пехоты США

Подразделение Корпуса морской пехоты США переброшено в Эстонию. Об этом сообщила пресс-служба Главного штаба Сил обороны Эстонии. Как утверждается в сообщении, цель прибытия американских морпехов в страну – участие в совместных тренировках с эстонскими военными.
Морские пехотинцы США будут находиться в Эстонии более четырех месяцев. За это время им предстоит пройти ряд совместных тренировок и учений с военнослужащими Сил обороны Эстонии. Кроме того, они примут участие в учениях «Весенний шторм».
Как заявил начальник штаба ВМС Эстонии Индрек Хансон, благодаря совместным тренировкам эстонские и американские военнослужащие получат возможность подготовиться к эффективному сотрудничеству с ВМС союзников по Североатлантическому альянсу.
О передислоцированном в Эстонию подразделении известно, что это – рота мобильной разведки оперативной группы Task Force 61/2. Данное подразделение занимается координацией действий сил Корпуса морской пехоты и задействовано в поддержке операций Шестого флота ВМС США. Во время пребывания на территории Эстонии американских военных разместят в Таллине в кампусе Мийнисадама.
Отметим, что в последнее время вооруженные силы США значительно увеличили свое присутствие и активность в таких странах Восточной Европы как Польша и республики Прибалтики. Вне всяких сомнений, это связано с проводимой ВС РФ специальной военной операцией на Украине и стремлением НАТО сконцентрировать «на всякий случай» больше своих сил вблизи российских границ. Кроме того, американские морпехи могут выполнять и какие-либо секретные задачи, о которых пресс-службы армий США и Эстонии распространяться не будут.