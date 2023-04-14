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В Эстонию на несколько месяцев прибыло подразделение Корпуса морской пехоты США

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В Эстонию на несколько месяцев прибыло подразделение Корпуса морской пехоты США

Подразделение Корпуса морской пехоты США переброшено в Эстонию. Об этом сообщила пресс-служба Главного штаба Сил обороны Эстонии. Как утверждается в сообщении, цель прибытия американских морпехов в страну – участие в совместных тренировках с эстонскими военными.


Морские пехотинцы США будут находиться в Эстонии более четырех месяцев. За это время им предстоит пройти ряд совместных тренировок и учений с военнослужащими Сил обороны Эстонии. Кроме того, они примут участие в учениях «Весенний шторм».

Как заявил начальник штаба ВМС Эстонии Индрек Хансон, благодаря совместным тренировкам эстонские и американские военнослужащие получат возможность подготовиться к эффективному сотрудничеству с ВМС союзников по Североатлантическому альянсу.

О передислоцированном в Эстонию подразделении известно, что это – рота мобильной разведки оперативной группы Task Force 61/2. Данное подразделение занимается координацией действий сил Корпуса морской пехоты и задействовано в поддержке операций Шестого флота ВМС США. Во время пребывания на территории Эстонии американских военных разместят в Таллине в кампусе Мийнисадама.

Отметим, что в последнее время вооруженные силы США значительно увеличили свое присутствие и активность в таких странах Восточной Европы как Польша и республики Прибалтики. Вне всяких сомнений, это связано с проводимой ВС РФ специальной военной операцией на Украине и стремлением НАТО сконцентрировать «на всякий случай» больше своих сил вблизи российских границ. Кроме того, американские морпехи могут выполнять и какие-либо секретные задачи, о которых пресс-службы армий США и Эстонии распространяться не будут.
Использованы фотографии:
Корпус морской пехоты США / https://www.marines.mil
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4 комментария
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  1. Альф
    Альф Сегодня, 18:51
    0
    ачальник штаба ВМС Эстонии Индрек Хансон,

    Истинно "эстонская" фамилия...
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 19:36
      0
      Цитата: Альф
      Истинно "эстонская" фамилия...

      Точнее его фамилия Hansen, распространенная в Эстонии. В старое время у них фамилий не было, они появились при дедушках царях и давали их многим по барону, владевшему крепостными (в Эстонии царями было запрещено русским владеть землями).
  2. Комментарий был удален.
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 19:12
    +2
    Во время пребывания на территории Эстонии американских военных разместят в Таллине в кампусе Мийнисадама.


    Ну вообще то не правильно написано Мийнисадама, по эстонски Miinisadam, а по русски Минная гавань, она основана еще при дедушках царях, в мое время там стояла 94-я Краснознамённая Бригада Тральщиков.
    Таллинн, Минная гавань старое время:


    Советское время, моё время :

    Это слезы и горе сейчас.
  4. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 19:31
    0
    На апрель-май также запланированы крупные учения нато "anakonda" и "defender" численностью 26 000 солдат и с привлечением 20 000 единиц техники. Отрабатываться будет переброска войск сша с материковой части belay в восточную европу и переброска войск западной европы тудаже.
    Немного напрягает.....
    Также довольно странно выглядит кол-во техники, так как получается, что одних механиков-водителей понадобится 20 000. Есть подозрения что это завуалированная переброска техники, которая там и останется.
    Ну и ещё возможна связь с наступлением великукров.
    Осталось только в Черном и Балтийском море кораблей дождаться. Хотя вроде со Швецией или Норвегией морские учения уже запланированы