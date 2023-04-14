Мощный взрыв предполагаемых складов ВСУ в Артемовске попал на видео

В интернете появились видеокадры испепеляющего взрыва в Артемовске (Бахмуте). Их публикует несколько отечественных Telegram-каналов. О том, что именно взорвалось, пока не сообщается.На видеокадрах можно увидеть огромный столб огня, дыма, камней. Взрыв очень мощный, его масштабу удивляются даже видавшие всякое российские военные корреспонденты.В Telegram-каналах российских военкоров строят разные версии причин взрыва. Самая распространенная – подразделения ЧВК «Вагнер» попали по одному из складов ВСУ, на котором находилось большое количество артиллерийских боеприпасов и взрывчатых веществ. Как известно, украинские формирования разместили такие склады в кварталах Артемовска, превращенных в настоящие оборонительные сооружения.Отметим, что в настоящее время в Артемовске идут тяжелые бои. Российские силы, представленные, в первую очередь, штурмовиками ЧВК «Вагнер», уверенно теснят украинские формирования. Сейчас «музыканты» ведут бои уже в западной части города, где еще концентрируется большое количество украинских боевиков.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что поражение ВСУ в Артемовске будет очень тяжелым для киевского режима. Он даже поставил западную помощь в зависимость от исходов сражения в Артемовске. Однако никакие старания удержать город не помогают украинским формированиям, так как российские подразделения уверенно и методично освобождают метр за метром городской застройки, а ВСУ несут в этом городе колоссальные потери.