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Мощный взрыв предполагаемых складов ВСУ в Артемовске попал на видео

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Мощный взрыв предполагаемых складов ВСУ в Артемовске попал на видео

В интернете появились видеокадры испепеляющего взрыва в Артемовске (Бахмуте). Их публикует несколько отечественных Telegram-каналов. О том, что именно взорвалось, пока не сообщается.


На видеокадрах можно увидеть огромный столб огня, дыма, камней. Взрыв очень мощный, его масштабу удивляются даже видавшие всякое российские военные корреспонденты.

В Telegram-каналах российских военкоров строят разные версии причин взрыва. Самая распространенная – подразделения ЧВК «Вагнер» попали по одному из складов ВСУ, на котором находилось большое количество артиллерийских боеприпасов и взрывчатых веществ. Как известно, украинские формирования разместили такие склады в кварталах Артемовска, превращенных в настоящие оборонительные сооружения.


Отметим, что в настоящее время в Артемовске идут тяжелые бои. Российские силы, представленные, в первую очередь, штурмовиками ЧВК «Вагнер», уверенно теснят украинские формирования. Сейчас «музыканты» ведут бои уже в западной части города, где еще концентрируется большое количество украинских боевиков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что поражение ВСУ в Артемовске будет очень тяжелым для киевского режима. Он даже поставил западную помощь в зависимость от исходов сражения в Артемовске. Однако никакие старания удержать город не помогают украинским формированиям, так как российские подразделения уверенно и методично освобождают метр за метром городской застройки, а ВСУ несут в этом городе колоссальные потери.

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14 комментариев
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  1. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 18:58
    +5
    Взрыв очень мощный, его масштабу удивляются даже видавшие всякое российские военные корреспонденты.


    Очень хорошо прилетело от музыкантов! Почаще бы...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:10
      +3
      Похоже прилетело что то очень крупное с небес..Город фактически уничтожен.Понятно,что идет война и врага надо уничтожать всяким доступным способом.Я не разделяю оптимизм Пушилина насчет восстановления города.Судьба Попасной его ждет.До войны там жило порядка 77 тыс.жителей,по сведениям оттуда их вывезли на запад.Осталось несколько тысяч стариков.Вернутся ли люди?
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 19:40
      +1
      Цитата: ваш вср 66-67
      Очень хорошо прилетело от музыкантов! Почаще бы...

      Классно рвануло, ребятам респект !
  2. Аргон
    Аргон Сегодня, 18:59
    +4
    Вот это попадание! Вот что нужно было. Теперь то вряд-ли смогут минировать здания.
  3. Denis812
    Denis812 Сегодня, 19:01
    +2
    Сдетонировать разные боеприпасы за секунду так вот вряд ли могли.
    Скорее всего ФАБ 500, откуда красивая картинка и потом уж детонация.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:49
      0
      Такое происходит,если бьют бетонобойным,и попадают куда надо
    2. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 19:51
      -1
      Взрыв здания. Нет вторичных детонаций.
      Или здание подорвано динамитом, или прилетела мощная бомба.
  4. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 19:03
    +3
    как -же красиво good ....можно смотреть на каждый день yes
  5. Silver99
    Silver99 Сегодня, 19:09
    +4
    Не похоже это на взрыв склада с боеприпасами, там образуется гриб на подобия ядерного от огромного количества выделяемого тепла и затягивания воздушных слоев, а тут все таки применено какое-то сверхмощное оружие.
    1. Шалтай
      Шалтай Сегодня, 19:23
      +4
      Похоже на взрыв заглубленного или подземного склада боеприпасов.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 19:43
        +2
        Цитата: Шалтай
        Похоже на взрыв заглубленного или подземного склада боеприпасов.

        С большей вероятностью, подземный склад и не "хилый". Приятно видеть, пошёл в магазин...
  6. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:28
    +5
    Рвануло что-то под землёй, потому и струйный вертикальный выброс.
    На склад боеприпасов не похоже, - они продолжают взрываться разлетаясь.
    Однако, и мощно и красиво. good
    1. yaglon
      yaglon Сегодня, 19:58
      0
      Согласен. На ум сразу приходят минные горны времён ПМВ, когда делали множество подкопов, клали туда десятки тонн взрывчатки и потом подрывали.
  7. flint
    flint Сегодня, 19:45
    +3
    Вот так бы по Банковой улице в Киеве долбануть, особенно когда бы там вся бандерложская нечисть собралась