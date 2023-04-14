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Генштаб ВСУ: Самые ожесточенные бои идут в Марьинке и Артемовске

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Генштаб ВСУ: Самые ожесточенные бои идут в Марьинке и Артемовске

В настоящее время наиболее ожесточенный характер бои носят в Артемовске (Бахмуте) и Марьинке. Об этом сообщается в традиционной вечерней сводке генерального штаба ВСУ, которую публикует украинская пресса.


Как утверждает генштаб ВСУ, было зафиксировано 40 атак российских войск на нескольких основных направлениях. Во-первых, это Артемовское направление – здесь российские силы провели примерно 15 атак. Во-вторых, российская армия активно атаковала на Марьинском направлении – там зафиксировали также 15 атак.

Кроме того, российские вооруженные силы атаковали на Авдеевском направлении. На Краснолиманском направлении наступательные действия происходили в районе Белогоровки и южнее Дубравы.

Украинский генштаб сообщает также, что на Херсонском, Запорожском, Шахтерском и других направлениях обстановка без изменений, каких-то активных наступательных действий не фиксировалось. Российские вооруженные силы нанесли 19 ракетных и 6 авиационных ударов, утверждают в украинском генеральном штабе.

Сегодня стало известно о том, что российские вооруженные силы нанесли удары по промышленному объекту в Черниговской области, также украинские паблики сообщили о взрывах в Славянске и Краматорске на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), оккупированной украинскими формированиями.

Кроме того, мощный взрыв прогремел в Бериславе, а в Херсоне, также временно оккупированном ВСУ, большая часть городских кварталов осталась без электричества в результате ударов по объектам военной и энергетической инфраструктуры, используемым украинскими войсками.
Использованы фотографии:
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3 комментария
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  1. poquello
    poquello Сегодня, 19:11
    +1
    в Марьинке наши пишут - забрали все высотки, тч процесс идёт
  2. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 19:35
    0
    По моим наблюдениям все высотки забрали 2 месяца назад, если не раньше. После этого все практически встало. Несмотря на то, что остался частный сектор, взять его не получается. Видимо постоянно подкрепления подбрасывают шумеры. А у наших приказ - людей беречь. Вот и уничтожают их артой по мере поступления новых партий могилизируемых.
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 19:45
    0
    Украинские подразделения несут большие потери и теряют позиции в западной части города от действий ЧВК «Вагнер». Переброска подкреплений и попытки прорыва бронетехники купируются силами ВС РФ, действующими на флангах.
    Артиллерия выводит из строя не только украинские танки, но и блокирует снабжение, жизненно необходимое подразделениям ВСУ в западных кварталах города. Это позволяет добиться уничтожения значительных сил противника без проведения крупного наступления.