Генштаб ВСУ: Самые ожесточенные бои идут в Марьинке и Артемовске

В настоящее время наиболее ожесточенный характер бои носят в Артемовске (Бахмуте) и Марьинке. Об этом сообщается в традиционной вечерней сводке генерального штаба ВСУ, которую публикует украинская пресса.
Как утверждает генштаб ВСУ, было зафиксировано 40 атак российских войск на нескольких основных направлениях. Во-первых, это Артемовское направление – здесь российские силы провели примерно 15 атак. Во-вторых, российская армия активно атаковала на Марьинском направлении – там зафиксировали также 15 атак.
Кроме того, российские вооруженные силы атаковали на Авдеевском направлении. На Краснолиманском направлении наступательные действия происходили в районе Белогоровки и южнее Дубравы.
Украинский генштаб сообщает также, что на Херсонском, Запорожском, Шахтерском и других направлениях обстановка без изменений, каких-то активных наступательных действий не фиксировалось. Российские вооруженные силы нанесли 19 ракетных и 6 авиационных ударов, утверждают в украинском генеральном штабе.
Сегодня стало известно о том, что российские вооруженные силы нанесли удары по промышленному объекту в Черниговской области, также украинские паблики сообщили о взрывах в Славянске и Краматорске на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), оккупированной украинскими формированиями.
Кроме того, мощный взрыв прогремел в Бериславе, а в Херсоне, также временно оккупированном ВСУ, большая часть городских кварталов осталась без электричества в результате ударов по объектам военной и энергетической инфраструктуры, используемым украинскими войсками.