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Украинские паблики сообщают об ударах ВС РФ по объектам в Славянске и Краматорске

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Украинские паблики сообщают об ударах ВС РФ по объектам в Славянске и Краматорске

Российская армия продолжает плотно отрабатывать по военным целям на оккупированной территории Донбасса. Под ударом в первую очередь прифронтовые населенные пункты Донецкого направления, которые командование ВСУ использует как логистические узлы для стягивания резервов и переброски военной техники с целью продолжения сопротивления наступлению ВС РФ в районе Артемовска, Авдеевки и Северска, а также в Славянско-Краматорской агломерации. Они же должны стать так называемой второй линией обороны при отводе украинских войск на запасные рубежи.


Сегодня украинские паблики пестрят сообщениями, несмотря на запрет властей, об ударах ВС РФ по объектам в Славянске и Краматорске, сообщается сразу о нескольких взрывах. Причем эти населенные пункты в последний раз подверглись огневому поражению буквально накануне.

Не менее семи прилетов по объектам в Славянске подтверждает в своем сообщении глава Офиса президента Андрей Ермак, по другим данным, было не менее десяти взрывов. Местные жители сообщают о серии мощных прилетов по Константиновке, Краматорску и промзоне Славянска. Украинская сторона вновь утверждает, что для ударов использовались планирующие авиабомбы, что, скорее всего, соответствует действительности.


Нанесение удара, без сообщения подробностей, по некоему объекту подтверждает мэр Краматорска Александр Гончаренко. В подтверждение даже публикует в своем телеграм-канале фото разрушенного, явно не гражданского или жилого, объекта. Что бы не писала киевская пропаганда, российское командование жестко придерживается тактики нанесения ударов только по военным объектам и местам дислокации ВСУ, которые, к слову, очень часто используют для этого как раз гражданские здания.

Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщает о нанесении ВС РФ шести авиаударов и 19 ракетных из РСЗО, 13 из которых были произведены по Славянску и Краматорску. Победных реляций о том, что системы украинской ПВО сбили почти все воздушные цели, как это было ранее с ракетами и дронами-камикадзе, в случае с применением ВКС РФ корректируемых авиабомб от украинского политического и военного руководства не поступает.
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Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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3 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:26
    +1
    В Краматорске находится очень крупное и важное предприятие-машиностроительный завод-НКМЗ.В свое время там изготавливали морские орудия,знаменитые артсистемы "дуплекс"и "триплекс",шагающие экскаваторы и многое другое.Когда мы будем брать Краматорск-это будет что то..
    1. Бледар
      Бледар Сегодня, 19:36
      +4
      Если конечно от Краматорска чтото останется
  2. azkolt
    azkolt Сегодня, 20:00
    0
    Ну наконец то перешли от Харькова к другим городам.